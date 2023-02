Dan Petrescu, vehement după CFR – Lazio 0-0: “Ne-a lipsit un arbitru mai inspirat”. Ce spune despre interesul italienilor pentru Krasniqi

Antrenorul campioanei României a evidențiat din nou diferența mare de valoare dintre cele două echipe, însă este bucuros pentru că elevii săi s-au ridicat la nivelul adversarilor, reușind să se autodepășească și să evolueze bine chiar și în inferioritate numerică după eliminarea lui Karlo Muhar din minutul 77.

Dan Petrescu, vehement după CFR – Lazio

Dan Petrescu și-a lăudat jucătorii după remiza , mai ales că în ultimul sfert de oră campioana României a evoluat cu un om în minus. Totuși, acesta a fost vehement la adresa arbitrului, despre care a spus că nu a fost inspirat: „Ne-a lipsit norocul și un arbitru inspirat, nu ai voie să dai fault când am scăpat 3 contra 1, după ce doi jucători de la Lazio s-au dat genunchi în genunchi.

N-am ce să le reproșez băieților, chiar au jucat bine, m-am bucurat și pentru că au venit fanii la meci. Ar fi fost o victorie fantastică pentru noi, dar chiar și-așa, cred că am făcut o partidă foarte bună în seara asta. A jucat aproape aceeași echipă care a jucat și la Salernitana.

Am stat foarte bine în teren, ne-am creat ocazii. Lazio e o echipă care, dacă nu va avea multe accidentări, va câștiga competiția. La început de meci nu eram așa de convins, dar chiar am crezut că vom câștiga la finalul primei reprize. Chiar cred că meritam să câștigăm pentru atitudine?”.

„Krasniqi poate să joace oriunde!”

Dan Petrescu l-a , despre care a spus că este la cu totul alt nivel față de colegii și lui și nu crede că o să îl antreneze pentru prea mult timp, ținând cont de felul în care evoluează kosovarul și de interesul pe care îl au alte echipe din Europa pentru el.

„Krasniqi e un jucător foarte bun, e un alt nivel, nu cred că voi mai avea prea mult timp să-l antrenez, pentru că în 2-3 luni probabil va pleca. Dacă marca astăzi, pleca de astăzi. Lazio l-a avut pe Ciro Immobile, simplu!

Ciro Immobile și 1-0. Eu nu mă gândesc niciodată la antrenor, eu am pus mereu în cariera mea clubul înaintea intereselor mele. A fost o onoare să-l cunosc pe Sarri, a luat campionatul cu Juventus și a luat Europa League cu Chelsea, dar nu e bine să vorbim despre antrenori.

Krasniqi poate să joace oriunde, la orice echipă, fără probleme. Dacă am avea stadionul plin ca astăzi și cu o astfel de atmosferă, am fi departe. Când joci cu Lazio, toți jucătorii se autodepășesc, va fi greu să repetăm în campionat un meci ca ăsta”, a .

„Era normal cu asemenea spectatori și cu asemenea echipă, jucătorii să evolueze foarte bine. Probabil cu alt adversar n-am fi jucat așa. Un jucător, mai ales închizător care ia cartonașul galben, îl schimb la pauză, dar mi s-a părut că am jucat foarte bine și n-am vrut să rup ceva la echipă.

Meciul ăsta a fost un bonus pentru noi, obiectivul meu e să ne calificăm în grupele cupelor europene, nu în primăvara europeană. Eu tratez orice meci foarte serios, am făcut tot ce a depins de noi. Atât am putut și vreau să remarc și că am avut două ocazii mari în zece oameni.

E posibil să-l pierdem și pe Scuffet dacă rămâne în forma asta. E un băiat profesionist, e posibil și el să plece, dar orice jucător poate să plece. Dacă se duc la mai bine, e foarte bine pentru ei”, a mai spus antrenorul campioanei României.