Dan Petrescu vrea alt atacant după ce Fanatik a anunțat că Jo nu mai semnează. Reacție “marcă proprie” despre meciul Andorra – România

Dan Petrescu a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid despre situația brazilianului Jo. Fostul fotbalist al lui Manchester City urma să semneze cu CFR Cluj, însă FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . În altă ordine de idei, „Bursucul” a mărturisit că României îi va fi foarte greu cu Andorra în debutul preliminariilor Euro 2024.

Dan Petrescu vrea atacant la CFR Cluj, după ce transferul lui Jo a picat: „Doi atacanți în plus ar fi făcut bine”

CFR Cluj suferă în zona ofensivă, acolo unde Dan Petrescu nu are postul de atacant asigurat pentru lupta la titlu din play-off. Horia Ivanovici a anunțat în direct și în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că .

ADVERTISEMENT

Totuși, testele medicale au arătat faptul că Joao Alves de Assis Silva nu i-a mulțumit pe șefii clubului din punct de vedere fizic și sportiv, iar tranzacția a picat. Totodată, Dan Petrescu s-a plâns de , anunțată în exclusivitate de FANATIK.

„Din ce știu eu, da (n.r. Jo a plecat). Am înțeles că nu s-a adaptat sau nu știu. Eu am vorbit doar în prima zi cu el. A făcut două antrenamente cu preparatorul, după care… cred că cei de la club știu mai multe.

ADVERTISEMENT

Mi-aș dori (n.r. să aducă alți atacanți în probe), dar nu cred că găsim jucători liberi. Mi-aș dori foarte mult un jucător de atac. Nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla când vor veni de la națională jucătorii.

Doi atacanți în plus ar fi făcut bine. Pe mine m-a supărat faptul că Malele a plecat în momentul în care noi făcusem deja lotul și nu mai puteam pune pe altcineva. Dacă ar fi plecat înainte, ok, înțelegeam și găseam repede un alt jucător. Acum, în opinia mea, încă suntem descoperiți în zona de atac, cel puțin un jucător”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu îi avertizează pe „tricolori” înaintea meciului Andorra – România din preliminariile Euro 2024: „Sută la sută va fi foarte greu”

Edi Iordănescu i-a convocat pe Cristi Manea, Andrei Burcă și Mario Camora la naționala României din lotul pregătit de Dan Petrescu. „Bursucul” este convins că „tricolorii” vor avea o misiune foarte grea cu Andorra și este de părere că ibericii pot produce surpriza.

„Eu nu mă bag la convocările de la echipa națională. Selecționerul știe mai bine. Dacă ar fi zece jucători de la CFR, aș fi fericit. Câți avem, trei, nu? Dacă erau și mai mulți, era și mai bine. Sută la sută va fi foarte greu (n.r. în Andorra).

ADVERTISEMENT

Am ajuns să zicem asta, dar trebuie s-o respectăm. Nimeni să nu creadă că va fi meci ușor, în niciun caz. Cei de acolo au și norocul că preparatorul nostru e acolo, știe prin ce am trecut noi în Andorra”, a mai spus Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu speră ca un jucător de la CFR Cluj să facă diferența pentru România

România își începe campania de calificare la un turneul final pentru prima oară după opt ani cu Andorra, sâmbătă, 25 martie, de la ora 21:45. Trei zile mai târziu, „tricolorii” o înfruntă pe Arena Națională pe Belarus de la aceeași oră.

„Va fi un meci foarte, foarte greu. Andorra, care nimeni nu crede în ea, oricând poate să facă o surpriză în grupa asta. Dacă pierzi puncte cu echipe așa mici, va fi greu să te califici mai departe.

Va fi un meci greu, dar, totuși, cred că un jucător va face diferența, până la urmă. Sper să aibă o zi bună un jucător de clasă de la noi. Trebuie să câștige meciurile astea, cu Andorra și Belarus”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu.