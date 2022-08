Dan Petrescu cere LPF să amâne meciul CFR-ului pentru returul cu Soligorsk: „Mi se pare corect ce face Federația lor”. Video

CFR Cluj nu a reușit , iar Dan Petrescu e invidios pe adversara care deja și-a amânat următorul meci din campionat.

Dan Petrescu e supărat pe LPF: „Noi nu avem niciun avantaj”

Dan Petrescu a recunoscut la conferința de presă că CFR Cluj este favorită la retur, însă bielorușii vor avea mai mult timp de odihnă și de pregătire a meciului din Gruia.

„Jucăm acasă meciul următor, ar trebui să fim favoriți. Dar în condițiile în care Federația lor le amână meciul și nu joacă pentru a-i odihni, iar noi jucăm, au avantaj ei”.

Ba mai mult, „Bursucul” e de părere că nicio echipă din România nu va mai juca în grupele Ligii Campionilor sau Europa League: „Mi se pare corect ce face Federația lor. Noi nu avem niciun avantaj. Nu o să ajungem niciodată în grupele Champions League, Europa League, nu avem cum!”.

Dan Petrescu amenință că va băga juniorii pe teren în campionat: „Poate ar fi fost mai bine, ne-am fi odihnit și noi”

Dan Petrescu s-a gândit și la varianta de a trimite rezervele și juniorii în SuperLiga: „Dacă am fi jucat cu echipa a doua sau juniori în campionat, poate ar fi fost mai bine, ne-am fi odihnit și noi, dar trebuie să respectăm competiția, vrem să câștigăm iar campionatul”.

Petrescu a continuat să se plângă și de situația medicală a jucătorilor și de lipsa soluțiilor din ofensivă: „La câți jucători de atac accidentați sunt… eu n-am jucători de atac acum. La următorul meci de campionat nu am nimic nou, nimic!”.

Dan Petrescu nu crede că există vreo șansă pentru amânarea meciului cu Chindia și consideră că FCSB e avantajată

Dan Petrescu a explicat că CFR Cluj nu a făcut și nu va face niciun demers pentru amânarea meciului din campionat cu Chindia: „Nu am făcut niciun demers vreodată pentru că nu avem nicio șansă. Nu s-a pus această problemă niciodată în 5 ani. Nici măcar nu au schimbat meciurile, la alte echipe le schimbă (n.r. – se referă la ora / ziua disputării)”.

Antrenorul lui CFR Cluj vrea amânarea meciurilor pentru perioada în care se va disputa Campionatul Mondial: „La noi nu schimbă nimic! Dacă se poate să fie meciurile la 12, la 3… cum vrem să ajungem cu echipele în grupe? Dacă o echipă are șansă, dă-i șansa! Pune meciul în noiembrie, când e Mondialul!”.

Petrescu e convins că factorul fizic ar putea fi decisiv în această dublă manșă: „De ce să joc acum în campionat când avem nevoie să ne calificăm în grupe? Echipa va fi foarte obosită, ați văzut cum aleargă cei din Belarus. Sunt o echipă bine pregătită, cu antrenor rus pe care îl știu foarte bine din Rusia, e foarte bine respectat, a antrenat toate echipele acolo.

Echipa lor a arătat foarte bine. Meciul a fost foarte echilibrat, în retur va fi la fel. Cine va fi mai fresh va câștiga. Am încercat să câștigăm, dar am fi avut nevoie de atacanți pe bancă, să intre și să marcheze. Dar aveam doar fundași și mijlocași”.

Dan Petrescu: „Noi am avut doi jucători de atac pe bancă. Ei au avut șapte”

Dan Petrescu continuă în aceeași direcție și strigă disperat că nu are cu cine să atace: „Nu pot să-l folosesc tot timpul pe Debeljuh și Păun. Atât! Noi am avut astăzi doi jucători de atac pe banca de rezerve. Ei (n.r. – Șahtior) au avut șapte!”.

Cu toate acestea, FANATIK a aflat în exclusivitate că , iar acesta ar putea debuta cu Chindia: „Nu știu dacă Malele e pregătit, a zis că s-a pregătit două săptămâni. Dar trebuie să-l bag în campionat, n-am cu cine să joc. Dacă va avea un antrenament, direct la meci. Îl băgăm sigur, 100%”.

Oboseala jucătorilor CFR-ului va fi un alt factor de care Șahtior Soligorsk ar puea profita în opinia lui Dan Petrescu: „Ei vor avea 7 zile de antrenament, pentru noi va fi iarăși imposibil. Ajungem pe la 3 dimineața, mâine nu ne antrenăm. Apoi avem meci, apoi zburăm iar la Cluj și vine meciul. Nu vom fi fresh! Așa s-a întâmplat și cu armenii (n.r. – adversara din turul 1 al Champions League, Pyunik).

Nu e o scuză, e realitatea. Am luat gol în minutele 89 și 118. Apoi mă vor critica toți. Am luat gol pe final pentru că echipa are o vârstă și nu am putut face două echipe, pentru că s-au accidentat prea mulți jucători. L-am avut și pe Manea răcit la deplasarea asta, n-a putut să vină”.