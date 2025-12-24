Dan Petrescu, vulcanic la începutul carierei de antrenor: “Plecam cu frigiderul plin! Acum mi se pare că s-a calmat foarte mult”

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu este recunoscut ca fiind un antrenor vulcanic, veșnic nemulțumit și care protestează încontinuu, însă Răzvan Patriche a atras atenția că la începutul carierei acesta era și mai pornit.

Invitat special în cadrul cel mai recente ediții a , proaspăt retrasul din cariera de fotbalist Răzvan Patriche a venit cu povești uluitoare despre Dan Petrescu de la începuturile acestuia în antrenorat, când cei doi au colaborat la Sportul Studențesc.

”Cu siguranță că m-a ajutat faptul că l-am avut antrenor pe Dan Petrescu. Atunci să fie liniștit? Nici vorbă, acum s-a calmat foarte mult sau așa mi se pare mie. Atunci era vulcanic, exploda la orice fază, din orice. Eu eram junior pe vremea aceea și plecam numai cu frigiderul plin. La el nu exista diferențe între veterani și ceilalți sau juniori, toți erau tratați la fel.

A durat un an și jumătate până am debutat. M-am tot plimbat, eram în lot, dar nu intram, îmi așteptam rândul. E un antrenor care nu acceptă prea ușor jucătorii fără experiență, dar noi atunci la Sportul eram mulți tineri. Și jucam și fără regula U21”, a declarat el.

Cum l-a cucerit pe Dan Petrescu

, care între timp a intrat în staff-ul tehnic al echipei secunde a ”câinilor”, și-a amintit de meciul în care Dan Petrescu l-a debutat în campionat și modul cum l-a cucerit pe antrenor.

”Am debutat într-un meci la Bacău când am băgat o alunecare într-o fază grea din care am ieșit cu mingea la picior, dar zgâriat, m-au călcat ăia pe mâini. Cu aia cred că l-am cucerit pe Dan Petrescu. Am și făcut un meci bun atunci, am luat trei stele în ziar, cea mai mare notă la acea vreme, la fel ca Tibi Bălan care a dat două goluri”, a spus Răzvan Patriche, la ”FANATIK Dinamo”.