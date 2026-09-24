Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Diana și Dan Șucu au fost la un pas să rateze primul gol al fiului Andrei pentru Rapid: „Am fi regretat în fiecare minut din viața noastră!”

Andrei Șucu a marcat, în etapa a 10-a a SuperLigii, primul său gol în tricoul Rapidului. Părinții săi, Dan și Diana Șucu, au fost la un pas de a rata acest moment special din viața băiatului lor. Dezvăluire uluitoare.
Adrian Baciu
24.09.2026 | 06:40
Diana si Dan Sucu au fost la un pas sa rateze primul gol al fiului Andrei pentru Rapid Am fi regretat in fiecare minut din viata noastra
EXCLUSIV FANATIK
Dan și Diana Șucu, extrem de aproape de a rata primul gol al fiului Andrei în tricoul Rapidului. Sursa foto: colaj fANATIK
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Pentru Andrei Șucu, meciul Rapid – FC Argeș (3-1) jucat pe 18 septembrie 2026 va rămâne mereu un moment special. Puștiul de 17 ani a marcat, în prelungirile partidei de pe Giulești, primul său gol pentru alb-vișinii, spre fericirea părinților săi, Dan și Diana Șucu, aflați în tribune. Aceștia au fost la un pas de a rata acest moment unic din viața băiatului. Ce s-a întâmplat chiar în ziua partidei.

Cât de aproape au fost Dan și Diana Șucu de a rata primul gol al fiului Andrei în tricoul Rapidului

La doar câteva zeci de secunde după apariția sa pe Giulești, prima din carieră într-un meci al Rapidului jucat acasă, Andrei Șucu a marcat în SuperLiga. Reușita sa a adus o explozie de bucurie în tribune. Camerele televiziunilor s-au îndreptat instantaneu spre părinții lui Andrei, Dan și Diana Șucu, cei care au trăit un moment extrem de emoționant.

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Acest moment unic a fost la un pas de a fi ratat de familia Șucu. Patronul Rapidului i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici, într-o discuție avută recent, faptul că, din cauza unei viroze pe care o avea soția sa Diana, cei doi nu erau hotărâți să vină pe stadionul Giulești pentru a asista la partidă. Decizia au luat-o cu doar o oră înainte de startul meciului.

Îmi zice domnul Șucu: ‘Horia, dacă îți spun una! Era să n-ajungem la meci!’ Zic: ‘Cum era să nu ajungeți la meci?’ Zice: ‘Păi ai văzut că n-am mai venit chiar mereu la meciuri. Programul e și foarte încărcat, e nebunie (…) Vin cu cea mai mare plăcere la meciuri, dar uneori se întâmplă să nu mai ajung. Iar acum s-a mai întâmplat ceva. A făcut Diana o viroză. Nu s-a simțit bine. Pur și simplu nu se simțea bine (…) Ne-am hotărât cu o oră înainte. În final mi-a zis hai să mergem la meci, să fim alături de băieți”, dezvăluie moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Dan Șucu, mărturie sinceră: „Am fi regretat în fiecare minut din viața noastră!”

În aceeași discuție pe care a avut cu moderatorul FANATIK SUPERLIGA, Dan Șucu a mai făcut o mărturisire. Patronul Rapidului a spus că atât el, cât și soția sa, Diana, ar fi regretat toată viața dacă nu ar fi venit la meci, să vadă de pe stadion primul gol marcat de fiul lor în tricoul clubului Rapid.

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Textual mi-a zis domnul Șucu: ‘Aș fi regretat, dacă nu veneam la meci, și eu și Diana, în fiecare minut din viața noastră. Am fi regretat că n-am prins acest moment atât de frumos cu copilul nostru, care-i încununează și muncă, și presiune și așa mai departe’. Și îmi zice apoi: ‘Tu îți dai seama cum e? Ce destin a fost! Dar până la urmă ne-am dus (…) Am fost atât de fericiți că ne-am dus la meci‘”, mai povestește Horia Ivanovici.

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Daniel Pancu: „Dumnezeu i-a chemat la meci, să nu piardă momentul!”

Invitat special în platoul FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a adăugat că Andrei Șucu și-a dorit foarte mult această reușită. Iar ea a venit în momentul în care părinții i-au fost atât de aproape. „Dumnezeu i-a chemat la meci, nu i-a lăsat acasă să doarmă. Să nu piardă momentul”, spune antrenorul Rapidului.

Diana și Dan Șucu au fost la un pas să rateze primul gol al fiului Andrei pentru Rapid: „Am fi regretat în fiecare minut din viața noastră!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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