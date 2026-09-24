Pentru Andrei Șucu, meciul Rapid – FC Argeș (3-1) jucat pe 18 septembrie 2026 va rămâne mereu un moment special. Puștiul de 17 ani a marcat, în prelungirile partidei de pe Giulești, primul său gol pentru alb-vișinii, spre fericirea părinților săi, Dan și Diana Șucu, aflați în tribune. Aceștia au fost la un pas de a rata acest moment unic din viața băiatului. Ce s-a întâmplat chiar în ziua partidei.
La doar câteva zeci de secunde după apariția sa pe Giulești, prima din carieră într-un meci al Rapidului jucat acasă, Andrei Șucu a marcat în SuperLiga. Reușita sa a adus o explozie de bucurie în tribune. Camerele televiziunilor s-au îndreptat instantaneu spre părinții lui Andrei, Dan și Diana Șucu, cei care au trăit un moment extrem de emoționant.
Acest moment unic a fost la un pas de a fi ratat de familia Șucu. Patronul Rapidului i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici, într-o discuție avută recent, faptul că, din cauza unei viroze pe care o avea soția sa Diana, cei doi nu erau hotărâți să vină pe stadionul Giulești pentru a asista la partidă. Decizia au luat-o cu doar o oră înainte de startul meciului.
„Îmi zice domnul Șucu: ‘Horia, dacă îți spun una! Era să n-ajungem la meci!’ Zic: ‘Cum era să nu ajungeți la meci?’ Zice: ‘Păi ai văzut că n-am mai venit chiar mereu la meciuri. Programul e și foarte încărcat, e nebunie (…) Vin cu cea mai mare plăcere la meciuri, dar uneori se întâmplă să nu mai ajung. Iar acum s-a mai întâmplat ceva. A făcut Diana o viroză. Nu s-a simțit bine. Pur și simplu nu se simțea bine (…) Ne-am hotărât cu o oră înainte. În final mi-a zis hai să mergem la meci, să fim alături de băieți”, dezvăluie moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.
În aceeași discuție pe care a avut cu moderatorul FANATIK SUPERLIGA, Dan Șucu a mai făcut o mărturisire. Patronul Rapidului a spus că atât el, cât și soția sa, Diana, ar fi regretat toată viața dacă nu ar fi venit la meci, să vadă de pe stadion primul gol marcat de fiul lor în tricoul clubului Rapid.
„Textual mi-a zis domnul Șucu: ‘Aș fi regretat, dacă nu veneam la meci, și eu și Diana, în fiecare minut din viața noastră. Am fi regretat că n-am prins acest moment atât de frumos cu copilul nostru, care-i încununează și muncă, și presiune și așa mai departe’. Și îmi zice apoi: ‘Tu îți dai seama cum e? Ce destin a fost! Dar până la urmă ne-am dus (…) Am fost atât de fericiți că ne-am dus la meci‘”, mai povestește Horia Ivanovici.
Invitat special în platoul FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a adăugat că Andrei Șucu și-a dorit foarte mult această reușită. Iar ea a venit în momentul în care părinții i-au fost atât de aproape. „Dumnezeu i-a chemat la meci, nu i-a lăsat acasă să doarmă. Să nu piardă momentul”, spune antrenorul Rapidului.