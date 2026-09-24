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Pentru Andrei Șucu, meciul Rapid – FC Argeș (3-1) jucat pe 18 septembrie 2026 va rămâne mereu un moment special. Puștiul de 17 ani a marcat, în prelungirile partidei de pe Giulești, primul său gol pentru alb-vișinii, spre fericirea părinților săi, Dan și Diana Șucu, aflați în tribune. Aceștia au fost la un pas de a rata acest moment unic din viața băiatului. Ce s-a întâmplat chiar în ziua partidei.

Cât de aproape au fost Dan și Diana Șucu de a rata primul gol al fiului Andrei în tricoul Rapidului

La doar câteva zeci de secunde după apariția sa pe Giulești, prima din carieră într-un meci al Rapidului jucat acasă, Andrei Șucu a marcat în SuperLiga. Reușita sa a adus o explozie de bucurie în tribune. Camerele televiziunilor s-au îndreptat instantaneu spre părinții lui Andrei, Dan și Diana Șucu, cei care au trăit un moment extrem de emoționant.

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. Patronul Rapidului i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici, într-o discuție avută recent, faptul că, din cauza unei viroze pe care o avea soția sa Diana, cei doi nu erau hotărâți să vină pe stadionul Giulești pentru a asista la partidă. Decizia au luat-o cu doar o oră înainte de startul meciului.

„Îmi zice domnul Șucu: ‘Horia, dacă îți spun una! Era să n-ajungem la meci!’ Zic: ‘Cum era să nu ajungeți la meci?’ Zice: ‘Păi ai văzut că n-am mai venit chiar mereu la meciuri. Programul e și foarte încărcat, e nebunie (…) Vin cu cea mai mare plăcere la meciuri, dar uneori se întâmplă să nu mai ajung. Iar acum s-a mai întâmplat ceva. A făcut Diana o viroză. Nu s-a simțit bine. Pur și simplu nu se simțea bine (…) Ne-am hotărât cu o oră înainte. În final mi-a zis hai să mergem la meci, să fim alături de băieți”, dezvăluie moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Dan Șucu, mărturie sinceră: „Am fi regretat în fiecare minut din viața noastră!”

În aceeași discuție pe care a avut cu moderatorul FANATIK SUPERLIGA, Dan Șucu a mai făcut o mărturisire. Patronul Rapidului a spus că atât el, cât și soția sa, Diana, ar fi regretat toată viața dacă nu ar fi venit la meci, să vadă de pe stadion .

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„Textual mi-a zis domnul Șucu: ‘Aș fi regretat, dacă nu veneam la meci, și eu și Diana, în fiecare minut din viața noastră. Am fi regretat că n-am prins acest moment atât de frumos cu copilul nostru, care-i încununează și muncă, și presiune și așa mai departe’. Și îmi zice apoi: ‘Tu îți dai seama cum e? Ce destin a fost! Dar până la urmă ne-am dus (…) Am fost atât de fericiți că ne-am dus la meci‘”, mai povestește Horia Ivanovici.

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Daniel Pancu: „Dumnezeu i-a chemat la meci, să nu piardă momentul!”

Invitat special în platoul FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a adăugat că Andrei Șucu și-a dorit foarte mult această reușită. Iar ea a venit în momentul în care părinții i-au fost atât de aproape. „Dumnezeu i-a chemat la meci, nu i-a lăsat acasă să doarmă. Să nu piardă momentul”, spune antrenorul Rapidului.