Dan Șucu a dat semnalul austerității la Rapid! „Vreți transferuri? Vindeți jucători!”

Epoca abundenţei de la Rapid începe să apună. După rezultatele slabe din ultimele sezoane, Dan Şucu i-a anunţat pe cei care conduc clubul că trebuie să vândă jucători dacă vor să aibă bani pentru transferuri.
Marian Popovici
21.05.2026 | 12:45
Deşi a fost mult timp pe primele locuri în SuperLiga şi lider după prima etapă de play-off, Rapid încheie un nou sezon în afara cupelor europene. Giuleştenii vor termina pe locul 5 sau 6 în campionat, în funcţie de ceea ce se va întâmpla în ultima etapă. Costel Gâlcă va părăsi echipa după meciul cu Universitatea Craiova.

Dan Şucu a intrat în acţionariatul celor de la Rapid în vara anului 2022, investind în club sume importante în fiecare an. Din informaţiile FANATIK, finanţatorul principal a dat semnalul austerităţii în această vară. El l-a anunţat pe Victor Angelescu şi ceilalţi oficiali din club că trebuie să vândă jucători dacă vor să aibă bani pentru transferuri.

În urma ultimei majorări de capital social, Dan Şucu deţine 90% din clubul Rapid, celelalte 10% aparţinând preşedintelui Victor Angelescu. Doar că acţionarul principal nu mai vrea să bage niciun ban în transferuri în această vară. Astfel, el i-a anunţat pe oficialii clubului că trebuie să vândă 2-3 jucători ca să aibă bani pentru alte mutări. Şi a tras un semnal de alarmă că multe transferuri nu au fost deloc inspirate.

Patronul, nemulţumit de „ţepele” de milioane de euro!

Dan Şucu este nemulţumit de numărul mare de transferuri ratate de Rapid, pe care s-au plătit bani mulţi. Timotej Jambor a costat 1.000.000 de euro şi a fost o dezamăgire crasă, la fel ca Antoine Baroan (400.000 de euro), Drilon Hazrollaj (900.000 de euro) sau Diogo Mendes (200.000 de euro).

Niciunul dintre aceşti jucători nu au produs nimic pentru Rapid şi clubul nu mai are nicio şansă să îşi recupereze o parte a investiţiei, Şucu considerând că sunt bani aruncaţi pe fereastră. Astfel că a decis să schimbe abordarea şi să nu mai plătească pentru mutări din propriul buzunar. Dacă vor fi vânduţi jucători, sumele vor fi investite pentru noi transferuri.

Singura excepţie o să fie în cazul unui mega transfer. Dacă un jucător de mare valoare este disponibil pentru Rapid şi necesită ajutorul financiar al lui Dan Şucu, atunci patronul ar putea să bage mâna în buzunar pentru a rezolva o astfel de mutare de impact. Dar, primele semne ale austerităţii au început în Giuleşti, în condiţiile în care Rapidul a performat mult sub investiţiile făcute în echipă.

Dan Şucu, investiţie de peste 40.000.000 de euro la Rapid!

În cei patru ani de când a intrat în acţionariatul Rapidului, Dan Şucu a investit 40.000.000 de euro. În această sumă este inclusă şi noua bază de pregătire a giuleştenilor, de la Ştefăneştii de Jos, care a costat 6 milioane de euro. Omul de afaceri spera ca în viitorul apropiat Rapid să se autosusţină din punct de vedere financiar, dar lucrurile nu merg bine în acest sens:

”Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro. O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei. Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor.Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro.

Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim. Efortul salarial al primei echipe, jucători, antrenori și partea administrativă care se ocupă de prima echipă e de 7,5-8 milioane de euro, ceea ce e mult. Înseamnă cam 66% din totalul cheltuielilor curente”, a spus Dan Şucu.

  • 900.000 de euro a costat Drillon Hazrollaj, cel mai scump jucător cumpărat anul trecut
  • 7.000.000 de euro a băgat Dan Şucu la echipă în fiecare an, doar în salarii şi transferuri 
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
