Dan Șucu a declanșat un scandal uriaș în Italia! Patronul Rapidului, implicat într-o dispută ajunsă la tribunal

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Genoa și-a anunțat inițial intenția de a îl susține pe Adriano Galliano, fostul oficial de la AC Milan și Monza, documentul fiind semnat de Andres Blazquez, directorul general al clubului. Ulterior, a semnat un alt document de susținere pentru Giovanni Malago. Acesta din urmă este comisar extraordinar al FIGC și candidat la președinția Federației Italiene de Fotbal.

Semnătura lui Dan Șucu, decisivă la alegerile pentru președinția Federației Italiene de Fotbal

C.A. de la Genoa le-a oferit șansa, atât , cât și directorului general Andres Blazquez, puterea de reprezenta societatea în relațiile cu Liga Serie A și Federația Italiană de Fotbal. Având în vedere că semnăturile celor doi delegați au fost diferite, în Italia s-a născut o adevărată polemică. Prima, cea a lui Blazquez, a fost retrasă oficial, iar cea de-a doua, a lui Șucu, a fost transmisă în sprijinul lui Malago.

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Această modificare a avut un rol important pentru candidatura fostului președinte al Comitetului Olimpic Italian. Malgo a ajuns la 11 semnături din partea echipelor din prima ligă italiană, suficient cât să intre în cursa electorală. Fară adeziunea „Grifonului”, Malago ar fi rămas doar cu 10.

În ceea ce îl privește pe Galliani, el a inclus în dosarul propriei candidaturi semnătura inițială a clubului rossoblu, în ciuda notificării prin care aceasta fusese retrasă. Galliani contestă atât procedura de verificare a candidaturilor, cât și legalitatea Comisiei înființate de Malago pe 2 noiembrie.

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Adriano Galliani a depus recurs la Tribunalul Federal Național

În urma situației care s-a creat, Adriano Galliani a depus recurs la Tribunalul Federal Național împotriva Comisiei pe care a constituit-o Malago pentru verificarea candidaturilor la președinția Federației. Galliani e de părere că acest organism nu este prevăzut de statutul și regulamentul electoral al FIGC și invocă inclusiv un posibil conflict de interese, în condițiile în care Malago, cel care a înființat Comisia, este și candidat la alegeri.

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FIGC a decis să se constituie parte în proces și să apere legalitatea organismului. Federația susține că acesta are doar un rol consultativ și de verificare preliminară, fără putere de decizie. Responsabilitatea finală pentru validarea candidaturilor îi revine secretarului general Marco Brunelli.

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Tribunalul Federal Național a avut programată vineri, 13 noiembrie, o audiere în complet colegial pentru analizarea cererii de suspendare a activității Comisiei. Această etapă nu tranșează însă automat disputa privind validitatea semnăturii lui Genoa.

Algerile ar putea fi amânate

Disputa ar putea continua și după ce va fi publicată lista oficială a candidaturilor, de sâmbătă, 14 noiembrie. Galliani poate să formuleze un nou recurs, de această dată contestând direct validitatea semnăturii prin care Genoa și-a declarat susținerea pentru Malago. Termenul prevăzut pentru contestație este de șapte zile de la validarea candidaturilor.

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Ulterior, disputa ar putea ajunge la Curtea Federală de Apel și la Colegiul de Garanție Sportivă din cadrul Comitetului Olimpic Italian (CONI). Succesiunea acestor proceduri pune sub semnul întrebării calendarul electoral. Alegerile sunt programate pentru 14 decembrie, însă eventualele noi contestații ar putea prelungi procesul și ar putea impune amânarea scrutinului.