Dan Șucu a dezvăluit ce antrenor și-ar fi dorit să numească la Rapid: „Acum e cam târziu”. Italienii l-au provocat să își dea o notă pentru activitatea de la Genoa

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Ziua de vineri, 2 octombrie, a fost una specială pentru Dan Șucu (63 de ani), deoarece echipele patronate de acesta, Rapid și Genoa, s-au întâlnit într-o partidă amicală în Giulești, încheiată cu scorul de 2-0 pentru „alb-vișinii”. Omul de afaceri a oferit un interviu presei din Italia cu ocazia partidei și a confirmat că l-a dorit pe Cristi Chivu pe banca Rapidului înainte ca tehnicianul să ajungă la Parma.

Dan Șucu l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid

Cristi Chivu a avut oportunitatea de a o prelua pe Rapid în 2024, însă fostul căpitan al naționalei nu a acceptat oferta făcută de Dan Șucu. Patronul Rapidului a dezvăluit că l-a contactat pe actualul tehnician al Interului. „Da, îl admir, cred că e o persoană profundă. L-am contactat pe Cristian înainte să preia Parma, când antrenase doar la nivel de juniori.

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E serios, bine pregătit și sunt convins că ar fi avut o carieră de succes aici, la București. Acum e cam târziu…”, a afirmat omul de afaceri, potrivit . Prima experiență a lui la nivel de seniori a fost pe banca Parmei, în 2025, iar mai apoi a preluat-o pe Inter, cucerind campionatul și Cupa în primul său sezon.

Ce notă și-a dat Dan Șucu pentru activitatea de la Genoa

Jurnaliștii italieni l-au provocat pe să își dea o notă pentru activitatea de la Genoa, iar patronul român a fost întrebat ce s-ar schimba în cazul în care „grifonii” ar retrograda în Serie B. „Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Dacă te gândești prea mult la ceva, aduce ghinion.

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Întotdeauna sunt primul meu critic: putem face mai mult, dar dacă ar trebui să-mi dau o notă pentru ce s-a întâmplat până acum, aș spune 7”, a afirmat Dan Șucu. După primele 5 etape din noul sezon de Serie A, Genoa ocupă locul 19, penultimul, cu un singur punct. În runda a 6-a, formația pregătită de Daniele De Rossi va evolua pe teren propriu contra Fiorentinei, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 16:00.