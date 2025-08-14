Dan Șucu a luat avionul să-l vadă la treabă pe cel mai titrat fotbalist român! Italienii au dezvăluit interesul

Sport

Alex Bodnariu
14.08.2025 | 19:15
Genoa, echipa din Serie A patronată de Dan Șucu, va debuta mâine, 15 august, în noul sezon. Grifonii vor juca în Cupa Italiei cu Vicenza. În această partidă ar putea debuta și căpitanul echipei naționale a României, Nicolae Stanciu.

Dan Șucu, decizie de ultimă oră. Patronul de la Genoa zboară în Italia pentru meciul din cupă

Grifonii au avut noroc la tragerea la sorți și vor juca în prima rundă cu o echipă din liga a treia italiană. Totuși, meciul dintre Genoa și Vicenza este unul cu istorie. Va fi a 59-a întâlnire directă între cele două formații.

Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, va fi prezent la meciul din Cupa Italiei. Omul de afaceri a ales să facă deplasarea pentru a-și susține jucătorii în acest start de sezon. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului.

De la preluarea clubului, Dan Șucu s-a tot plimbat între România și Italia. Omul de afaceri a fost prezent în mai multe ocazii pe Stadio Luigi Ferraris. El speră să le aducă noroc celor de la Genoa, iar echipa să se califice în runda următoare.

Nicolae Stanciu ar putea debuta la Genoa!

Presa din Italia a anunțat că Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, ar putea debuta pentru Genoa în meciul din Cupă. Dan Șucu și-ar putea vedea la treabă noua achiziție. Mijlocașul a semnat cu Genoa în această vară din postura de jucător liber de contract.

Patrick Vieira, anunț ferm înainte de Genoa – Vicenza

Antrenorul celor de la Genoa, Patrick Vieira, a dat de înțeles la conferința de presă că va alinia pe teren cea mai bună formulă, întrucât își dorește o victorie în meciul de Cupă.

„Vom alinia cea mai bună formulă posibilă. Trebuie să jucăm cu spirit și să dăm tot ce avem. Avem încă multe de îmbunătățit. Vineri dimineață vor avea loc verificările de rutină înainte de meci, iar ultimele decizii vor fi luate cu doar câteva ore înainte de fluierul de start”, a declarat Patrick Vieira.

