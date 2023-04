Dan Șucu a luat foc când a auzit că Gigi Becali i-a dat mesaj lui Horațiu Feșnic: „E o anormalitate! Sunt curios ce face FRF”

FCSB a pierdut prima partidă din play-off-ul SuperLigii cu Rapid, scor 0-1 pe și brigada sa. Gigi Becali a dezvăluit că i-a dat mesaj „centralului” pentru a cere explicații, acțiune cu care Dan Șucu nu este de acord sub nicio formă.

Dan Șucu a luat foc când a auzit că Gigi Becali l-a contactat pe Horațiu Feșnic: „Aţi auzit de un patron care să sune un arbitru?”

Ulterior, Gigi Becali a mărturisit că . Situația creată l-a iritat pe Dan Șucu. Patronul Rapidului este convins că astfel de situații nu au ce căuta în fotbalul românesc și a catalogat gestul drept o „anormalitate”.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt mult mai nou în fenomen şi probabil că îmi este mult mai uşor să vad anormaltăţi. Anormalitate este cand un patron sună un arbitru şi spune: ‘Cum a fost posibil să nu îmi ceară scuze?’

Un patron poate să se adreseze unor organe abilitate. Aţi auzit de un patron care să sune un arbitru să îi reproşeze cum a interpretat o fază? Asta este anormaltiatea. Nu mi se pare normal aşa ceva”, a declarat Dan Șucu, la .

ADVERTISEMENT

Dan Șucu așteaptă sancțiuni din parte FRF: „Sunt curios ce va face”

Dan Șucu s-a folosit de un exemplu pentru a ilustra faptul că gestul lui Gigi Becali este greșit. Unul dintre acționarii Rapidului așteaptă măsuri din partea forului care conduce fotbalul din România. Patronul de la FCSB a anunțat că a fost contactat de Mihai Stoichiță pentru a se întâlni cu Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„Este ca şi cum aş merge în justiţie şi s-ar da o decizie în defavoarea domnului Becali, iar el l-ar suna a doua zi pe judecător. Sunt curios ce va face FRF. O discuție ca şi proprietar de club o poţi avea cu Federația, dar nu poţi discuta direct cu arbitru”, a mai spus Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a precizat că Horațiu Feșnic i-ar fi cerut iertare. „Centralul” ar fi luat legătura cu patronul roș-albaștrilor prin intermediul altei persoane. „I-am dat mesaje și lui Feșnic. Feșnic a trimis vorbă prin cineva: ‘Spune-i lui Gigi să mă ierte.

„I-am dat și eu mesaje de la 3 noaptea până la 7 dimineața”

„Nu îi răspund la mesaje, dar să mă ierte și îl înțeleg perfect pentru tot ceea ce a făcut’. A zis că nu poate să răspundă pentru că nu are voie. (n.r. v-a transmis așa ceva?) Da. Că mă înțelege perfect pentru ceea ce fac. Îți dai seama că i-am dat mesaje toată noaptea.

ADVERTISEMENT

Dacă omul a spus așa. ‘Să mă ierți!’ Și-a cerut iertare, eram prea supărat, și cu asta-basta. Ce vrei să fac? Sunt un om. La ce-a făcut i-am dat și eu mesaje de la 3 noaptea și până la 7 dimineața când m-am sculat.

ADVERTISEMENT

După ce am văzut că omul cere pacea, imediat am răspuns cu pace la pace. Nu trebuie să răspunzi cu pace la pace? După ce am citit mesajele m-am ușurat. Am terminat bâlciul”, a declarat Gigi Becali, la .