Dan Șucu, susținere totală pentru Daniel Pancu! Cele 3 calități ale antrenorului de la Rapid care l-au impresionat

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Eveniment important la Rapid. Miercuri, 11 noiembrie, Dan Șucu a inaugurat noua bază de pregătire de la Ștefănești, în compania mai multor nume importante din fotbalul românesc. Patronul giuleștenilor a vorbit și despre antrenorul Daniel Pancu, explicând de ce l-a adus pe banca tehnică a echipei sale.

Dan Șucu, încredere totală în Daniel Pancu

Dan Şucu a făcut o investiţie de 6.500.000 de euro în complexul sportiv de la Ștefănești, unde oferă cele mai bune condiţii posibile jucătorilor formației din Giulești. în dimineața zilei de miercuri, 11 noiembrie, în cadrul unui eveniment unde s-au strâns nume mari din fotbalul românesc. Cu acest prilej, conducătorul giuleștenilor a oferit câteva declarații și despre antrenorul Daniel Pancu, care pe echipă.

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Dan Șucu are, însă, mare încredere că Daniel Pancu va reuși la Rapid cel puțin performanța atinsă anterior cu CFR Cluj. „Nu există echipă în România respectată ca Rapid. Te aștepți la rezultate pe măsură. Am făcut totul ca pentru copiii mei. L-am dorit pe Pancu nu doar pentru că e competent, rapidist, ci pentru că e un lider. La Cluj a plecat cu o echipă dezasamblată și a dus-o pe podium. Sper să ducă și Rapidul pe podium! Avem vitrina, acum trebuie s-o și umplem!”, a spus, printre altele, Dan Șucu.

Victor Angelescu crede că Rapid va câștiga cel puțin un trofeu în acest sezon cu Daniel Pancu

Și Victor Angelescu a fost prezent la eveniment. Acționarul minoritar al giuleștenilor a avut, la rândul său, câteva declarații despre Daniel Pancu, despre care consideră că va aduce cel puțin un trofeu în acest sezon giuleștenilor. „Cred că va fi bine anul ăsta cu Daniel Pancu. Vom ști după meciurile rămase de jucat cine rămâne, cine pleacă. Vom face atunci planurile. Jucătorii sunt încântați. Dl. Șucu a investit enorm, scopul e să luăm un trofeu. Cred că anul ăsta, cu Pancu, îl vom îndeplini. Avem încredere foarte mare în el”.

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Ulterior, Victor Angelescu a vorbit și despre lupta la titlu, unde consideră că Rapid are un cuvânt de spus în fața campioanei en-titre, Universitatea Craiova. „Am spus și anul trecut că îmi doresc să ne batem la titlu. Jucam de vreo 3 ori în Europa dacă nu era sistemul cu play-off. Nu avem prima șansă la titlu, Craiova o are. Fotbalistic, nu e decalaj mare. Au jucători foarte buni, nu putem să nu zicem adevărul. Dar nu e decalaj să nu poți să te bați cu ei!”, a mai spus Victor Angelescu la evenimentul de miercuri.

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