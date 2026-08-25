Sport

Dan Șucu a plătit 3,5 milioane de euro pentru „canibalul” din Championship! Atacantul a mușcat un adversar în timpul unui meci

Dan Șucu a plătit 3,5 milioane de euro pentru un atacant cu un trecut controversat, care în timpul unui meci și-a mușcat un adversar. Este vorba despre Milutin Osmajic, jucător cumpărat de Genoa de la Preston.
Flaviu Popa
25.08.2026 | 09:19
Dan Sucu a platit 35 milioane de euro pentru canibalul din Championship Atacantul a muscat un adversar in timpul unui meci
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Milutin Osmajic a ajuns la Genoa și a fost prezentat oficial
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Osmajic (27 ani) este originar din Muntenegru și are 9 goluri în 36 de meciuri pentru echipa națională a țării sale. Fotbalistul, care se afla în ultimul an de contract la Preston, a fost cedat la Genoa și a fost deja prezentat de italieni.

Osmajic a semnat cu Genoa și a fost deja prezentat oficial. Atacantul și-a mușcat un adversar

Atacantul, care are două titluri câștigate în Muntenegru cu FK Sutjeska Niksic, promite că va face senzație în tricoul „grifonilor”. „O să dau totul pentru tricoul pe care îl port și, pe un stadion atât de încins precum cel al lui Genoa, sunt încrezător că îmi pot etala punctele forte. Este locul potrivit”, a declarat Osmajic.

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Milutin Osmajic va fi apt de joc pentru următorul duel al celor de la Genoa din Serie A, cu AS Roma. Cotat la 3 milioane de euro de Transfermarkt, atacantul din Muntenegru a mai jucat în cariera sa la Sutjeska (Muntenegru), Cadiz (Spania), Bandirmaspor (Turcia), Vizela (Portugalia) și Preston (Anglia, Championship).

De numele lui Osmajic se leagă un adevărat scandal în Marea Britanie, după ce a fost suspendat 8 meciuri și amendat în octombrie 2024 pentru că și-a mușcat un adversar. Muntenegreanul a fost pus sub acuzare după ce a recunoscut că l-a mușcat pe Owen Beck, jucătorul celor de la Blackburn Rovers, în minutul 87 al partidei pe care Preston o disputa în campionat.

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De asemenea, Osmajic a fost amendat cu 15.000 de lire sterline pentru gestul său bizar. Interesant, în acel moment arbitrul i-a dat lui Osmajic un simplu cartonaș galben pentru că nu a observat gravitatea gestului. Din imaginile surprinse de camere nu se poate observa clar mușcătura, pentru că totul s-a produs într-un meleu cu peste 10 jucători.

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Osmajic a fost suspendat 8 etape pentru că și-a mușcat în adversar într-un meci din Championship

Incidentul a avut loc într-o confruntare provocată de eliminarea fundașului Beck (Blackburn), după un fault dur la Duane Holmes. Muntenegreanul Osmajic l-a mușcat atunci pe Beck de spate, însă adevărata pedeapsă a venit doar la comisiile de disciplină, după ce atacantul ajuns acum la Genoa și-a recunoscut fapta.

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Gestul lui Osmajic aduce aminte de mușcătura celebrului „canibal” Luis Suarez, suspendat în 2013 pentru 10 meciuri după ce atacantul lui Liverpool de atunci l-a mușcat pe fundașul lui chelsea, Branislav Ivanovic.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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