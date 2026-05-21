Dan Șucu a plătit 7 milioane de euro pentru transferul anului!

Dan Șucu a investit 7 milioane de euro pentru transferul definitiv al lui Lorenzo Colombo de la AC Milan. Atacantul italian, în vârstă de 24 de ani, a semnat cu Genoa până în 2029.
Alex Bodnariu
21.05.2026 | 17:45
Transfer de senzație la Genoa! Dan Șucu a cumpărat definitiv un jucător de la AC Milan
Dan Șucu a dat o lovitură de senzație în Italia. Acționarul majoritar al clubului din Serie A, Genoa, a investit nu mai puțin de 7 milioane de euro în transferul lui Lorenzo Colombo (24 de ani) de la AC Milan. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului.

Dacă vara trecută Dan Șucu a fost acuzat de fanii celor de la Genoa că nu a făcut investiții mari în transferuri, ci doar a cedat jucători, acum omul de afaceri a început tare campania de mercato. Nici nu s-a deschis fereastra, iar Genoa a anunțat prima lovitură.

Clubul și-a anunțat fanii prin intermediul unui mesaj postat pe site-ul oficial că s-a ajuns la o înțelegere cu AC Milan pentru transferul lui Lorenzo Colombo. Atacantul a evoluat și în acest sezon pentru Genoa, însă sub formă de împrumut.

Nu mai puțin de 7 milioane de euro le plătește Genoa celor de la AC Milan pentru transferul lui Lorenzo Colombo. Atacantul italian de 24 de ani are o cotă de piață de 10 milioane și nu e exclus ca în viitor echipa lui Dan Șucu să facă profit.

„Lorenzo Colombo este rossoblu până în 2029. Genoa viitorului începe să prindă contur, începând din prezent: Lorenzo Colombo va fi rossoblu până în 2029. După un sezon în progres, în care a marcat 7 goluri și a oferit două pase decisive, au fost îndeplinite condițiile pentru achiziționarea definitivă a atacantului, născut la Vimercate (MI) pe 8 martie 2002, cu o prelungire a contractului până la 30 iunie 2029″, a fost mesajul celor de la Genoa pentru suporteri.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
