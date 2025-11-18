Dan Șucu a primit acuzații grave în Gazzetta dello Sport! Dezvăluirile italianului pe care l-a dat afară de la Genoa: „Personaje dubioase, afaceriști fără scrupule”

ADVERTISEMENT

Alberto Zangrillo a fost președintele lui Genoa până în luna ianuarie a acestui an, iar plecarea sa de la conducerea echipei a coincis cu venirea lui Dan Șucu în postura de acționar majoritar. Omul de afaceri român a primit acuzații grave în Gazzetta dello Sport.

Dan Șucu, făcut praf în presa din Italia. Scandalul momentului de la Genoa

Omul de afaceri din România l-a dat afară pe italian, cel care a mai rămas în clubul genovez până în luna octombrie, parte din conducerea echipei. Totuși, Dan Șucu a decis, în cele din urmă, să-l pună de tot pe liber pe Zangrillo, cel care se afla la Genoa din anul 2021. Acesta nu l-a iertat pe român și a avut declarații dure în presa din Italia, în care l-a acuzat pe acționarul majoritar că l-a trădat și că i-a făcut promisiuni pe care nu le-a onorat.

ADVERTISEMENT

“În primăvara anului 2024, a existat o ruptură ireparabilă cu conducerea clubului. Am fost în contact permanent cu cei care au continuat să susțină financiar Genoa, persoana mea de contact fiind consilierul bancar al A-CAP. Apoi a venit majorarea de capital, pentru care am votat spre binele lui Genoa. Am aflat însă și despre o schimbare neașteptată cu care nu fusesem pus la curent”, a declarat italianul.

Acuzații dure la adresa lui Dan Șucu. Fostul angajat de la Genoa a ieșit la atac

Fără să-i spună direct numele lui Dan Șucu, Zangrillo a tras o concluzie clară, pe care a expus-o public. „Mă simt trădat și dezamăgit. În fotbal, am trecut de la o conducere familială la afaceriști fără scrupule, care fac promisiuni. Eu însumi am fost victima unor promisiuni care s-au dovedit ulterior nefondate. Acesta e riscul pe care îl asumăm astăzi: profitul este obiectivul principal.



De la prima și ultima dată când am intrat într-un mare hotel din Milano în timpul perioadei de transferuri, am înțeles că trebuie să plec cât mai repede posibil. Era un mediu în care personaje dubioase se simțeau stăpânii lumii. Totuși, mă simt mândru că am reprezentat Genoa, câștigând respect și încredere în cercurile fotbalistice. Eu am făcut ca clubul să se simtă auzit la vârful sistemului”, a spus Zangrillo, citat de .

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Dan Șucu să fie acționar majoritar la Genoa

după ce s-a implicat financiar la Rapid, acolo unde între timp a ajuns să fie acționar majoritar. Omul de afaceri este nelipsit de la meciurile echipei de pe Giulești și, când are timp, merge cu echipa și în deplasări. Acesta a dezvăluit că a investit în formația bucureșteană nu mai puțin de 40 de milioane de euro din momentul în care a decis să facă parte din acționariat, aici fiind incluse și investițiile în infrastructură.

ADVERTISEMENT

În decembrie 2024, o veste neașteptată a apărut în presa din România. Dan Șucu, acționar majoritar la Genoa, club istorie din Serie A. Acesta a profitat de problemele financiare care existau la echipă și a plătit 40 de milioane de euro pentru a fi șef la echipa genoveză, unde are 77 la sută din acțiuni.

Ce datorii are Genoa

Românul a vorbit despre provocarea pe care o are în față și dezvăluie că formația italiană are .

ADVERTISEMENT

„În Italia, la Genoa, investiţia a fost de aproximativ 40 de milioane de euro, iar bugetul de cheltuieli anual este de 80 de milioane de euro. Clubul se confruntă însă cu un deficit de 15–20 de milioane de euro şi cu datorii istorice de 150 de milioane, care trebuie achitate.

Finanţările în fotbalul italian sunt costisitoare, cu dobânzi de aproximativ 7%. Trebuie să fii atent şi la performanţa sportivă, deoarece trebuie să faci 40 de puncte pentru a fi sigur că eviţi retrogradarea“, a declarat recent Dan Șucu.