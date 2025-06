Dan Șucu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali! Adevărul despre transferul lui Dennis Man

Dan Șucu l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-l felicita pe acesta cu ocazia zilei sale de naștere. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către patronul de la FCSB. Miercuri, 25 iunie, latifundiarul din Pipera a împlinit vârsta de 67 de ani.

Dan Șucu l-a sunat pe Gigi Becali cu ocazia zilei sale de naștere: „E om bun, poți să faci niște glume cu el de bun simț”

Astfel, omul de afaceri din Pipera a fost întrebat dacă a discutat cu această ocazie cu omologul său de la Rapid și vizavi de subiectul reprezentat de transferul lui Dennis Man.

După cum se știe deja destul de bine, recent în spațiul public a început să se vehiculeze posibilitatea ca internaționalul român să ajungă în Giulești, poate chiar în viitorul apropiat.

Bineînțeles că această chestiune are legătură directă cu faptul că noul director sportiv de la Rapid este italianul Mauro Pederzoli, fost la Parma,

Ulterior însă, Gigi Becali a intervenit în această chestiune și a dat în mod clar de înțeles că ar fi și el interesat de o eventuală revenire a fotbalistului la FCSB.

cel în care jucătorul ar fi urmat să fie cedat sub formă de împrumut de către Parma, iar clubul roș-albastru să îi acopere o parte destul de importantă din salariu în perioada respectivă.

Patronul de la FCSB a dat înapoi vizavi de situația lui Dennis Man: „Am glumit și eu, nu se pune problema”

Întrebat din nou în legătură cu acest subiect, Becali a transmis totuși, în stilul caracteristic de altfel, că a fost mai degrabă o glumă din partea sa. Și că nu se pune problema ca Dennis Man să se întoarcă la FCSB, cel puțin pentru moment.

„(n.r. Tavi Popescu s-a accidentat?) Lipsește o lună de zile. Atât. Celălalt, Ionuț Cercel, nu are nimic.

(n.r. despre Dennis Man) Am glumit și eu, am zis și eu. Am văzut că se discută, am zis să discut și eu. Nu se pune problema (n.r. să vină la FCSB).

M-a sunat Șucu să-mi zică la mulți ani. ‘La mulți ani, domnul competitor’. I-am zis: ‘Nu. La mulți ani, prietene. Că eu sunt prieten, competitor nu sunt’. Competitor sunt doar cu Neluțu Varga.

Șucu e om bun, poți să faci niște glume cu el de bun simț. Nici nu contează de ce parte e (n.r. cu modificarea Legii Sportului)”, a spus Gigi Becali pentru