Lovitură de 750.000 de euro pentru Daniel Pancu la Rapid. Dan Șucu i-a adus un mijlocaș triplu campion în țara sa

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iar primul jucător deja a ajuns în România și urmează să fie prezentat oficial, conform Vladan Bubanja (27 de ani) este un mijlocaș defensiv cotat la 750.000 de euro, care a evoluat ultima dată în Croația, pentru Osijek.

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Vlad Bubanja este un mijlocaș defensiv muntenegrean, care ultima dată a jucat în campionatul din Croația. Deși el a evoluat pentru Osijek, o echipă obișnuită cu locurile fruntașe din clasament, în singurul său an petrecut acolo s-a luptat pentru evitarea retrogradării.

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El aparținea de Orenburg, formație din Rusia, însă a jucat în Croația sub formă de împrumut. Osijek nu este singura echipă din Croația pentru care el a jucat, întrucât între 2022 și 2024 muntenegreanul a evoluat și la Lokomotiva Zagreb. În perioada petrecută în Croația nu a câștigat niciun trofeu, însă el are în palmares trei titluri de campion în Muntenegru, alături de FK Sutjeska Niksic. Bubanja a jucat un sezon și pentru FK Sarajevo și și-a adăugat o Cupă a Bosniei & Herțegovina în vitrină.

Daniel Pancu vrea să-l repatrieze pe Rareș Ilie

Rareș Ilie a fost printre primele afaceri profitabile făcute de Rapid în era Dan Șucu. Venit pentru suma de un milion de euro în Giulești, tânărul atacant a plecat pentru o sumă de patru ori mai mare la Nice. El nu s-a acomodat în Franța și în ultimii ani a fost împrumutat prin Elveția și Serie B. Daniel Pancu recunoaște că îl place foarte mult pe Ilie și că și-ar dori să-l aibă în echipă:

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„Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine. Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun. La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund. Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, a spus Pancu la Digisport.