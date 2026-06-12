Sport

Lovitură de 750.000 de euro pentru Daniel Pancu la Rapid. Dan Șucu i-a adus un mijlocaș triplu campion în țara sa

Dan Șucu vrea să îi aducă întăriri serioase lui Daniel Pancu, iar Rapid deja a bifat primul transfer al verii. Cine este mijlocașul de 750.000 de euro care a câștigat trei campionate în țara sa
Ciprian Păvăleanu
12.06.2026 | 17:12
Lovitura de 750000 de euro pentru Daniel Pancu la Rapid Dan Sucu ia adus un mijlocas triplu campion in tara sa
breaking news
Rapid a bifat primul transfer al verii. Foto: Colaj FANATIK
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Rapid începe să se miște pe piața transferurilor, iar primul jucător deja a ajuns în România și urmează să fie prezentat oficial, conform gsp.ro. Vladan Bubanja (27 de ani) este un mijlocaș defensiv cotat la 750.000 de euro, care a evoluat ultima dată în Croația, pentru Osijek.

Rapid a bifat primul transfer al verii! Mijlocașul este triplu campion în țara sa

Vlad Bubanja este un mijlocaș defensiv muntenegrean, care ultima dată a jucat în campionatul din Croația. Deși el a evoluat pentru Osijek, o echipă obișnuită cu locurile fruntașe din clasament, în singurul său an petrecut acolo s-a luptat pentru evitarea retrogradării.

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El aparținea de Orenburg, formație din Rusia, însă a jucat în Croația sub formă de împrumut. Osijek nu este singura echipă din Croația pentru care el a jucat, întrucât între 2022 și 2024 muntenegreanul a evoluat și la Lokomotiva Zagreb. În perioada petrecută în Croația nu a câștigat niciun trofeu, însă el are în palmares trei titluri de campion în Muntenegru, alături de FK Sutjeska Niksic. Bubanja a jucat un sezon și pentru FK Sarajevo și și-a adăugat o Cupă a Bosniei & Herțegovina în vitrină. Fotbalistul de 27 de ani este primul transfer al Rapidului pentru noul sezon.

Daniel Pancu vrea să-l repatrieze pe Rareș Ilie

Rareș Ilie a fost printre primele afaceri profitabile făcute de Rapid în era Dan Șucu. Venit pentru suma de un milion de euro în Giulești, tânărul atacant a plecat pentru o sumă de patru ori mai mare la Nice. El nu s-a acomodat în Franța și în ultimii ani a fost împrumutat prin Elveția și Serie B. Daniel Pancu recunoaște că îl place foarte mult pe Ilie și că și-ar dori să-l aibă în echipă:

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„Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine. Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun. La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund. Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, a spus Pancu la Digisport.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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