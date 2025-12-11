Sport

Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat

Cristi Chivu a fost dorit de Dan Șucu la Rapid înainte ca el să ajungă la Parma. Finanțatorul giuleștenilor a rupt tăcerea înainte de duelul direct dintre Inter și Genoa
Ciprian Păvăleanu
11.12.2025 | 13:18
Dan Sucu a rupt tacerea despre momentul in care la vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid Tehnicianul ar fi fost socat
ULTIMA ORĂ
Înainte de meciul Inter - Genoa, Dan Șucu a vorbit despre oferta pe care i-a înaintat-o pentru a venit la Rapid în urmă cu un an. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este în lupta pentru titlul din Serie A alături de Inter Milano, însă în urmă cu doar un an era dorit în SuperLiga României, la Rapid. Antrenorul român nu a acceptat oferta lui Dan Șucu și s-a dovedit că decizia a fost extrem de inspirată.

Ce a spus Dan Șucu despre discuțiile cu Cristi Chivu înainte de Inter – Genoa

Între timp, Cristi Chivu a fost numit antrenorul principal al celor de la Parma și a avut-o chiar pe Genoa ca adversară în lupta pentru supraviețuire. Cele două echipe s-au luptat împreună pentru evitarea retrogradării, iar începutul noului sezon le-a găsit pe ambele echipe tot în Serie A, însă „cruciații” au rămas fără antrenorul român.

ADVERTISEMENT

După plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal, Inter s-a orientat spre un antrenor de buget, iar varianta potrivită și de încredere a fost Cristi Chivu. Deși Inter nu a câștigat meciurile grele din acest sezon, nerazzurri continuă să fie în lupta pentru titlu în Serie A, iar în Champions League și-au asigurat prezența în play-off. Înainte de meciul direct dintre Inter și Genoa, Dan Șucu a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu Cristi Chivu pentru a veni la Rapid:

„Sincer, acum ceva timp speram să-l aduc la Rapid București, celălalt club al meu. Sunt mândru să-l văd pe Chivu pe banca lui Inter și îi urez mult succes, dar nu duminică. Treptat, sinergia dintre Genoa și Rapid va crește, inclusiv în schimburile de jucători, iar acest lucru va ajuta. Cei doi directori sportivi sunt deja în comunicare constantă. 

ADVERTISEMENT
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Digi24.ro
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană

La Rapid, am investit masiv și în infrastructura pentru Academie, prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a permite tinerilor români să practice sport. Trebuie să dăm ceva înapoi”, a declarat Dan Șucu, conform ilsecoloxix.it.

ADVERTISEMENT
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din...
Digisport.ro
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $

Cristi Chivu ar fi plecat siderat din discuțiile cu Dan Șucu

Discuția dintre Chivu și Șucu a rămas privată, însă Florin Prunea, bun prieten cu antrenorul lui Inter, a dezvăluit că tehnicianul ar fi rămas șocat de discuția pe care a avut-o cu patronul lui Rapid, privind o posibilă colaborare:

„Mi-a povestit Cristi… spectacolul de pe lume. Nu pot să zic, a fost discuție privată cu el. Vă închinați, frate! Bă, vă închinați, nu-ți vine să crezi că poate să existe așa ceva. Te iei cu mâna de… Dar nu pot să spun, e discuția mea privată. Fanii n-au nicio vină, eu mă refeream la domnul Șucu, frate. Bă, îl știu altfel. A avut o discuție, dar nu pot să spun”, a povestit Florin Prunea, conform iamsport.ro.

ADVERTISEMENT
Campioana mondială care și-a distrus sănătatea din cauza alimentației: ”A fost ceva care...
Fanatik
Campioana mondială care și-a distrus sănătatea din cauza alimentației: ”A fost ceva care m-a epuizat”
Cine transmite la TV FCSB – Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga,...
Fanatik
Cine transmite la TV FCSB – Feyenoord și Universitatea Craiova – Sparta Praga, pe ce posturi poți să vezi meciurile
Celebra prezentatoare Diletta Leotta a anunțat că este însărcinată a doua oară: ”Inimile...
Fanatik
Celebra prezentatoare Diletta Leotta a anunțat că este însărcinată a doua oară: ”Inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Miliardarul din Ungaria, investiție majoră în România! Concurență pentru Gigi Becali
iamsport.ro
Miliardarul din Ungaria, investiție majoră în România! Concurență pentru Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!