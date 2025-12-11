Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este în lupta pentru titlul din Serie A alături de Inter Milano, însă în urmă cu doar un an era dorit în SuperLiga României, la Rapid. Antrenorul român nu a acceptat oferta lui Dan Șucu și s-a dovedit că decizia a fost extrem de inspirată.

Ce a spus Dan Șucu despre discuțiile cu Cristi Chivu înainte de Inter – Genoa

Între timp, Cristi Chivu a fost numit antrenorul principal al celor de la Parma și a avut-o chiar pe Genoa ca adversară în lupta pentru supraviețuire. Cele două echipe s-au luptat împreună pentru evitarea retrogradării, iar începutul noului sezon le-a găsit pe ambele echipe tot în Serie A, însă „cruciații” au rămas fără antrenorul român.

După plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal, Inter s-a orientat spre un antrenor de buget, iar varianta potrivită și de încredere a fost Cristi Chivu. Deși Inter nu a câștigat meciurile grele din acest sezon, nerazzurri continuă să fie în lupta pentru titlu în Serie A, iar în Champions League și-au asigurat prezența în play-off. Înainte de meciul direct dintre Inter și Genoa,

„Sincer, acum ceva timp speram să-l aduc la Rapid București, celălalt club al meu. Sunt mândru să-l văd pe Chivu pe banca lui Inter și îi urez mult succes, dar nu duminică. Treptat, sinergia dintre Genoa și Rapid va crește, inclusiv în schimburile de jucători, iar acest lucru va ajuta. Cei doi directori sportivi sunt deja în comunicare constantă.

La Rapid, am investit masiv și în infrastructura pentru Academie, prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a permite tinerilor români să practice sport. Trebuie să dăm ceva înapoi”, a declarat Dan Șucu, conform .

Cristi Chivu ar fi plecat siderat din discuțiile cu Dan Șucu

Discuția dintre Chivu și Șucu a rămas privată, însă

„Mi-a povestit Cristi… spectacolul de pe lume. Nu pot să zic, a fost discuție privată cu el. Vă închinați, frate! Bă, vă închinați, nu-ți vine să crezi că poate să existe așa ceva. Te iei cu mâna de… Dar nu pot să spun, e discuția mea privată. Fanii n-au nicio vină, eu mă refeream la domnul Șucu, frate. Bă, îl știu altfel. A avut o discuție, dar nu pot să spun”, a povestit Florin Prunea, conform