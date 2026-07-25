Dan Șucu a urcat pe scenă în Italia și a emoționat publicul: „Nu mai este o surpriză”

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Dan Șucu (63 de ani) s-a deplasat în Italia pentru a lua parte la evenimentul în cadrul căruia Genoa și-a prezentat lotul în vederea noului sezon din Serie A. Patronul român a ținut un scurt discurs în fața fanilor prezenți, fiind aplaudat la scenă deschisă de aceștia. Ce a declarat antrenorul Daniele De Rossi despre transferuri.

Dan Șucu, discurs în fața fanilor lui Genoa

Genoa și-a îndeplinit obiectivul în sezonul trecut și a reușit să evite retrogradarea în Serie B, iar „grifonii” au început pregătirile pentru noua stagiune. Vineri seară a avut loc evenimentul de prezentare a lotului, iar prezent la fața locului a fost și patronul Dan Șucu, care a ținut un scurt discurs în fața suporterilor. „Anul trecut, această sărbătoare a fost o adevărată revelație pentru mine, deoarece nu știam despre ea.

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Astăzi, nu mai e o surpriză, dar sunt în continuare foarte fericit să fiu aici și să simt toată căldura și afecțiunea pe care o arătați echipei. Sunt convins că De Rossi, Diego Lopez și toți băieții au nevoie de susținerea voastră și sunt sigur că vor încerca să vă răsplătească în cel mai bun mod, dând totul pe gazon”, a spus omul de afaceri, conform .

Daniele De Rossi solicită mai multe transferuri

Genoa l-a vândut în această vară pe Jeff Ekhator la Juventus, pentru 16.5 milioane de euro, dar a pierdut și alți jucători importanți, precum , sau portarul Nicola Leali. De asemenea, mai mulți fotbaliști care au evoluat sub formă de împrumut pentru „grifoni” au revenit la echipele de care aparțin, iar .

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Ziua de vineri a fost una specială pentru antrenorul Daniele De Rossi, care a împlinit 43 de ani, iar acesta a vorbit despre situația lotului. „Lucrăm pentru a fi pregătiți pentru orice. Analizăm multe profiluri, această echipă a avut succes cu intensitatea în sezonul trecut, ne dorim asta, dar și să adăugăm calitate din punct de vedere tehnic. (n.r. sunt mijlocașii și atacanții o prioritate?) Am spune că da, dar trebuie să vedem ce se va întâmpla și cu jucătorii care vor pleca. Unii au cerut să plece, dar Genoa funcționează așa de ani de zile”, a spus tehnicianul pentru .