Dan Șucu, adevărul despre cum se fac banii. Ce nu are voie un om care vrea să se îmbogățească

dezvăluie care este secretul oamenilor de afaceri, cum reușesc aceștia să câștige bani. Într-un interviu online pentru Andreea Roșca, omul de afaceri susține că cel mai important este să ai încredere în tine.

Dan Șucu susține că în afaceri este exact ca în sport: trebuie să ai încredere în tine

Dan Șucu a explicat care sunt caracteristicile antreprenorilor. Omul care a construit un imperiu în domeniul mobilei susține că în afaceri este exact ca în sport; câștigă acela care are mai multă încredere în el. Mai mult, omul de afaceri l-a dat de exemplu pe tenismenul Nadal, care ar fi pierdut un meci, în momentul în care și-a pierdut încrederea în el.

”Mie îmi place tenisul. Se vede atât de simplu în sport. În clipa în care… Cum reușește să învingă cu aceleași arme, unul care are încredere în el, pe altul care nu are încrederea celui dinaintea lui.

Mă uitam la Nadale, în clipa în care și-a pierdut încrederea, și-a pierdut puterea. Și se vede acest lucru. Eu cred că se vede. Îmi place să cred că se vede”, a explicat omul de afaceri într-un interviu online pentru Andreea Roșca.

Dan Șucu susține că nu trebuie să renunți

Patronul Mobexpert susține că pe lângă încrederea pe care a avut-o, el a fost și perseverent. Dan Șucu explică cum a făcut pași la început în afaceri, dar nu așa cum și-a dorit. Și consideră că secretul tocmai acesta este, să nu te oprești și că trebuie să mergi mai departe și să încerci, atunci când nu reușești și nu îți iese din prima.

”Nu e prima afacere pe care am încercat-o, este a patra sau a cincea. Dar am avut întotdeauna convingerea că trebuie să încerc din nou. Am făcut dintre ele am făcut la fiecare pași înainte, dar nu hotărâtori, au făcut dar nimic de poveste.

Nu mi-a ieșit. Crezi că reușești dar câteodată nu reușești. Tocmai aceasta este ideea, ca atunci când nu îți iese, să nu renunți. Ok, ai încercat, vezi că nu e ce-ți trebuie, asta este diferența, nute oprești, mergi la următoarea oportunitate”, susține Dan Șucu de la Imperiul Leilor.

A investit în echipa Rapid

Dan Șucu, în vârstă de 59 de ani, a devenit și noul acționar de la Rapid, alături de Victor Angelescu. Cei doi oameni de afaceri împart procente egale din clubul bucureștean (49,9%), în timp ce Academia Rapid a rămas cu 0,02%. Investitorul de la Imperiul Leilor a declarat că a făcut investiții de peste 20 de milioane de euro în următorii 3 ani.

Dan Șucu ridică 100 de vile la marginea Capitalei

Dan Șucu a devenit cunoscut ca cel mai mare producător de mobilă din România. Puțini cunosc că vedeta show-ului „Imperiul leilor” deține în acest moment și alte investiții.

În acest moment, omul de afaceri are peste 30 de business-uri în diverse domenii, de la logistică la distribuție sau retail.

Mai nou, Șucu se pregătește acum să devină un jucător important șipe piața imobiliară. Acesta a anunțat că va construi un cartier cu peste 100 de case în nordul Capitalei, până la sfârșitul anului 2022.

Afaceristul a divorțat de prima soție Camelia, și s-a recăsătorit cu fosta prezentatoare de la TVR, Diana Lăscărescu.