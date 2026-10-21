Sport

Dan Șucu, afacere de milioane cu fiul lui Cristi Borcea. Patronul Rapidului pătrunde în domeniul aviației private

Gabriel Eșanu
21.10.2026 | 15:20
Dan Sucu afacere de milioane cu fiul lui Cristi Borcea Patronul Rapidului patrunde in domeniul aviatiei private
SPECIAL FANATIK
Dan Șucu și fiul dinamovistului Cristi Borcea colaborează într-o afacere cu avioane private. Sursă foto: Colaj FANATIK
Dan Șucu se implică într-o afacere cu avioane private alături de mai mulți importanți oameni de afaceri, printre care și Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea.
ADVERTISEMENT

Dan Șucu, patron la Rapid și la Genoa, își extinde portofoliul de afaceri. Patronul de la Rapid și Genoa intră în acționariatul MyJey, o societate din domeniul aviației private, anunță StartUpCafe.ro. Șucu se alătură unui acționariat format din nume grele, iar următoarea perioadă va aduce foarte multe mutări importante.

Dan Șucu se implică într-o afacere cu avioane private, alături de Patrick Borcea și alți oameni de afaceri importanți din România

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, fondatorii gigantului imobiliar One United, fac și ei parte din acționariatul MyJet, cu 30 de procente, prin intermediul companiei AV Holding SRL. Planurile pentru compania din care face parte și Dan Șucu sunt foarte ambițioase, se vorbește despre extinderea flotei și a operațiunilor internaționale.

ADVERTISEMENT

MyJet SRL este o companie din Pitești, administrată de omul de afaceri Valentin Vișoiu. Funcționează sub această denumire începând cu 2021, după ce înainte a purtat denumirile de Conarg Motion. Iar Dan Șucu și Patrick Borcea sunt implicați în acționariat prin intermediul firmei YR WHO SRL, înființată în 2023, la care fiecare dintre cei doi deține 20 de procente.

MyJet, planuri de extindere pentru următorii ani. Compania ar urma să-și dubleze flota de avioane

MyJet ar urma să adauge o nouă aeronavă în flotă până la finalul acestui an. Iar alte două să fie adăugate pe parcursul lui 2027. Iar planul pe termen ceva mai lung este dublarea flotei pentru a ajunge la 14-15 aeronave. Compania utilizează puncte de reprezentare virtuală la Geneva și la Londra, iar în capitala Angliei se ia în calcul deschiderea unui sediu propriu.

ADVERTISEMENT
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în...
Digi24.ro
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri

2025 a adus o creștere a a numărului de zboruri cu 16,2 procente față de anul precedent. 90% dintre zboruri sunt internaționale, iar 85% dintre clienți sunt din străinătate. MyJet operează aeronave deținute de alte entități și le oferă proprietarilor servicii complete de administrare. Avioanele pot genera astfel venituri din zboruri comerciale în perioada în care nu sunt folosite de proprietari.

ADVERTISEMENT
Parisul, ca după război. Strigătul disperat al lui Emmanuel Petit și imagini cu...
Digisport.ro
Parisul, ca după război. Strigătul disperat al lui Emmanuel Petit și imagini cu puternic impact emoțional

Dan Șucu, mereu pe drumuri între România și Italia. Investiția într-o companie de zboruri private, soluția cea mai bună în această situație

„Proprietatea fracțională le oferă clienților posibilitatea de a deține o cotă parte dintr-o aeronavă și de a beneficia de avantajele utilizării acesteia fără a suporta individual întreaga investiție și toate costurile asociate proprietății integrale”, au explicat reprezentanții MyJet pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu este acționar majoritar la Rapid și la Genoa, în Serie A, iar în ultimii ani a călătorit aproape săptămânal în Italia. În weekend, Șucu a fost la Roma pentru a asista la înfrângerea pe care echipa sa, Genoa, a suferit-o pe Stadio Olimpico, în fața celor de la AS Roma. În condițiile în care călătorește foarte des, decizia de a investi într-o companie de transport aerian privat pare una cât se poate de justificată pentru Dan Șucu.

Risto Radunovic are prima ofertă din SuperLiga, după ce Gigi Becali l-a scos...
Fanatik
Risto Radunovic are prima ofertă din SuperLiga, după ce Gigi Becali l-a scos din planurile FCSB: „O să vorbesc cu el!”
Marius Șumudică, înainte de FCSB – Rapid: „E favorită!” Echipa-surpriză pe care o...
Fanatik
Marius Șumudică, înainte de FCSB – Rapid: „E favorită!” Echipa-surpriză pe care o vede în play-off
Arabii îi dau o veste mare Universității Craiova! Oltenii pot scăpa de problema...
Fanatik
Arabii îi dau o veste mare Universității Craiova! Oltenii pot scăpa de problema cu Assad Al-Hamlawi
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 21 de ani în presa sportivă, și de 12 ani la FANATIK, în prezent în funcția de editor. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
Bombă! Lovitura iernii pentru FCSB! Jucătorul și-a dat acordul să vină
iamsport.ro
Bombă! Lovitura iernii pentru FCSB! Jucătorul și-a dat acordul să vină
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!