Dan Șucu, afacere de milioane cu fiul lui Cristi Borcea. Patronul Rapidului pătrunde în domeniul aviației private

ADVERTISEMENT

Dan Șucu, patron la Rapid și la Genoa, își extinde portofoliul de afaceri. Patronul de la Rapid și Genoa intră în acționariatul MyJey, o societate din domeniul aviației private, anunță StartUpCafe.ro. Șucu se alătură unui acționariat format din nume grele, iar următoarea perioadă va aduce foarte multe mutări importante.

Dan Șucu se implică într-o afacere cu avioane private, alături de Patrick Borcea și alți oameni de afaceri importanți din România

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, fondatorii gigantului imobiliar One United, fac și ei parte din acționariatul MyJet, cu 30 de procente, prin intermediul companiei AV Holding SRL. Planurile pentru compania sunt foarte ambițioase, se vorbește despre extinderea flotei și a operațiunilor internaționale.

ADVERTISEMENT

MyJet SRL este o companie din Pitești, administrată de omul de afaceri Valentin Vișoiu. Funcționează sub această denumire începând cu 2021, după ce înainte a purtat denumirile de Conarg Motion. Iar Dan Șucu și Patrick Borcea sunt implicați în acționariat prin intermediul firmei YR WHO SRL, înființată în 2023, la care fiecare dintre cei doi deține 20 de procente.

MyJet, planuri de extindere pentru următorii ani. Compania ar urma să-și dubleze flota de avioane

MyJet ar urma să adauge o nouă aeronavă în flotă până la finalul acestui an. Iar alte două să fie adăugate pe parcursul lui 2027. Iar planul pe termen ceva mai lung este dublarea flotei pentru a ajunge la 14-15 aeronave. Compania utilizează puncte de reprezentare virtuală la Geneva și la Londra, iar în capitala Angliei se ia în calcul deschiderea unui sediu propriu.

ADVERTISEMENT

2025 a adus o creștere a a numărului de zboruri cu 16,2 procente față de anul precedent. 90% dintre zboruri sunt internaționale, iar 85% dintre clienți sunt din străinătate. MyJet operează aeronave deținute de alte entități și le oferă proprietarilor servicii complete de administrare. Avioanele pot genera astfel venituri din zboruri comerciale în perioada în care nu sunt folosite de proprietari.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu, mereu pe drumuri între România și Italia. Investiția într-o companie de zboruri private, soluția cea mai bună în această situație

„Proprietatea fracțională le oferă clienților posibilitatea de a deține o cotă parte dintr-o aeronavă și de a beneficia de avantajele utilizării acesteia fără a suporta individual întreaga investiție și toate costurile asociate proprietății integrale”, au explicat reprezentanții MyJet pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

și la Genoa, în Serie A, iar în ultimii ani a călătorit aproape săptămânal în Italia. În weekend, Șucu a fost la Roma pentru a asista la înfrângerea pe care echipa sa, Genoa, a suferit-o pe Stadio Olimpico, în fața celor de la AS Roma. În condițiile în care călătorește foarte des, decizia de a investi într-o companie de transport aerian privat pare una cât se poate de justificată pentru Dan Șucu.