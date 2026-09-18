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Jean Valvis, noul sponsor de la Rapid, alături de Dan Șucu la meciul cu FC Argeș. Foto

Noul sponsor de la Rapid, prezent în Giulești la meciul cu FC Argeș! A stat la lojă alături de Dan Șucu: ce șanse sunt să devină chiar investitor în scurt timp
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.09.2026 | 20:52
Jean Valvis noul sponsor de la Rapid alaturi de Dan Sucu la meciul cu FC Arges Foto
EXCLUSIV FANATIK
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Jean Valvis în tribune la Rapid - FC Argeș. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Jean Valvis (72 de ani), noul sponsor de la Rapid și fost partener al giuleștenilor în perioada George Copos, a fost prezent vineri seară pe stadionul din Giulești pentru a urmări de la fața locului meciul jucat de echipa antrenată de Daniel Pancu în compania lui FC Argeș, în cadrul etapei cu numărul 1o din SuperLiga.

Jean Valvis, noul sponsor de la Rapid, în tribune alături de Dan Șucu la meciul cu FC Argeș

Omul de afaceri a stat bineînțeles în zona VIP a arenei și a fost surprins la un moment dat de fotoreporterul FANATIK prezent în Giulești în compania lui Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar de la Rapid. În această perioadă, se vorbește destul de mult inclusiv despre posibilitatea ca Valvis să intre la un moment dat în acționariatul clubului din Giulești.

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Jean Valvis sponsor Rapid meci FC Argeș Giulești
Jean Valvis în tribune la Rapid – FC Argeș. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Jean Valvis ar putea intra chiar în acționariatul Rapidului

Despre acest scenariu, acționarul minoritar Victor Angelescu a vorbit pe larg recent, în direct la FANATIK SUPERLIGA„Din ce știu eu, suntem deja închiși legat de contractul de sponsorizare. Este clar că domnul Valvis va veni ca și sponsor pentru Rapid, cu Aqua Carpatica. Mă bucură acest lucru, că revine după atâția ani ca și sponsor al Rapidului. Este un om care ține cu Rapidul, care a mai fost și știe ce înseamnă clubul. Va deveni un sponsor important, dar mai mult vom vedea în viitor.

(n.r. Despre posibilitatea ca Jean Valvis să devină chiar investitor la Rapid) Mai important este ce crede domnul Șucu, pentru că dânsul este acționar majoritar. Din punctul meu de vedere, ar fi un lucru bun. Venirea unui alt om potent financiar, mai ales că este și rapidist, ar fi de bun augur. Din punct de vedere financiar, trebuie să fim corecți și să spunem că nu ne-a lipsit nimic de când a venit domnul Șucu. Evident, cu doi oameni potenți financiari, nu are decât să fie un plus. Eu nu știu să vă spun. Eu știu că ține mult la această echipă, dar în final trebuie să fie o discuție între cei doi și domnul Șucu trebuie să decidă.

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Am avut discuții legate de sponsorizare, care s-au finalizat, însă mai mult nu știu să vă spun. Este o treabă între domnul Șucu și domnul Valvis. Eu sunt pro, dar acționarul majoritar trebuie să decidă. Nici nu vreau să vă spun ceva și să nu fie adevărat. Dânsul își dorește să fie aproape de Rapid. Poate în viitor va deveni și acționar”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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