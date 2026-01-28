Sport

Dan Șucu, amendat drastic în Italia din cauza suporterilor! Cât trebuie să plătească patronul de la Genoa

Genoa a obținut un succes extrem de important cu Bologna, 3-2, dar clubul condus de Dan Șucu a fost pedepsit de comisiile din Italia. Ce sumă vor trebui să plătească „grifonii”.
Bogdan Mariș
28.01.2026 | 14:00
Dan Sucu amendat drastic in Italia din cauza suporterilor Cat trebuie sa plateasca patronul de la Genoa
ULTIMA ORĂ
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, a fost sancționat dur după meciul cu Bologna.
ADVERTISEMENT

Condusă cu 0-2 de Bologna după 47 de minute, Genoa a profitat de eliminarea portarului Lukasz Skorupski și a revenit fabulos, marcând trei goluri în ultima jumătate de oră. Dan Șucu a primit însă și o veste neplăcută după această partidă: comisiile din Italia au sancționat clubul din cauza gesturilor făcute de fani.

Genoa, sancționată după meciul cu Bologna. Ce amendă a primit formația lui Dan Șucu

Comisiile din Italia au sancționat 7 cluburi după meciurile din etapa 22, însă cea mai mare amendă a primit-o Genoa, 20.000 de euro, deoarece fanii echipei au făcut mai multe gesturi reprobabile pe parcursul jocului. „În timpul reprizei secunde, au aruncat o sticlă de plastic care a lovit un jucător advers în braț, fără a-l răni, în timp ce acesta părăsea terenul după ce fusese eliminat; au aruncat, de asemenea, o brichetă și niște monede care au lovit un jucător advers în spate, fără a-l răni.

ADVERTISEMENT

În final, au scuipat de trei ori pe cel de-al patrulea oficial; această ultimă încălcare a fost constatată de colaboratorii Parchetului Federal”, a transmis liga italiană pe site-ul oficial. Jucătorul lovit cu sticla de plastic a fost Lukasz Skorupski, în timp ce portarul de rezervă al celor de la Bologna, Federico Ravaglia, a fost cel lovit mai apoi de o brichetă și mai multe monede în timpul partidei disputate pe „Luigi Ferraris”.

Decizia care a întors soarta meciului Bologna – Genoa, criticată în Italia

„Centralul” Fabio Maresca l-a eliminat pe portarul celor de la Bologna, Lukasz Skorupski, în minutul 57, după un fault comis în afara careului asupra lui Vitinha. A fost momentul care a schimbat cursul jocului, deoarece Genoa a înscris de trei ori mai apoi și a câștigat cu 3-2. Fostul arbitru italian Gianpaolo Calvarese e de părere că decizia este una incorectă, deoarece mai mulți fundași ai oaspeților se aflau în zonă, așadar goalkeeperul nu a oprit o ocazie clară de gol prin acel fault.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Totuși, acesta a subliniat faptul că arbitrul a comis o eroare și în favoarea celor de la Bologna, la o altă fază. „Freuler și Vitinha sunt implicați într-un duel aerian și ambii doresc să lovească balonul cu capul. Totuși, înainte ca mingea să ajungă la cei doi, Freuler îl lovește pe Vitinha cu cotul în figură. Arbitrul nu a putut să vadă faza pe gazon, deoarece era blocat, însă pe monitor, incidentul ar fi fost unul foarte simplu. Așadar, decizia corectă era penalty pentru Genoa și cartonaș galben”, a transmis acesta pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Adrian Mititelu, reacție fermă după ce Gigi Becali l-a criticat pe Andre Duarte:...
Fanatik
Adrian Mititelu, reacție fermă după ce Gigi Becali l-a criticat pe Andre Duarte: „Eu credeam că va ajunge în Serie A!”
Australian Open. Novak Djokovic și-a aflat adversarul din semifinale! Pe cine va întâlni...
Fanatik
Australian Open. Novak Djokovic și-a aflat adversarul din semifinale! Pe cine va întâlni sârbul
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat...
Fanatik
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
S-a dus neanunțat la Cornel Dinu acasă, dar 'Procurorul' a refuzat să îi...
iamsport.ro
S-a dus neanunțat la Cornel Dinu acasă, dar 'Procurorul' a refuzat să îi deschidă ușa și i-a dat un mesaj succint: 'E nebun, mă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!