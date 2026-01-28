Dan Șucu, amendat drastic în Italia din cauza suporterilor! Cât trebuie să plătească patronul de la Genoa

ADVERTISEMENT

Condusă cu 0-2 de Bologna după 47 de minute, Genoa a profitat de eliminarea portarului Lukasz Skorupski și a revenit fabulos, marcând trei goluri în ultima jumătate de oră. Dan Șucu a primit însă și o veste neplăcută după această partidă: comisiile din Italia au sancționat clubul din cauza gesturilor făcute de fani.

Genoa, sancționată după meciul cu Bologna. Ce amendă a primit formația lui Dan Șucu

Comisiile din Italia au sancționat 7 cluburi după meciurile din etapa 22, însă cea mai mare amendă a primit-o Genoa, 20.000 de euro, deoarece fanii echipei au făcut mai multe gesturi reprobabile pe parcursul jocului. „În timpul reprizei secunde, au aruncat o sticlă de plastic care a lovit un jucător advers în braț, fără a-l răni, în timp ce acesta părăsea terenul după ce fusese eliminat; au aruncat, de asemenea, o brichetă și niște monede care au lovit un jucător advers în spate, fără a-l răni.

În final, au scuipat de trei ori pe cel de-al patrulea oficial; această ultimă încălcare a fost constatată de colaboratorii Parchetului Federal”, a transmis liga italiană pe . Jucătorul lovit cu sticla de plastic a fost Lukasz Skorupski, în timp ce portarul de rezervă al celor de la Bologna, Federico Ravaglia, a fost cel lovit mai apoi de o brichetă și mai multe monede în timpul .

Decizia care a întors soarta meciului Bologna – Genoa, criticată în Italia

„Centralul” Fabio Maresca l-a eliminat pe portarul celor de la Bologna, Lukasz Skorupski, în minutul 57, după un fault comis în afara careului asupra lui Vitinha. A fost momentul care a schimbat cursul jocului, deoarece . Fostul arbitru italian Gianpaolo Calvarese e de părere că decizia este una incorectă, deoarece mai mulți fundași ai oaspeților se aflau în zonă, așadar goalkeeperul nu a oprit o ocazie clară de gol prin acel fault.

Totuși, acesta a subliniat faptul că arbitrul a comis o eroare și în favoarea celor de la Bologna, la o altă fază. „Freuler și Vitinha sunt implicați într-un duel aerian și ambii doresc să lovească balonul cu capul. Totuși, înainte ca mingea să ajungă la cei doi, Freuler îl lovește pe Vitinha cu cotul în figură. Arbitrul nu a putut să vadă faza pe gazon, deoarece era blocat, însă pe monitor, incidentul ar fi fost unul foarte simplu. Așadar, decizia corectă era penalty pentru Genoa și cartonaș galben”, a transmis acesta pe pagina sa de .