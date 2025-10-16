Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura

, care este implicat și la Rapid, și la Genoa, a dezvăluit că nu exclude varianta în care cele două entități să formeze una singură și să fie astfel un plus valoare pentru listarea la bursă.

Rapid, listată la bursă? Planul lui Dan Șucu pentru giuleșteni și cum poate Genoa să ajute

ca fiind unul dintre afaceriștii români cu cea mai mare expansiune a averii în ultimii ani, iar capacitatea sa de a face bani și de a-și gestiona firmele nu poate fi pusă la îndoială. În trecut, acesta a vorbit despre o posibilitate ca societatea ce deține clubul Rapid să fie listată la bursă, idee care în continuare este viabilă, ba chiar ar putea să fie dusă la un alt nivel și să implice și formația italiană Genoa.

„Da, da, mai este de actualitate listarea la bursă, cum să nu. Poate să fie și posibilitatea de a combina acțiunile celor două societăți, Rapid și Genoa, în listarea la bursă, există și varianta aceasta. Deocamdată ne interesează stabilizarea celor două entități, fiecare trebuie să fie puternică și după vedem ce facem mai departe. Este însă o variantă pe care în continuare o luăm în calcul”, a declarat Dan Șucu la .

Astfel, Dan Șucu ar crește valorile acțiunilor, dacă ar exista o unire între Rapid și Genoa. Echipa italiană, mai bine cotată, ar ajuta astfel și formația din Giulești să-și crească valoarea când vorbim de acțiunile la bursă, asta dacă planul va fi dus la bun sfârșit și va exista o combinare a celor două entități.

Ce înseamnă listarea la bursă pentru o firmă. Cum vrea Dan Șucu să atragă și mai mulți bani pentru Rapid și Genoa

Listarea unei firme la bursă înseamnă procesul prin care o companie își vinde o parte din acțiuni publicului larg prin intermediul unei piețe de capital, cum ar fi Bursa de Valori București. În momentul listării, firma devine o societate pe acțiuni publică (SA), iar acțiunile sale pot fi cumpărate și vândute liber de investitori. Scopul principal al listării este obținerea de capital – adică bani – pentru finanțarea dezvoltării companiei: extinderea afacerii, lansarea de produse noi, investiții în tehnologie sau reducerea datoriilor.

În schimb, compania oferă investitorilor o parte din proprietate și, implicit, o parte din dreptul la profit (dividende). Totodată, listarea aduce și o serie de responsabilități: compania trebuie să fie mai transparentă, să publice periodic informații financiare și să respecte regulile pieței de capital. Deși procesul poate fi costisitor și complex, el oferă firmei vizibilitate, credibilitate și acces mai ușor la surse de finanțare în viitor.

Suma uriașă investită de Dan Șucu la Rapid. Ce buget are clubul în acest an

Dan Șucu este implicat activ la clubul Rapid, ca investitor, de aproximativ 3 ani, iar din acel moment și până în prezent spune că ar fi investit nu mai puțin de 40 de milioane de euro. De asemenea, acesta a dezvăluit că bugetul pentru sezonul actual este de aproximativ 12,5 milioane de euro. Totuși, omul de afaceri a menționat că aproape 20 de milioane de euro au fost investiți pentru infrastructură și nu direct în echipă.

„Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor. Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim. Mai e și partea de tranzacționare, de transferuri, unde clienții sunt alte cluburi. În cheltuielile și veniturile curente, clientul e fanul”, a mai spus Dan Șucu.

Ce avere ar avea Dan Șucu

Ultimele estimări cu privire la averea lui Dan Șucu vorbesc despre o sumă ce se apropie de 300 de milioane de euro. Fondul averii sale provine în mare parte din afacerile de mobilă – lanţul Mobexpert, în care deţine, printre altele, o reţea extinsă de magazine şi mai multe fabrici.

El și-a câștigat însă renumele după ce s-a implicat ca acționar la Rapid, acolo unde deține, în acest moment, 90 la sută din acțiuni. De asemenea, în luna decembrie a anului trecut, românul a plătit 40 de milioane de euro pentru a prelua 77 la sută din acțiunile clubului Genoa, care activează în prima ligă din Italia.