Sport

Dan Șucu anunță un transfer de senzație în iarnă: „Va fi o surpriză!”

Dan Șucu a făcut anunțul pe care suporterii îl așteptau de luni bune. Transferul promis de omul de afaceri. „Normalitatea lipsește de prea mult timp".
Alex Bodnariu
10.12.2025 | 14:02
Dan Sucu anunta un transfer de senzatie in iarna Va fi o surpriza
ULTIMA ORĂ
Dan Șucu a făcut anunțul! Ce transfer pregătește omul de afaceri
ADVERTISEMENT

Se împlinește un an de când Dan Șucu, omul de afaceri român, a preluat pachetul majoritar de acțiuni la echipa de fotbal din Serie A, Genoa. Acesta a vorbit cu presa din Italia despre realizările sale din ultimele 12 luni și a anunțat că pregătește o surpriză în perioada de transferuri.

Un an de când Dan Șucu e acționar majoritar la Genoa. Planurile omului de afaceri

Dan Șucu a devenit, în luna decembrie a anului trecut, primul om din România care este acționar majoritar la o echipă din Serie A. Acesta are în portofoliu și clubul din Superliga României, Rapid București. Giuleștenii o duc clar mai bine, fiind pe primul loc în Superliga.

ADVERTISEMENT

Sezonul precedent, Genoa și-a îndeplinit obiectivul. Echipa din Serie A s-a salvat de la retrogradare, iar Dan Șucu a reușit, într-o anumită măsură, să reducă din datoriile uriașe pe care clubul le acumulase în ultimii ani. Omul de afaceri speră ca, în următorii ani, să ajungă la un echilibru financiar.

Sezonul acesta a început dezastruos pentru grifoni. Conducerea clubului Genoa a fost nevoită să îl înlocuiască pe antrenorul Patrick Vieira după o serie de insuccese. În locul său a fost numit italianul De Rossi, iar echipa patronată de Dan Șucu a ieșit din zona roșie a clasamentului.

ADVERTISEMENT
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul...
Digi24.ro
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb

Dan Șucu anunță un transfer important la Genoa

Omul de afaceri din România a vorbit în Italia despre obiectivele sale pentru viitor. În primul rând, Dan Șucu vrea să reducă treptat din datorii. În vară, fanii au criticat strategia de transferuri, Genoa neplătind bani pe jucători. Totuși, acționarul majoritar anunță că a pregătit o surpriză pentru mercato-ul din iarnă.

ADVERTISEMENT
La 29 de ani,
Digisport.ro
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis

„De la echipă aștept alte rezultate importante. Vor fi toate cadouri de Crăciun. Mercato? Va exista o surpriză, iar surprizele nu se dezvăluie”, a declarat Dan Șucu în cadrul unui eveniment din orașul Genova.

„Normalitatea lipsește de prea mult timp la Genoa. Club sănătos în doi ani, apoi suntem pregătiți pentru saltul înainte. Primul pas este consolidarea, să ajungem la un nivel de datorie sustenabil. Acum nu sunt probleme de bani și cred că în doi ani, dacă rămânem în Serie A, vom ajunge la normalitatea care a lipsit prea mult.

ADVERTISEMENT

Apoi vom fi la un punct de răscruce, iar dacă va exista un partener cu resurse și competențe fotbalistice pentru un salt de calitate, voi fi gata să accept ajutorul. Desigur, când proprietatea ta este contestată juridic, există presiune și potențialii parteneri vor să știe ce se întâmplă. Așteptăm să finalizăm această bătălie juridică, până acum deciziile ne-au fost favorabile”, a mai spus omul de afaceri, conform Il Secolo XIX.

Săptămână de foc pentru Feyenoord! Fanii au venit cu o teorie incredibilă înainte...
Fanatik
Săptămână de foc pentru Feyenoord! Fanii au venit cu o teorie incredibilă înainte de meciul cu FCSB
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație,...
Fanatik
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la antrenament. Update exclusiv
Ilie Dumitrescu și alți membri ai Generaţiei de Aur vor fi prezenţi la...
Fanatik
Ilie Dumitrescu și alți membri ai Generaţiei de Aur vor fi prezenţi la Istanbul pentru „finala” Turcia – România: „Ei au confirmat deja! Mergem să fim alături de Generaţia de Suflet”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Noi dezvăluiri-șoc după documentarul Recorder! Omul care a pierdut 200 de mil. €...
iamsport.ro
Noi dezvăluiri-șoc după documentarul Recorder! Omul care a pierdut 200 de mil. € în justiție a spus ce făceau unii judecători de la Înalta Curte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!