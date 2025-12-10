Dan Șucu anunță un transfer de senzație în iarnă: „Va fi o surpriză!”

ADVERTISEMENT

Se împlinește un an de când Dan Șucu, omul de afaceri român, a preluat pachetul majoritar de acțiuni la echipa de fotbal din Serie A, Genoa. Acesta a vorbit cu presa din Italia despre realizările sale din ultimele 12 luni și a anunțat că pregătește o surpriză în perioada de transferuri.

Un an de când Dan Șucu e acționar majoritar la Genoa. Planurile omului de afaceri

Dan Șucu a devenit, în luna decembrie a anului trecut, primul om din România care este acționar majoritar la o echipă din Serie A. Acesta are în portofoliu și clubul din Superliga României, Rapid București. Giuleștenii o duc clar mai bine, fiind pe primul loc în Superliga.

Sezonul precedent, Genoa și-a îndeplinit obiectivul. Echipa din Serie A s-a salvat de la retrogradare, iar Dan Șucu a reușit, într-o anumită măsură, să reducă din datoriile uriașe pe care clubul le acumulase în ultimii ani. Omul de afaceri speră ca, în următorii ani, să ajungă la un echilibru financiar.

Sezonul acesta a început dezastruos pentru grifoni. Conducerea clubului Genoa a fost nevoită să îl înlocuiască pe antrenorul Patrick Vieira după o serie de insuccese. În locul său a fost numit italianul De Rossi,

Dan Șucu anunță un transfer important la Genoa

a vorbit în Italia despre obiectivele sale pentru viitor. În primul rând, Dan Șucu vrea să reducă treptat din datorii. În vară, fanii au criticat strategia de transferuri, Genoa neplătind bani pe jucători. Totuși, acționarul majoritar anunță că a pregătit o surpriză pentru mercato-ul din iarnă.

„De la echipă aștept alte rezultate importante. Vor fi toate cadouri de Crăciun. Mercato? Va exista o surpriză, iar surprizele nu se dezvăluie”, a declarat Dan Șucu în cadrul unui eveniment din orașul Genova.

„Normalitatea lipsește de prea mult timp la Genoa. Club sănătos în doi ani, apoi suntem pregătiți pentru saltul înainte. Primul pas este consolidarea, să ajungem la un nivel de datorie sustenabil. Acum nu sunt probleme de bani și cred că în doi ani, dacă rămânem în Serie A, vom ajunge la normalitatea care a lipsit prea mult.

Apoi vom fi la un punct de răscruce, iar dacă va exista un partener cu resurse și competențe fotbalistice pentru un salt de calitate, voi fi gata să accept ajutorul. Desigur, când proprietatea ta este contestată juridic, există presiune și potențialii parteneri vor să știe ce se întâmplă. Așteptăm să finalizăm această bătălie juridică, până acum deciziile ne-au fost favorabile”, a mai spus omul de afaceri, conform