Dan Șucu, aproape de o mutare de senzație la Genoa: „Opțiune de transfer de 10 milioane de euro”

De la momentul în care a preluat pachetul majoritar la Genoa, Dan Șucu a fost adesea criticat de faptul că nu a investit pe cât ar trebui la formația din Italia. Acest lucru este pe cale să se schimbe, patronul român înțelegându-se cu un jucător de perspectivă.

Dan Șucu, aproape de o mutare de senzație la Genoa

pentru faptul că în vară s-au vândut jucători în valoare de 52 milioane de euro, ca ulterior doar 500.000 de euro să fie reinvestiți în achiziții.

Ei bine, . Presa din Italia notează faptul că Tommaso Baldanzi (22 de ani) a ajuns la un acord cu Genoa. Fotbalistul va veni de la AS Roma, club la care nu a primit foarte multe șanse.

Tommaso Baldanzi va fi împrumutat la Genoa până în vară. Dacă acesta va confirma, formația patronată de Dan Șucu și-a păstrat o clauză de transfer definitiv de 10 milioane de euro, iar aceasta poate fi activată, conform .

Cine este Tommaso Baldanzi, noul jucător de la Genoa

Tommaso Baldanzi este un produs al academiei celor de la Empoli. Jucătorul evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și a bifat toate grupele de juniori ale formației italiene.

În iarna lui 2024, AS Roma plătea în schimbul fotbalistului nu mai puțin de 11.5 milioane de euro. Din nefericire, Tommaso Baldanzi nu a oferit randamentul dorit, astfel că formația din capitala Italiei dorește să își recupereze o bună parte din investiție.

Noul jucător de la Genoa a evoluat în acest sezon în 10 rânduri și a marcat un gol. De menționat este faptul că Tommaso Baldanzi nu a bifat vreo partidă întreagă, iar în multe rânduri a intrat pe teren de pe banca de rezerve.

