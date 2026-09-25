Sport

Dan Șucu are un jucător pe primul loc în Serie A! Niciun fotbalist de la Inter nu apare în TOP 10

Genoa traversează un start dificil de sezon, dar Junior Messias impresionează. Jucătorul echipei lui Dan Șucu este lider în Serie A la driblinguri reușite.
Alex Bodnariu
25.09.2026 | 19:00
Dan Sucu are un jucator pe primul loc in Serie A Niciun fotbalist de la Inter nu apare in TOP 10
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Ce surpriză! Cel mai bun dribleur din Serie A joacă la Genoa!
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Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, are parte de un start extrem de complicat în Serie A. Totuși, unul dintre jucătorii formației pregătite de Daniele De Rossi se află pe primul loc în clasamentul fotbaliștilor cu cele mai multe driblinguri reușite.

Ce surpriză! Cel mai bun dribleur din Serie A joacă la Genoa!

Este vorba despre Junior Messias. Atacantul celor de la Genoa, deși nu a marcat niciun gol în actuala stagiune de Serie A, este pe primul loc în clasamentul fotbaliștilor cu cele mai multe driblinguri, la egalitate cu Assane Diao, de la Como. Și mai surprinzător este faptul că în această ierarhie nu se regăsește niciun fotbalist de la Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu.

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  1. Junior Messias (Genoa) – 16
  2. Assane Diao (Como) – 16
  3. Franco Mastantuono (Fiorentina) – 14
  4. Giorgi Kvernadze (Frosinone) – 13
  5. Armand Laurienté (Sassuolo) – 13
  6. Donyell Malen (Roma) – 12
  7. Mandela Keita (Parma) – 12
  8. Matteo Cancellieri (Lazio) – 11
  9. Matías Soulé (Roma) – 10
  10. Nico Paz (Como) – 10

Genoa, în pericol! Echipa lui Dan Șucu e pe penultimul loc în Serie A!

Genoa are parte de un început de sezon extrem de complicat în Serie A. Echipa lui Daniele De Rossi se află pe locul 19 după primele cinci etape. „Grifonii” au strâns un singur punct și nu au câștigat niciun meci. Genoa a pierdut cu Napoli, scor 0-2, Lazio, 0-1, Como, 1-4, și Parma, 1-2. Singurul punct a venit după remiza cu Frosinone, scor 1-1.

Genoa are doar trei goluri marcate și zece primite, cu un golaveraj de -7. Formația din Liguria nu a mai câștigat în Serie A din 19 aprilie 2026 și se află deja în zona retrogradării. Situația este cu atât mai delicată cu cât următoarele meciuri de campionat sunt împotriva Fiorentinei, Romei, Veneziei și lui Juventus.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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