Dan Șucu, asociat cu unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii? Detaliul care l-a dat de gol pe omul de afaceri român

Încă de când a devenit patronul celei mai vechi echipe din Italia, Dan Șucu a mărturisit că obiectivul său pe termen scurt este readucerea pe linia de plutire a clubului din punct de vedere financiar. Iar acest lucru ar putea să se întâmple și cu ajutorul unui miliardar care este așteptat să vină asociat la Genoa.

Un miliardar brazilian s-ar putea asocia cu Dan Șucu la Genoa

Formația omului de afaceri român se luptă din greu în acest sezon să evite retrogradarea din Serie A, iar în acest moment se află în grafic, fiind cu 6 puncte peste Lecce, prima echipă aflată sub linia roșie. Dar, informația momentului este că Genoa ar putea să dea o .

Conform , Dan Șucu își dorește să-l convingă pe miliardarul Alexandre Behring să i se alăture în proiectul de la Genoa. Și pentru asta a făcut deja primul pas și l-a trimis pe directorul general Andres Blazquez să înceapă discuțiile cu omul de afaceri brazilian.

Oficialul grupării din Serie A a fost surprins de curând la un meci al echipei de polo Pro Recco, care a fost achiziționată nu de mult timp de familia Behring. Blazquez a fost văzut stând de vorbă cu miliardarul brazilian, iar această imagine a fost asociată cu o posibilă venire a lui Alexandre Behring alături de Dan Șucu.

Cine este miliardarul brazilian Alexandre Behring

Cu o avere estimată la aproximativ 6 miliarde de dolari, Alexandre Behring a fost inclus de celebra revistă Forbes printre cei mai bogați 500 de oameni din lume. Brazilianul deține un master în administrarea afacerilor la Harvard Business School, unde a fost atât bursier Baker, cât și bursier Loeb, și în prezent face parte din Consiliul Consultativ al instituției.

Omul de afaceri este co-fondator și partener în firma de capital privat 3G Capital, cunoscută mai ales pentru investițiile sale în Anheuser-Busch InBev și Restaurant Brands International, compania-mamă a Burger King și a lanțului canadian de cafea Tim Hortons.

În vârstă de 59 de ani, Behring locuiește în prezent în Statele Unite ale Americii. A jucat polo la nivel național în Brazilia, de la ligile de juniori și până la facultate. Este, de asemenea, pasionat de scufundări și pescuit, deținând chiar și un record mondial în ceea ce privește o captură de mahi-mahi, cunoscut și ca peștele-delfin.

Diana Șucu, luată prin surprindere de implicarea soțului său la Genoa

Invitată la emisiunea ”FANATIK Rapid”, Diana Șucu a mărturisit că și a recunoscut că nu se aștepta ca acesta să intre în afaceri în domeniul fotbalului.

”Când mi-a mai povestit și despre Genoa, doi ani mai târziu, am crezut că nu e adevărat (n.r. – râde)! Este o altfel de lume decât cea în care și-a desfășurat el activitatea și tinerețea. Nu l-aș fi văzut pe Dan în fotbal. Într-adevăr, el se uita la toate meciurile posibile și imposibile, împreună cu băieții noștri, de când erau mici.

Nu m-aș fi gândit niciodată că Dan o să intre într-o afacere legată de fotbal. Este o afacere extrem de volatilă, nu ține de tine deloc. Ține de cum se trezește, de cum doarme fotbalistul, de interesele arbitrilor. Țin minte că, la Genoa, săracul de el, a avut patru sau șase meciuri cu penalty sau gol primit în ultimul minut.

M-am uitat la televizor și am început să caut dacă echipele respective aveau proprietari italieni. Ce să vezi, coincidență sau nu, dar așa am descoperit. Probabil că oamenii se apără între ei, nu știu. La un moment dat, l-am văzut amărât. Are puterea să se refacă, iar a doua zi o ia de la capăt”, a declarat soția patronului de la Rapid și Genoa.