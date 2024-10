Dan Șucu, atac fără precedent la Dinu Gheorghe: „Ai distrus Rapidul!”. Replică dură a fostului conducător din Giulești: „Rămâi la scaune şi canapele. Performanță zero”

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a avut un discurs fără menajamente către Dinu Gheorghe și Constantin Zotta. Conducătorul giuleștenilor a fost întrebat dacă ascultă opiniile unor oameni din afara clubului.

Dan Șucu, dezlănțuit către Dinu Gheorghe și Constantin Zotta: ”Oameni care au distrus Rapidul”

Drept răspuns, Șucu a explicat că ține cont de oamenii care au făcut ceva constructiv în carierele lor. A recunoscut că s-a consultat cu mare plăcere cu selecționerul Mircea Lucescu. După aceea i-a atacat pe Gheorghe și Zotta.

A spus despre cei doi foști oficiali ai alb-vișiniilor că sunt niște oameni care au distrus tot au atins, inclusiv Rapidul. Dan Șucu le-a imputat acestora că a fost nevoit să plătească din vina lor în ultimii doi ani o sumă uriașă: peste trei milioane de euro!

„În mod curent, pe partea sportivă, mă consult cât pot de des și au și ei timp, cu oameni pe care îi respect. Cu cineva cum este domnul Mircea Lucescu îmi face o plăcere uriașă să vorbesc. Mi-a spus o grămadă de lucruri care mă pot ajuta să cresc valoarea Rapidului. Ne-a explicat toată gândirea dânsului legată de cum construiește cantonamentele.

Mi-a făcut întotdeauna mare plăcere să discut cu oamenii care construiesc și au construit în toată viața lor. Nu ascult niciodată însă puncte de vedere care vin de la oameni care nu doar că nu au construit ceva, ci doar au distrus. Pe orice au pus mâna, au făcut praf!

Vă dau exemple în care găsesc oameni cum este domnul Dinu Gheorghe sau domnul Constantin Zotta. Sunt oameni care au distrus Rapidul în anii anteriori, iar acum vin să ne învețe cum să rezolvăm orice problemă. Este fără sens!

Dan Șucu: „Nenorocirile lor ne-au costat peste trei milioane de euro în ultimii doi ani”

Și în clipa de față nenorocirile create de dânșii ne-au costat peste trei milioane de euro în ultimii doi ani. Nu se poate să mergem în această direcție. Trebuie să fim atenți cu cine ne consultăm. Ne consultăm cu un om constructiv sau cu un om care a distrus orice lucru pe care a pus mâna?

Și mai sunt mulți alții care au făcut praf tot din ce au atins. Au furat, au distrus, au delapidat. , iar acum vin să ne învețe. E fără sens!”, a răbufnit Dan Șucu pentru canalul de YouTube al Rapidului. Declarația a făcut parte .

Cele trei milioane de euro amintite de Dan Șucu reprezintă, în linii mari, datorii recuperate de foști fotbaliști ai clubului în justiție. Constantin Zotta a fost președintele Rapidului din 2001 până în 2008. Din 2011 până în 2012, Zotta a ocupat funcția de manager al giuleștenilor.

De cealaltă parte, Dinu Gheorghe a fost manager general al grupării de lângă Podul Grant între anii 1997-2006, 2010-2011 și 2016. A deținut și funcția de președinte al Rapidului în 2015.

Replica lui Dinu Gheorghe pentru Dan Șucu: ”Bagi atâția bani ca prostul, rămâi la scaune și canapele”

Dinu Gheorghe i-a oferit un răspuns în același registru agresiv lui Dan Șucu. Fostul oficial al giuleștenilor i-a transmis actualului finanțator al alb-vișiniilor să se lase de fotbal și să rămână la afacerea sa cu Mobexpert.

Gheorghe i-a reproșat lui Șucu faptul că nu a câștigat niciun trofeu, deși a investit considerabil. Dinu Gheorghe a negat, de asemenea, că ar fi responsabil pentru cele peste trei milioane de euro imputate de Dan Șucu.

”Niciun jucător în timpul în care am fost eu președinte nu a fost la FIFA. I-au băgat în gură alții. Niciun jucător care a jucat la Rapid cât am fost eu nu a fost la FIFA. Am crezut că bate câmpii. Să spună concret. Eu nu am nicio treabă cu el. Să câștige și ei două campionate, să ia și ei două, trei Cupe, să facă și el ceva, ceva. Deocamdată minte lumea. Face ședințe, analize și minte lumea. Pe mine nu mă interesează, dar se minte singur.

Pentru ce investește, jos pălăria, dar într-un an a băgat șapte milioane și nu i-a ieșit nimic. Nu te supăra nenea Șucu, dar rămâi la scaune și canapele. Până să câștige o să mai piardă câteva milioane. El nu poate să ne acuze acum. Să dai cu vorbe, să bați câmpii, mă rog. Să mă acuze public și o să-mi asum, o să recunosc. În primul rând, el minte poporul rapidist că l-a vrut pe Mircea Lucescu. El minte, el nu i-a făcut nicio ofertă concretă.

Pentru mine, Șucu nu înseamnă nimic în fotbal. Că investește, bravo, dar ca performanță e zero. Nu știu ce vrea Șucu de la mine. Dacă bagi atâția bani ca prostul, înseamnă că nu te pricepi”, a declarat Dinu Gheorghe, conform .