Dan Șucu, atac la o rivală din SuperLiga: „Banii de-acolo nu au logică economică!”

Finanțatorul Rapidului l-a atacat și pe Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, despre care a spus că greșește de multe ori în declarațiile pe care le face.

Dan Șucu, atac la o rivală din SuperLiga 1

pe Laszlo Dioszegi și pe Sepsi, explicând motivul pentru care consideră că formația covăsneană are un avantaj imens față de restul echipelor din SuperLiga 1:

„Dacă am spus că există competiția bine reglementată pe plan sportiv, din punct de vedere economic nu e bine reglementată.

E ca și cum la o cursă de 400 de metri unii pleacă de la start, alții pleacă de la 100 de metri, alții pleacă de la 200 de metri, iar Sepsi pleacă de la 300 de metri și mai are încă 100 de metri pentru a termina cursa.

Dacă vorbim de echipele de fotbal care trăiesc din pușculițele primăriei… la Sepsi lucrurile sunt mult mai avansate, vin bani de la firme românești cu capital maghiar, vin bani de la Guvernul maghiar, vin bani de la primării și de la particulari”.

„Rapid e chiriaș în acel stadion, pe noi ne costă în jur de 50.000 de euro per meci, cheltuielile cu tot. Pe noi nu ne-a împroprietărit guvernul unei țări, cum s-a întâmplat cu Sepsi.

Legea spune că trebuie să plătească impozitul pe venit, să îi întrebi dacă au plătit. Eu am înțeles din declarațiile domniei sale că ar fi.

A primit 3 milioane de euro de la publicitatea mascată. Publicitatea își are considerentele ei, e un cost, care trebuie să aibă o finalitate, un beneficiu.

Acolo, e de 20 de ori mai scumpă publicitatea acolo decât în alte părți. Adică, cineva vine și spune te duci acolo și faci publicitatea asta, la prețul ăsta, la revedere.

Banii de-acolo nu au o logică economică și din acest motiv nu poți intra în competiție cu dânșii, e greu. Consider că e o competiție distorsionată”, a mai spus Dan Șucu, la TV .

„Dioszegi nu are dreptate în nenumărate lucruri!”

„Laszlo Dioszegi are dreptate cu ce a spus, dar nu are dreptate în nenumărate lucruri. Fotbalul are probleme din cauza subcapitalizării. În primul rând, este vorba despre audiențe, care se împart și ele în două.

Atâta timp cât echipe importante ale istoriei fotbalului nu sunt prezente, audiențele sunt la jumătate. Cât timp există o distorsiune majoră în susținerea și finanțarea banilor publici în cluburi, mereu vor exista probleme”, a .

„Vedem ce câștigăm și nu vedem ce pierdem. Investițiile publice în cluburile de fotbal profesioniste sunt fără sens. Locul banului e în buzunarul celui care l-a muncit, dacă eu l-am scos din buzunar și i-am dat cuiva să îl managerieze, l-am dat pentru drumuri, pentru calitatea traiului, nu pentru echipe de fotbal, la meciurile cărora se strâng 300-400 de oameni.

Părerea mea e că banul public e bine venit în sport, dar în sportul de masă și în infrastructură. În sportul de performanță ar trebui să fie legat de privat”, a mai spus finanțatorul Rapidului.