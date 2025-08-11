Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dan Șucu, atac sub centură la Gigi Becali: „Să te erijezi într-o Eminență a problemelor juridice mondiale e deja prea mult”. Exclusiv

Dan Șucu iese la atac după ce LPF a schimbat regulamentul în mijlocul competiției, la cererea lui Gigi Becali. Patronul Rapidului nu l-a menajat pe omologul de la FCSB.
Gabriel Eșanu
11.08.2025 | 13:43
Dan Sucu atac sub centura la Gigi Becali Sa te erijezi intro Eminenta a problemelor juridice mondiale e deja prea mult Exclusiv
breaking news
Dan Șucu, atac sub centură la Gigi Becali: „Să te erijezi într-o Eminență a problemelor juridice mondiale e deja prea mult”. Sursă foto: Colaj FANATIK

Dan Șucu a fost cel mai vehement patron din SuperLiga după ce LPF a schimbat în regim de urgență regulamentul pentru ca FCSB să îl poată folosi pe Malcom Edjouma. Totul după ce Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că l-a sunat pe Gino Iorgulescu pentru a rezolva problema.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu, atac sub centură la adresa lui Gigi Becali, după modul în care LPF a gestionat schimbarea regulamentului

Într-un comunicat oferit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Dan Șucu a lansat un atac fără precedent și fără menajamente la adresa lui Gigi Becali. De asemenea, i-a cerut oficial demisia lui Gino Iorgulescu!

„Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.

ADVERTISEMENT

Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare… Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o Eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult.

Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu!”, a fost mesajul transmis de Dan Șucu la FANATIK SUPERLIGA, atac fără precedent la adresa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu....
Digi24.ro
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator

Mihai Rotaru este aliatul lui Dan Șucu în războiul cu LPF. Dar Gigi Becali este convins că mai mulți conducători din SuperLiga vor fi de partea lui Gino Iorgulescu

Este război în toată regula în fruntea SuperLigii, iar principalul aliat al lui Dan Șucu este chiar Mihai Rotaru, cel care a atacat și el dur modul în care FCSB a primit ajutor de la LPF, fără consultarea celorlalți membri.

ADVERTISEMENT
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digisport.ro
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere

Chiar și în aceste condiții, Gigi Becali este convins că are suficienți aliați în SuperLiga pentru a-l sprijini pe Gino Iorgulescu și a-l păstra în funcție. Ba chiar mai mult, Becali a făcut calculele la FANATIK SUPERLIGA și știe scorul într-un eventual vot pentru demiterea șefului LPF.

ADVERTISEMENT

Dan Sucu, ATAC FARA PRECEDENT la Gino Iorgulescu | LPF A REACTIONAT IMEDIAT

Gino Iorgulescu l-a distrus pe Dan Șucu: „Nu sunt angajatul lui! El e...
Fanatik
Gino Iorgulescu l-a distrus pe Dan Șucu: „Nu sunt angajatul lui! El e cu mobila, nu cu fotbalul! Nu mă plătește el! Eu aduc banii din drepturile TV”. Exclusiv
Gino Iorgulescu, anunț-șoc despre drepturile TV din SuperLigă. „Vreau să le duc la...
Fanatik
Gino Iorgulescu, anunț-șoc despre drepturile TV din SuperLigă. „Vreau să le duc la 40 de milioane de euro pe an”. Exclusiv
Gigi Becali a reacționat după anunțul bombă al lui Dan Șucu: „Cum să...
Fanatik
Gigi Becali a reacționat după anunțul bombă al lui Dan Șucu: „Cum să fim egali? Eu sunt băiatul lui Tase Becali, eu sunt șeful lor!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!