Dan Șucu, atacat de fanii lui Genoa după majorarea de capital de la Rapid. Italienii cred că afaceristul român a luat banii din profitul lor

ADVERTISEMENT

Pe una dintre cele mai mari pagini dedicate suporterilor lui Genoa, cu peste 60.000 de membri activi, a fost postat un mesaj prin care se anunță . Informația a ajuns în Italia cu o întârziere de aproximativ trei săptămâni și a stârnit foarte multă polemică în rândul tifosilor italieni.

Dan Șucu, în vizorul fanilor lui Genoa după mutarea de la Rapid

În amplul text publicat pe contul „grifonilor”, autorul povestește cum a reușit Dan Șucu să realizeze noua majorare de capital de la Rapid, de 5.000.000 de euro, din urmă cu câteva săptămâni. Mai exact, cum a transformat o creanță în capital al clubului și cum .

ADVERTISEMENT

De asemenea, se vorbește și despre faptul că majorarea de capital a fost provocată și de reglarea fair-play-ului financiar și pentru o îmbunătățire a situației economice-financiare a clubului, deoarece exista un mecanism de monitorizare asupra giuleștenilor și lucrurile se puteau complica în scurt timp. „Nu vorbim pur și simplu despre un proprietar care decide să mai cheltuiască 5.000.000 de euro pe transferuri, ci despre o veritabilă operațiune de recapitalizare și de reechilibrare financiară. Șucu nu finanțează o societate care se poate autofinanța: încearcă să o ducă spre un nivel economic superior, asumându-și, între timp, o parte importantă din necesarul de finanțare”, se arată în comunicatul italienilor.

Semnalul transmis de Dan Șucu

Autorul nu dorește să realizeze o paralelă între Rapid și Genoa, însă dorește să evidențieze modul de lucru al lui Dan Șucu, mai ales în momentele delicate din punct de vedere financiar. Omul de afaceri își asumă investițiile la Rapid, aspect care, în opinia sa, ar trebui privit cu ochi buni și de genovezi.

ADVERTISEMENT

„O majorare de capital efectuată la București nu înseamnă automat că Genoa va avea la dispoziție mai multe sau mai puține resurse. Dar oferă un indiciu despre modul în care acționează proprietarul. Pentru lumea Genoa, acesta este probabil aspectul care trebuie urmărit cu cea mai mare atenție: nu cât cheltuiește Șucu astăzi la Rapid, ci filosofia financiară pe care o aplică societăților sportive pe care le controlează. Însă, din punct de vedere financiar și corporativ, semnalul este clar: Dan Șucu continuă să investească bani în fotbal și, mai ales, continuă să transforme propriile investiții în capital al societăților pe care le controlează. Iar de la Genova este, cu siguranță, o dinamică ce merită urmărită”.

ADVERTISEMENT

Reacțiile fanilor lui Genoa

O parte considerabilă a fanilor lui Genoa se tem că Dan Șucu acordă o mai mare atenție Rapidului și îi reproșează că nu se preocupă financiar de clubul italian așa cum ar trebui. Există și voci care se întreabă dacă nu cumva afaceristul român mută banii dinspre Genoa spre Rapid.

ADVERTISEMENT

„ Citisem acum câteva zile că sunt 20 de milioane, nu 5. Un lucru mi se pare sigur: pe domnul Șucu îl interesează Rapidul lui din București. Restul e business ”.

”. „ Vă rog, domnule președinte, întăriți puțin și Genoa! Sau vă gândiți doar la Rapid? ”.

”. „Scuzați-mă, dar cele 5 milioane pe care le-a băgat în Rapid nu cumva provin din profitul făcut de Genoa la finalul perioadei de transferuri?”. (n.r. – Vânzarea lui Cuffy s-a produs după majorarea de capital de la Rapid).

Dan Șucu vinde Genoa?

În plus, sunt foarte mulți „grifoni” care sunt siguri că pentru Dan Șucu clubul este doar o oportunitate de afaceri și că se va descotorosi de club la prima ofertă mai importantă. Acesta ar fi, de fapt, motivul pentru care Șucu se îngrijește mai mult de latura financiară decât de cea sportivă.

„ Eu spun cum văd lucrurile: Șucu este unul dintre mulții care au venit la Genoa pentru a face bani. Din păcate, nu era nimeni altcineva care să preia Genoa, însă senzația mea este că se gândește mai mult la punerea în ordine a finanțelor decât la performanțele sportive. Motivul? Simplu: să crească valoarea clubului, pentru ca apoi să-l revândă la prețul pe care îl dorește și să reinvestească banii în Rapid București. Este un om de afaceri ”.

”. „ Discuția este mereu aceeași. Pe de o parte, ne-a salvat într-o situație dificilă acum un an. Problema este că nu are forța financiară necesară pentru a-i permite lui Genoa să facă saltul de calitate. Nu putem decât să ne mulțumim cu situația actuală și să sperăm într-un viitor ceva mai luminos ”.

”. „Nu are sens să compari România cu Italia. Cu 5 milioane, în România poate ești considerat cineva important, în timp ce în Italia valorezi foarte puțin. Domnul Șucu a făcut afacerea vieții cumpărând Genoa la un preț de chilipir. Acum este momentul să vândă clubul și să bage în buzunar un profit frumos. Eu continui să susțin preluarea clubului de către Aponte”.

Există și oameni care-i iau apărarea lui Șucu

În marea de fani învăluiți în dezamăgire și scepticism se regăsesc și oameni care apreciază efortul lui Dan Șucu de a readuce echipa pe linia de plutire, după ce a salvat-o de la faliment.

ADVERTISEMENT