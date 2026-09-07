Dan Șucu, atacat de fanii lui Genoa după majorarea de capital de la Rapid. Italienii cred că afaceristul român a luat banii din profitul lor

Pe una dintre cele mai mari pagini dedicate suporterilor lui Genoa, cu peste 60.000 de membri activi, a fost postat un mesaj prin care se anunță majorarea de capital realizată de patronul lor, Dan Șucu, dar la cealaltă echipă pe care o deține, Rapid București. Informația a ajuns în Italia cu o întârziere de aproximativ trei săptămâni și a stârnit foarte multă polemică în rândul tifosilor italieni.
În amplul text publicat pe contul „grifonilor”, autorul povestește cum a reușit Dan Șucu să realizeze noua majorare de capital de la Rapid, de 5.000.000 de euro, din urmă cu câteva săptămâni. Mai exact, cum a transformat o creanță în capital al clubului și cum a ajuns să-și urce procentul de control al clubului de la 90% la 92% prin această mișcare.
De asemenea, se vorbește și despre faptul că majorarea de capital a fost provocată și de reglarea fair-play-ului financiar și pentru o îmbunătățire a situației economice-financiare a clubului, deoarece exista un mecanism de monitorizare asupra giuleștenilor și lucrurile se puteau complica în scurt timp. „Nu vorbim pur și simplu despre un proprietar care decide să mai cheltuiască 5.000.000 de euro pe transferuri, ci despre o veritabilă operațiune de recapitalizare și de reechilibrare financiară. Șucu nu finanțează o societate care se poate autofinanța: încearcă să o ducă spre un nivel economic superior, asumându-și, între timp, o parte importantă din necesarul de finanțare”, se arată în comunicatul italienilor.
Autorul nu dorește să realizeze o paralelă între Rapid și Genoa, însă dorește să evidențieze modul de lucru al lui Dan Șucu, mai ales în momentele delicate din punct de vedere financiar. Omul de afaceri își asumă investițiile la Rapid, aspect care, în opinia sa, ar trebui privit cu ochi buni și de genovezi.
„O majorare de capital efectuată la București nu înseamnă automat că Genoa va avea la dispoziție mai multe sau mai puține resurse. Dar oferă un indiciu despre modul în care acționează proprietarul. Pentru lumea Genoa, acesta este probabil aspectul care trebuie urmărit cu cea mai mare atenție: nu cât cheltuiește Șucu astăzi la Rapid, ci filosofia financiară pe care o aplică societăților sportive pe care le controlează. Însă, din punct de vedere financiar și corporativ, semnalul este clar: Dan Șucu continuă să investească bani în fotbal și, mai ales, continuă să transforme propriile investiții în capital al societăților pe care le controlează. Iar de la Genova este, cu siguranță, o dinamică ce merită urmărită”.
O parte considerabilă a fanilor lui Genoa se tem că Dan Șucu acordă o mai mare atenție Rapidului și îi reproșează că nu se preocupă financiar de clubul italian așa cum ar trebui. Există și voci care se întreabă dacă nu cumva afaceristul român mută banii dinspre Genoa spre Rapid.
În plus, sunt foarte mulți „grifoni” care sunt siguri că pentru Dan Șucu clubul este doar o oportunitate de afaceri și că se va descotorosi de club la prima ofertă mai importantă. Acesta ar fi, de fapt, motivul pentru care Șucu se îngrijește mai mult de latura financiară decât de cea sportivă.
În marea de fani învăluiți în dezamăgire și scepticism se regăsesc și oameni care apreciază efortul lui Dan Șucu de a readuce echipa pe linia de plutire, după ce a salvat-o de la faliment.