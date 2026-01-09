Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9: „Genoa nu va permite niciodată asta!”

ADVERTISEMENT

Suporterii lui Genoa au trecut de la extaz la agonie pe finalul meciului cu AC Milan. Ratarea lui Nicolae Stanciu de la punctul cu var în prelungiri a cântărit enorm. Ce comunicat a lansat clubul din Serie A următoarea zi.

Ce comunicat a lansat Genoa la o zi după ratarea lui Stanciu de la punctul cu var în minutul 90+9

Genoa a fost foarte aproape să producă o mare surpriză în etapa a 19-a din Serie A. „Grifonii” au jucat în deplasare cu AC Milan, formație pe care a condus-o cu 1-0 până în minutele de prelungire. Rafa Leao a restabilit egalitatea în minutul 90+2, iar Nicolae Stanciu a avut șansa golului de 3 puncte în ultimul minut.

ADVERTISEMENT

Totul s-a transformat într-un coșmar, deoarece . Reacțiile acide au curs după meci, Clubul a luat atitudine și a lansat un comunicat dur a doua zi.

„Genoa CFC condamnă cu fermitate toate mesajele de ură, agresiune verbală și insulte, inclusiv cele de natură rasială, îndreptate împotriva membrilor săi pe canalele de social media ale clubului, un mijloc de comunicare în care nu va fi niciodată loc pentru insulte grave, amenințări cu moartea rușinoase și incitare la violență. Ca de obicei, clubul va urmări toate căile necesare pentru a-și proteja membrii!”, este comunicatul transmis de Genoa.

ADVERTISEMENT

📝 Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di… — Genoa CFC (@GenoaCFC)

Mesajul lui Nicolae Stanciu după seara de coșmar cu AC Milan

Meciul de pe San Siro, din seara zilei de joi, 8 ianuarie, îi va lăsa mult timp un gust amar lui Nicolae Stanciu. Veteranul echipei naționale a României a ținut să scrie un mesaj pe rețelele de socializare după jocul cu AC Milan. Mai exact,

ADVERTISEMENT

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze tovarășilor mei și tuturor susținătorilor Genova!”, a scris Nicolae Stanciu, la InstaStory.