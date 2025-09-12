Dan Șucu, conferință la Palat! Ce obiective a setat pentru Rapid și Genoa: „E printre primele șase echipe din România”

Sport

Ce spune Dan Șucu despre viitorul echipei Genoa. Acționarul clubului a vorbit despre relațiile dintre România și Italia într-o conferință de presă, care a avut loc la Palatul Bursei de Valori din Genova.
12.09.2025 | 12:00
Dan Șucu a comparat situația de la Rapid cu cea de la Genoa. Omul de afaceri a fixat obiectivul pentru noul sezon. „Resursele nu sunt puține”

Dan Șucu, omul de afaceri și acționarul majoritar de la Rapid, a fost prezent în Italia alături de primarul orașului Genova și de ambasadorul României, la o conferință de presă în care a vorbit despre relațiile dintre țara noastră și Italia și a spus câteva cuvinte și despre viitorul clubului Genoa, cel pe care l-a preluat la începutul acestui an.

Dan Șucu, prezent la un eveniment special în Italia

Într-un timp foarte scurt, Dan Șucu a devenit un nume important în fotbalul italian. După ce a reușit să ofere o direcție clubului Rapid, a preluat pachetul majoritar de acțiuni al celor de la Genoa și speră ca, în acest sezon, echipa să intre în prima jumătate a clasamentului din Serie A.

Dan Șucu a vorbit, la conferința de presă la care au participat nume importante precum ambasadorul României în Italia, Gabriela Dancău, și primarul orașului Genova, despre viziunea pe care o aduce la Genoa. Omul de afaceri a anunțat că bugetul este unul important și speră ca, în acest sezon, să nu fie emoții în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.

Dan Șucu: „Trebuie să gestionăm cu grijă resursele – nu sunt nelimitate, dar nici puține”

Acesta a făcut o scurtă comparație între situația pe care a găsit-o la Rapid în momentul în care a preluat clubul și cea de la Genoa. Dan Șucu este de părere că relațiile dintre România și Italia s-au întărit mult în ultimii ani.

„Am intrat în fotbal acum trei ani, când câțiva acționari m-au rugat să ajut Rapidul. L-au readus din faliment și în prima ligă, dar aveau nevoie de susținere financiară. Am făcut o majorare de capital și acum Rapid este printre primele șase echipe din România. Anul trecut am terminat pe locul 5, anul acesta vrem să ne calificăm în cupele europene.

Când mi s-a propus să investesc în Genoa, n-am ezitat. Am făcut o analiză rapidă, în 3-4 zile, și am decis să investesc. Sunt extrem de fericit că am făcut acest pas. În august am fost la Moena și am văzut 500 de suporteri care își petreceau vacanța doar pentru a fi alături de echipa lor. A fost ceva extraordinar, o dovadă de iubire incredibilă.

Ținta noastră este să ajungem cât mai repede la 40 de puncte. După aceea vom vedea ce urmează. Trebuie să gestionăm cu grijă resursele – nu sunt nelimitate, dar nici puține. Cel mai important e să atingem pragul salvării, apoi să construim mai departe. Voi face tot ce depinde de mine ca echipa să meargă cât mai bine”, a declarat Dan Șucu.

