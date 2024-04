Dan Șucu, prima reacție după ce Cristiano Bergodi a fost demis de la Rapid: „Mi-ar fi plăcut să sărbătorim împreună o performanță la finalul campionatului, nu să ne despărțim după câteva etape din play-off!”. Exclusiv

Dan Șucu a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru FANATIK, după . Antrenorul italian a plecat din Giulești după înfrângerea împotriva fostei sale echipe, Sepsi, scor 0-1, în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii.

Dan Șucu, prima reacție după ce Cristiano Bergodi a fost demis de la Rapid: „Rezultatele au fost proaste”

Criza profundă de la Rapid nu a rămas fără urmări. Giuleștenii au ajuns la 4 înfrângeri consecutive în play-off-ul SuperLigii, iar conducerea „alb-vișiniilor” a luat măsuri radicale. Antrenorul Cristiano Bergodi a fost demis, iar până la finalul sezonului.

Dan Șucu a oferit o primă reacție și a mărturisit că Bergodi a fost mai puțin inspirat la ultimele meciuri ale giuleștenilor. „Am un sentiment de părere de rău că m-am despărțit de domnul Bergodi.

Mi-ar fi plăcut să sărbătorim împreună o performanță la finalul campionatului. Chiar eram convins că așa va fi și în niciun caz nu mă așteptam să ne despărțim după doar câteva etape din play-off.

Din păcate, rezultatele au fost foarte proaste. Și știți cum e, pe noi toți ne țin în funcții rezultatele. Până la urmă, trebuie să avem ceva concret, pentru că de aceea investim.

„Trebuia să facem o schimbare la echipă. Nu mai puteam continua așa”

Probabil că și domnul Bergodi a fost mai puțin inspirat la ultimele meciuri, mai ales în această perioadă a play-off-ului. Iar până la urmă, pe un tehnician îl țin la echipă, după cum spuneam, rezultatele.

Am analizat, am răsanalizat și am ajuns la concluzia că trebuie să facem o schimbare la echipă, pentru că nu mai puteam continua așa. Îi urez mult succes domnului Bergodi, îi mulțumesc pentru toată munca pe care a depus-o, foarte bună în multe momente aici, la Rapid, dar atunci când lucrurile nu mai merg, știți cum e, vine și capătul de drum.

Domnul Bergodi nu este, în niciunn caz, singurul vinovat de această criză profundă de la Rapid. Iar prin despărțirea de dumnealui nu am rezolvat problemele de la Rapid. Dacă vreți, este doar vârful aisbergului. Există lucruri importante la club care nu îmi plac, care nu funcționează cum trebuie și care nu merg la parametrii pe care îi dorim ca să facem cu adevărat performanță”, a declarat Dan Șucu, pentru FANATIK.

Dan Șucu, sincer după demiterea lui Bergodi: „Milioanele de euro trebuie urmate de ceva concret. Ceva nu este în regulă și mă nemulțumește”

În ciuda investițiilor masive ale lui Dan Șucu și Victor Angelescu de la Rapid, echipa este aproape să rateze ambele obiective în actuala stagiune. Giuleștenii au fost eliminați încă din faza grupelor în Cupa României Betano, iar o clasare pe unul dintre locurile 1-3 în play-off-ul SuperLigii devine din ce în ce mai greu de obținut.

„Și investițiile acestea pe care le facem, milioanele de euro pe care le băgăm trebuie până la urmă să fie urmate de ceva concret, să fie urmate de un drum înainte, cum s-ar spune…

Din păcate, lucrurile pe anumite paliere nu sunt în regulă și asta mă nemulțumește. Iar aici suntem de vină toți, începând de la mine până la acționari și, bineînțeles, până la antrenori sau jucători.

Trebuie să întărim instituția directorului sportiv, trebuie să întărim instituția managerială, trebuie să întărim și partea medicală. Fără să fiu specialist, am senzația că în ultimele etape am suferit din punct de vedere fizic și nu mi se pare normal.

Trebuie să facem o analiză serioasă, pentru că echipa a avut probleme din punct de vedere fizic. Nu trebuie să fii un expert, s-a văzut cu ochiul liber că nu am mai avut acea vână, ca să mă exprim în limbaj fotbalistic, în ultimele partide și parcă în multe momente băieții au înotat.

„Ne dorim un club profesionist. Vrem să câștigăm campionatul”

La prima vedere, pare că formația a avut și probleme fizice. Și e greu să ai rezultate dacă nu poți să alergi. Deci trebuie să întărim instituțiile clubului Rapid pe foarte multe paliere, pentru că ne dorim să facem un club cu adevărat profesionist, un club care să se bată pentru marea performanță… Adică să câștigăm campionatul! Și în mod sigur asta se va întâmpla începând din anul viitor.

Însă trebuie să ne asumăm cu toții responsabilități civile, începând de la mine. Eu nu pot să mă culc pe-o ureche, v-am spus, despărțirea de domnul Bergodi nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Eu cred că sunt probleme de fond mai serioase la Rapid, care țin de multe aspecte organizatorice și aici mă voi concentra și eu împreună cu colegii mei.

Nu trebuie să ne fie jenă să recunoaștem când ceva nu merge. Din contră, trebuie să încercăm să reparăm lucrurile. Asta nu se poate face decât cu o analiză foarte, foarte corectă, în care să nu ne mințim. Vom încerca să întărim toate aceste instituții despre care v-am spus și vom încerca pe toate palierele să facem lucrurile cum trebuie.

E o întrebare foarte simplă: pe antrenor cine îl verifică? Da, cine îl monitorizează? Nu în sensul de a-l verifica, dar cine îl monitorizează? E clar, directorul sportiv.

Și pot să continui cu foarte multe exemple. V-am spus, concluzia este una singură: trebuie să ne întărim absolut în toată organigrama, în toate zonele, ca să facem un Rapid puternic, fiindcă nu putem să schimbăm la infinit numai antrenori”, au fost cuvintele lui Dan Șucu, pentru FANATIK.