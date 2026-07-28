Sport

Dan Şucu, criticat pentru afacerea Borza: „Genoa nu are fundaș stânga ca el! Se impunea acolo şi avea altă cotă”

Un om cu mare experiență de-a lungul ultimelor decenii din fotbalul intern îl critică pe Dan Șucu după vânzarea lui Andrei Borza în Turcia. Acesta crede că tânărul era bun și la Genoa, în Serie A.
Adrian Baciu
28.07.2026 | 18:12
Dan Sucu criticat pentru afacerea Borza Genoa nu are fundas stanga ca el Se impunea acolo si avea alta cota
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir spune cum ar fi trebuit să procedeze Dan Șucu în cazul lui Andrei Borza. Sursa foto: colaj Fanatik
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Andrei Borza (20 de ani), fundașul celor de la Rapid București, un jucător de mare perspectivă, inclusiv pentru naționala lui Gică Hagi, a prins un transfer surprinzător în prima ligă din Turcia, la nou promovata Corum FK. Dan Șucu, deși a scos peste 2 milioane de euro pe apărător, este criticat de un om cu mare experiență în fotbal.

De ce spune Mitică Dragomir că Dan Șucu trebuia să-l ducă pe Borza la Genoa: „Îi făceai o carte de vizită”

Luni, 27 iulie, în emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir a vorbit de una dintre mutările verii din campionatul intern: vânzarea fundașului Andrei Borza de către Rapid. Tânărul fundaș stânga din Giulești va juca din sezonul 2026 – 2027 în Superliga Turciei, la nou promovata Corum FK.

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Mitică a recunoscut că și el, dacă era în locul lui Dan Șucu, l-ar fi vândut pe fotbalist. „Să fiu sincer, și eu îl dădeam. Borza e un copil serios. S-a dus bine pentru echipa națională. (n.r. Chiar dacă e Corumspor) Fotbalul turcesc este 10 clase peste fotbalul românesc. Că puteau să ia de la 3 milioane în sus, da…”, spune Dragomir.

Analizând mai în detaliu această mutare, Dumitru Dragomir adaugă că el s-ar fi așteptat ca Dan Șucu să facă altă mișcare. Mai exact, să-l ducă pe Andrei Borza în Serie A, la echipa sa, Genoa. „Eu mă așteptam să îl dea la echipa lui din Italia, la Genoa. Pentru că fundașul stânga de la Genoa nu este mai bun decât Borza. Îi făceai o carte de vizită și apoi îl vindeai mai departe. Una e să-l vinzi de la Genoa și alta e să-l vinzi de la Rapid”, mai subliniază Mitică.

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  • 2.500.000 este cota de piață a lui Andrei Borza, conform Transfermarkt

Cât a încasat Rapid în schimbul lui Andrei Borza

La doar 20 de ani, Andrei Borza are deja 2 selecții la naționala României. La revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca ”tricolorilor”, fundașul a jucat câte o repriză în recentele amicale cu Georgia și Țara Galilor. El mai are 16 selecții și 2 goluri la naționala de tineret (Under 21) și a fost cu regularitate selecționat la loturile tuturor categoriilor de vârstă, de la U15 până la U21.

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În primă ligă a debutat la Farul, al cărui produs este, pe 1 mai 2022, în playoff, împotriva CFR-ului, când a jucat 68 de minute. Apoi, în 2023, Rapid a plătit Farului 800.000 de euro pentru fotbalist. În Giulești a adunat 100 de meciuri și 3 goluri în toate competițiile. În această vară, Rapid a încasat 2,2 milioane de euro în schimbul internaționalului, de la o formație din Turcia.

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Pe 24 iulie, cei de la Corum au oficializat transferul lui Borza. Tânărul fundaș român a semnat un contract valabil până în 2030 cu noua sa echipă. „Clubul nostru a ajuns la un acord cu FC Rapid 1923 pentru transferul definitiv al internaționalului român Andrei Borza. Jucătorul a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4+1 ani. Îi urăm bun venit lui Andrei Borza și îi dorim mult succes în noua sa etapă a carierei, fiind convinși că va avea un parcurs de succes în tricoul lui Arca Çorum FK”, au anunţat cei de la Corum, pe Instagram.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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