Dan Șucu dă lovitura la Bruxelles! Mișcarea prin care patronul Rapidului vrea să influențeze deciziile Uniunii Europene

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Dan Șucu nu se ocupă doar de fotbal și de afacerile sale din România. Patronul Rapidului și acționarul majoritar al clubului italian Genoa a făcut o nouă mutare importantă, de această dată la Bruxelles. Omul de afaceri a participat la inaugurarea unui birou permanent al Confederației Patronale Concordia, organizație pe care o conduce. Scopul este ca firmele din România să aibă o influență mai mare asupra deciziilor economice luate la nivelul Uniunii Europene.

Dan Șucu, în prim-plan la Bruxelles. Patronul Rapidului a inaugurat un birou în capitala Europei

Dan Șucu își extinde influența dincolo de lumea fotbalului. Omul de afaceri a participat, la Bruxelles, la evenimentul care a marcat deschiderea primei reprezentanțe externe a Confederației Patronale Concordia. Organizația reunește unele dintre cele mai importante companii din România și își propune să participe direct la discuțiile privind viitorul economic al Uniunii Europene.

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O mare parte dintre regulile care influențează activitatea companiilor românești sunt stabilite la Bruxelles. Acestea vizează domenii importante, de la prețurile energiei și accesul la finanțare până la legislația muncii și investițiile europene. Prin noul birou, Concordia vrea să se implice în procesul de elaborare a acestor politici, înainte ca ele să devină obligatorii pentru statele membre.

a explicat că România trebuie să fie mai bine reprezentată în discuțiile economice europene. Omul de afaceri a insistat asupra necesității ca problemele firmelor românești să fie cunoscute de oficialii europeni înainte de adoptarea noilor reglementări. Dan Șucu și delegația Concordia au avut și o întâlnire cu europarlamentarul Maria Grapini. Discuțiile au vizat colaborarea dintre companiile românești și reprezentanții României în Parlamentul European.

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Ce este Concordia, organizația condusă de Dan Șucu. Reprezintă companii care produc peste 30% din PIB-ul României

este una dintre cele mai influente organizații ale mediului de afaceri din România. Aceasta reprezintă peste 4.200 de companii cu capital românesc și străin, active în 20 de sectoare economice. Firmele reunite sub umbrela organizației au aproximativ 500.000 de angajați și generează peste 30% din produsul intern brut al României.

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Noua reprezentanță va fi coordonată de Adelina Dabu, directorul pentru afaceri europene și internaționale al Concordia. Biroul va menține legătura cu instituțiile europene, cu BusinessEurope și cu organizațiile patronale din celelalte state membre. Printre obiective se numără și susținerea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).