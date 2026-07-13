Sport

Dan Şucu, decizie fără precedent în perioada de transferuri! Veşti proaste pentru Daniel Pancu

Dan Şucu a luat o decizie fără precedent de când este la Rapid. Finanţatorul i-a anunţat pe cei care conduc clubul că nu va pune la dispoziţie niciun euro pentru transferuri şi trebuie să se descurce cum pot în perioada de mercato.
Marian Popovici
13.07.2026 | 05:45
Dan Sucu decizie fara precedent in perioada de transferuri Vesti proaste pentru Daniel Pancu
EXCLUSIV FANATIK
Dan Şucu, decizie fără precedent în perioada de transferuri! Veşti proaste pentru Daniel Pancu. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid a revenit din cantonamentul din Austria şi intră pe ultima sută de metri în pregătirea startului de sezon. Giuleştenii vor debuta luni, 20 iulie, în prima etapă din SuperLiga, în meciul cu Sepsi, de pe teren propriu.

Dan Şucu, decizie fără precedent în perioada de transferuri! Nu bagă niciun ban din buzunar în mercato

În această perioadă de mercato, Dan Şucu a luat o decizie fără precedent de când este la Rapid. FANATIK a aflat că finanţatorul giuleştenilor i-a anunţat pe Marius Bilaşco şi Victor Angelescu, cei care conduc clubul, că nu va investi niciun euro din propriul buzunar pentru transferuri în această vară.

ADVERTISEMENT

Conducătorii Rapidului nu au fost încântaţi de această decizie şi caută soluţii prin care să aducă jucători de valoare pe bani puţini sau chiar liberi de contract. Singurii bani pe care îi pot investi în transferuri sunt cei care intră în club din vânzări de jucători.

Transferul lui Rrahmani la Venezia, balon de oxigen pentru Rapid!

Astfel, transferul lui Albion Rrahmani de la Sparta Praga la Venezia pentru 7.500.000 de euro aduce în conturile clubului aproximativ 360.000 de euro, un mare balon de oxigen pentru echipa lui Daniel Pancu. Rapid a păstrat un procent dintr-o viitoare mutare în momentul în care l-a cedat în Cehia pe atacantul kosovar.

ADVERTISEMENT
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a...
Digi24.ro
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie

Şefii Rapidului caută şi alte soluţii prin care să facă rost de bani pentru transferuri, iar una dintre ele este vânzarea de jucători. Pe lista plecărilor este şi Denis Ciobotariu, iar oficialii clubului speră să obţină în jur de 300.000 de euro pentru fundaşul central. De aceşti bani ar urma să fie aduşi jucătorii ceruţi de Daniel Pancu pentru a completa lotul Rapidului.

ADVERTISEMENT
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce...
Digisport.ro
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026

Dan Şucu a investit 4.000.000 de euro pe an în transferuri până acum

Este primul an în care Dan Şucu nu bagă niciun ban în transferuri de când a preluat Rapidul, în 2022. De atunci, Şucu a investit aproximativ 4.000.000 de euro anual în aducerea de jucători, dar este dezamăgit că mulţi dintre jucătorii aduşi pe bani mulţi s-au dovedit „ţepe”: Timotej Jambor (1.000.000 de euro), Antoine Baroan (400.000 de euro), Drilon Hazrollaj (900.000 de euro) sau Diogo Mendes (200.000 de euro).

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a anunţat, la revenirea din cantonament, că vor mai exista mişcări de trupe în Giuleşti. Rapidul urmează să se despartă de mai mulţi jucători, dar este sigur că în perioada următoare vor fi aduse nume noi la echipă:

„Se lucrează la campania de transferuri, clubul știe și profilele jucătorilor, vor mai veni. Eu cred că vor mai veni jucători. Și de plecat vor mai pleca, cu siguranță, pentru că suntem foarte mulți. E un lot care nu a fost făcut de mine și sunt poziții în care încărcarea este mare, va trebui să renunțăm la anumiți jucători. Sunt, ca la orice echipă, jucători cu care te potrivești, jucători cu care nu te potrivești.

ADVERTISEMENT

Nu știu nimic de Dobre, habar nu am, singurul lucru de care sunt sigur și îl știu că orice jucător este de vânzare și clubul poate interveni oricând. Decât să iei un jucător bun, pregătit, mai bine aștepți după unul foarte – foarte bun, chiar ușor nepregătit. Campionatul este lung, are foarte multe etape. Problema Rapidului în ultimii ani a fost la finalul campionatului, în niciun caz în sezonul regular. Așa că dacă e un jucător foarte -foarte bun, merită să așteptăm”, a spus Daniel Pancu la revenirea în ţară.

Transferurile Rapidului în această vară:

  • Mohammed Kamara (atacant) – liber de contract de la CFR Cluj
  • Vladan Bubanja (mijlocaș defensiv) – împrumut cu opțiune de transfer de la Orenburg
  • Jason Kodor (atacant) – transferat de la Lecce
  • Daniel Graovac (fundaș central) – liber de contract de la FCSB
  • Ștefan Senciuc (fundaș dreapta) – transferat gratis de la CFR Cluj
Cele mai tari imagini de la Supercupa României: Universitatea Craiova – U Cluj....
Fanatik
Cele mai tari imagini de la Supercupa României: Universitatea Craiova – U Cluj. Bucuria oltenilor după al treilea trofeu în două luni. Galerie foto
David Matei, omul meciului U Craiova – U Cluj din Supercupa României. Ce...
Fanatik
David Matei, omul meciului U Craiova – U Cluj din Supercupa României. Ce zice despre un transfer: „Să fiu bun în Europa de Vest!”
„Lăsați trofeele pe Oblemenco!” Marius Mitran exultă după ce Universitatea Craiova a bifat...
Fanatik
„Lăsați trofeele pe Oblemenco!” Marius Mitran exultă după ce Universitatea Craiova a bifat tripla: SuperLiga, Supercupa și Cupa României
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
S-a simțit 'supărat și trădat' și a plecat de la FCSB, dar spune...
iamsport.ro
S-a simțit 'supărat și trădat' și a plecat de la FCSB, dar spune că 'îl iubește' pe Gigi Becali: 'El poartă o mască în public! E un om deosebit, care te ascultă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!