Dan Şucu, decizie fără precedent în perioada de transferuri! Veşti proaste pentru Daniel Pancu

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Rapid a revenit din cantonamentul din Austria şi intră pe ultima sută de metri în pregătirea startului de sezon. Giuleştenii vor debuta luni, 20 iulie, în prima etapă din SuperLiga, în meciul cu Sepsi, de pe teren propriu.

Dan Şucu, decizie fără precedent în perioada de transferuri! Nu bagă niciun ban din buzunar în mercato

În această perioadă de mercato, Dan Şucu a luat o decizie fără precedent de când este la Rapid. FANATIK a aflat că finanţatorul giuleştenilor i-a anunţat pe Marius Bilaşco şi Victor Angelescu, cei care conduc clubul, că în această vară.

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Conducătorii Rapidului nu au fost încântaţi de această decizie şi caută soluţii prin care să aducă jucători de valoare pe bani puţini sau chiar liberi de contract. Singurii bani pe care îi pot investi în transferuri sunt cei care intră în club din vânzări de jucători.

Transferul lui Rrahmani la Venezia, balon de oxigen pentru Rapid!

Astfel, transferul lui aduce în conturile clubului aproximativ 360.000 de euro, un mare balon de oxigen pentru echipa lui Daniel Pancu. Rapid a păstrat un procent dintr-o viitoare mutare în momentul în care l-a cedat în Cehia pe atacantul kosovar.

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Şefii Rapidului caută şi alte soluţii prin care să facă rost de bani pentru transferuri, iar una dintre ele este vânzarea de jucători. Pe lista plecărilor este şi Denis Ciobotariu, iar oficialii clubului speră să obţină în jur de 300.000 de euro pentru fundaşul central. De aceşti bani ar urma să fie aduşi jucătorii ceruţi de Daniel Pancu pentru a completa lotul Rapidului.

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Dan Şucu a investit 4.000.000 de euro pe an în transferuri până acum

Este primul an în care Dan Şucu nu bagă niciun ban în transferuri de când a preluat Rapidul, în 2022. De atunci, Şucu a investit aproximativ 4.000.000 de euro anual în aducerea de jucători, dar este dezamăgit că mulţi dintre jucătorii aduşi pe bani mulţi s-au dovedit „ţepe”: Timotej Jambor (1.000.000 de euro), Antoine Baroan (400.000 de euro), Drilon Hazrollaj (900.000 de euro) sau Diogo Mendes (200.000 de euro).

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, la revenirea din cantonament, că vor mai exista mişcări de trupe în Giuleşti. Rapidul urmează să se despartă de mai mulţi jucători, dar este sigur că în perioada următoare vor fi aduse nume noi la echipă:

„Se lucrează la campania de transferuri, clubul știe și profilele jucătorilor, vor mai veni. Eu cred că vor mai veni jucători. Și de plecat vor mai pleca, cu siguranță, pentru că suntem foarte mulți. E un lot care nu a fost făcut de mine și sunt poziții în care încărcarea este mare, va trebui să renunțăm la anumiți jucători. Sunt, ca la orice echipă, jucători cu care te potrivești, jucători cu care nu te potrivești.

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Nu știu nimic de Dobre, habar nu am, singurul lucru de care sunt sigur și îl știu că orice jucător este de vânzare și clubul poate interveni oricând. Decât să iei un jucător bun, pregătit, mai bine aștepți după unul foarte – foarte bun, chiar ușor nepregătit. Campionatul este lung, are foarte multe etape. Problema Rapidului în ultimii ani a fost la finalul campionatului, în niciun caz în sezonul regular. Așa că dacă e un jucător foarte -foarte bun, merită să așteptăm”, a spus Daniel Pancu la revenirea în ţară.

Transferurile Rapidului în această vară: