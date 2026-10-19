Dan Șucu, decizie radicală la Rapid! Ce se întâmplă în iarnă

ADVERTISEMENT

Dan Șucu ar putea lua o decizie importantă în privința strategiei de transferuri a Rapidului. Deși perioada de mercato din iarnă reprezintă, de regulă, o oportunitate pentru echipe de a-și corecta problemele din prima parte a sezonului, giuleștenii se pare că ar putea alege să păstreze lotul actual. Informația a fost dezvăluită în direct la FANATIK SUPERLIGA de Horia Ivanovici, care susține că acționarii clubului, în frunte cu Dan Șucu, consideră că echipa are suficiente soluții și nu își doresc să investească în mai multe achiziții.

Dan Șucu nu vrea să facă transferuri la Rapid în iarnă

Horia Ivanovici a anunțat că Rapid are șanse foarte mari să nu aducă niciun jucător în următoarea perioadă de mercato. Potrivit informațiilor prezentate de realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Dan Șucu și Victor Angelescu sunt mulțumiți de componența actuală a lotului și nu consideră că echipa are nevoie de o campanie amplă de transferuri, mai ales că acționarul majoritar nu mai vrea să bage bani din propriul buzunar în transferuri.

ADVERTISEMENT

Decizia ar putea însemna o , care ar urma să mizeze pe fotbaliștii deja aflați la dispoziția staffului tehnic. În acest scenariu, eventualele achiziții ar fi limitate la maximum un jucător, dacă va apărea o oportunitate considerată importantă pentru echipă.

„În iarnă sunt șanse foarte mari ca Rapid să nu aducă niciun jucător. Acționariatul Șucu-Angelescu consideră că lotul actual este foarte bun și nu vor să mai aducă nimic sau maximum un jucător. Deci Șucu nu vrea să mai aducă nimic în iarnă, niciun transfer, subțire, subțire, subțire”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

De ce o consideră Mitică Dragomir pe Rapid principala favorită la titlu

Deși admite că Rapid nu are neapărat cel mai valoros lot din SuperLiga, . El a remarcat pregătirea fizică a echipei și schimbările produse la nivelul mentalității, elemente care se reflectă în intensitatea jocului și în presingul exercitat asupra adversarilor.

ADVERTISEMENT

„Eu nu cred că e Craiova favorită, ci Rapidul e favorită, chiar dacă nu are echipă. La Craiova e greu să ducă pe două fronturi. Un război pe două fronturi nu se câștigă niciodată, doar dacă ai aliați mulți. Și cum în fotbal nu mai există aliați… La Rapid e pregătire fizică bună, Pancu a schimbat puțin mentalul echipei. Îi face să alerge, fac un pressing nebun. Nu e neapărat bulan, dar e pregătire fizică și mentală”, a mai explicat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT