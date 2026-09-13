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Costel Gâlcă (54 de ani) nu s-a despărțit deloc în condiții amiabile de Rapid. Recent, fostul tehnician, alături de trei membri ai staff-ului său, au reclamat clubul la Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF. Motivul: niște bani datorați din salarii. FANATIK a aflat dedesubturile acestui conflict Gâlcă – Rapid. Poziție explozivă a lui Dan Șucu față de fostul său angajat.

De ce nu a vrut, de fapt, Rapidul să-i dea banii lui Costel Gâlcă

Fostul antrenor al Rapidului și colaboratorii săi vor să beneficieze de plata salariilor restante aferente lunilor martie, aprilie și mai. Mai exact, e vorba de ultimele trei luni ale colaborării cu clubul giuleștean. La Rapid nu există probleme de ordin financiar, astfel că a apărut întrebarea logică: Ce se ascunde în spatele acestei întârzieri?

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La FANATIK SUPERLIGA, președintele alb-vișiniilor, . În aceeași emisiune, Horia Ivanovici a oferit detalii de culise despre ceea ce s-a întâmplat în realitate în acest caz, mai exact, de ce nu a vrut, de fapt, Rapidul să-i dea banii lui Costel Gâlcă.

„Cei de la Rapid au fost foarte deranjați de atitudinea lui Gâlcă de la final de contract, foarte deranjați. Vă spun acuma culisele, de ce Rapidul îl pedepsește acum pe Gâlcă. Banii o să-i dea, dar Rapid a făcut, cum a lăsat și de înțeles destul de clar domnul Angelescu, Rapidul a vrut să-l pedepsească pe Costel Gâlcă. Adică știau că vor ajunge la un litigiu.

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Nu au vrut să-i dea banii. Asta vă spun asumat, din interiorul clubului vă spun lucrul ăsta. Nu pot să spun cine mi-a zis asta, dar mi-a spus-o cu subiect și predicat. Cei de la Rapid știu că trebuie să-i dea banii, nu se pune problema, o să-i dea banii, dar pur și simplu au vrut să-l pedepsească pentru atitudinea pe care au considerat-o nedreaptă, deplasată și surprinzătoare”, a spus moderatorul.

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Dan Șucu, dezamăgit total de antrenorul Costel Gâlcă: „Nu vrea să mai audă vreodată de el!”

l-a uimit în mod neplăcut pe principalul acționar din Giulești, Dan Șucu (63 de ani). În scurta sa istorie la Rapid, omul de afaceri a lucrat deja cu mai mulți antrenori. După experiența cu fostul component al „Generației de Aur”, Șucu ar fi fost extrem de dezamăgit.

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„Vă mai spun un secret. Dintre toți antrenorii pe care Rapidul i-a avut în era Șucu, patronul clubului s-a exprimat în felul următor: ‘Niciodată în viața mea nu vreau să mai aud de Costel Gâlcă. Este cea mai mare dezamăgire din punct de vedere uman pe care am avut-o de când am intrat în fotbal. La alții poate mă așteptam, dar la Costel Gâlcă nu mă așteptam niciodată să aibă acest comportament, mai ales când ne-am despărțit’. Asta a spus-o Șucu”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

De ce s-au supărat atât de tare Angelescu și Șucu pe Costel Gâlcă

Dan Șucu și Victor Angelescu au fost extrem de supărați pe fostul antrenor din Giulești și pe atitudinea sa din cauza unui aspect simplu. Costel Gâlcă a fost tehnicianul cu cele mai bune condiții în anul în care a pregătit echipa de sub Podul Grant. Cu toate acestea, el a făcut declarații care nu au picat bine conducerii echipei.

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„Rapidul l-a pedepsit pe Gâlcă, prin cele trei salarii neachitate. A fost pedepsit pentru atitudinea lui. De ce au fost supărați și Șucu și Angelescu? Pentru că ei consideră că Gâlcă a fost antrenorul care a avut cele mai bune condiții și nimeni nu l-a deranjat un an de zile. Adică chiar a putut să-și facă meseria”, mai dezvăluie Horia Ivanovici.