Dan Șucu, dezlănțuit după Rapid – FCSB 4-0. „Să mă usuce băieții de bani în play-off”. Cum a calculat prima de 70.000 de euro în derby

Rapid şi-a umilit rivala, . FCSB intră în play-off cu moralul făcut praf de această înfrângere şi mai are încă patru puncte avans faţă de echipa giuleşteană la startul play-off-ului.

Dan Șucu, dezlănțuit după Rapid – FCSB 4-0. „Mi s-a părut moral să adugăm şi prima de la Universitatea Craiova”

după acest succes şi a declarat pentru FANATIK cum a calculat prima de 70.000 de euro. Patronul giuleştean aşteaptă ca jucătorii să îi ia banii şi la meciurile de play-off:

“Prima pe care băieții o au de împărțit este 70.000 de euro, dar este o primă cu o poveste specială. Conform regulamentului, dacă batem FCSB, băieții primesc 40.000 de euro.

Dacă batem Universitatea Craiova primesc 30.000 de euro. Am considerat, împreună cu colegii mei, cu Victor și cu Nico, că, deși am făcut doar egal la Craiova, am avut un penalty valabil și băieții ar fi putut să câștige acest meci, deci practic ar fi trebuit să le dăm prima de 30.000 dacă ar fi câștigat în Bănie.

Și atunci mi s-a părut moral ca la această primă pentru FCSB de 40.000 de euro să adăugăm și prima de 30.000 de euro, ca și cum am fi câștigat la Universitatea Craiova cu acel penalty care ni s-a refuzat.

“Banii ne ajută să rezolvăm multe lucruri, dar aici cred că a fost vorba în primul rînd de spiritul jucătorilor”

Pentru că, din punct de vedere moral, eu cred că Rapidul a învins la Craiova și atunci și jucătorii, și Bergodi, și toată lumea ar fi trebuit să primească această primă de 30.000 de euro.

Deci acești 70.000 înseamnă 30.000 de euro, victoria morală de la Craiova, așa am considerat noi, plus 40.000 de euro victoria împotriva FCSB-ului, un total de 70.000 de euro.

Abia aștept să-mi ia banii și în play-off, dar sunt ferm convins, și o spun cu toată convingerea, că nu banii i-au motivat pe fotbaliștii noștri să joace și să se dăruiască așa cum au făcut o aseară, ci în primul rând orgoliul de a arăta că sunt cei mai buni și că Rapidul este numărul 1.

“Sper ca în play-off să mă usuce în continuare și să-mi ia cât mai mulți bani”

Banii bineînțeles că sunt importanți. Banii ne ajută să rezolvăm multe lucruri, dar aici cred că a fost vorba în primul rînd de spiritul jucătorilor, spiritul vișiniu și mai puțin de bani.

Dar încă o dată vă spun, sper ca în play-off să mă usuce în continuare și să-mi ia cât mai mulți bani. O să plătesc cu cea mai mare plăcere, o să o fac din inimă, pentru că ei merită cu prisosință”, a spus Dan Şucu pentru FANATIK.

