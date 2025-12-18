Sport

Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa

Dan Șucu a vorbit într-o manieră cât se poate de deschisă despre anomaliile pe care le-a observat de-a lungul timpului în domeniul HoReCa. Care sunt acestea?
Valentina Vladoi
18.12.2025 | 20:20
Dan Sucu dezvaluiri neasteptate Ce anomalii a observat milionarul in domeniul HoReCa
Dan Șucu, despre domeniul HoReCa. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Dan Șucu, patronul echipelor de fotbal Rapid București și Genoa este totodată și preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia. Iar recent, a abordat un subiect cât se poate de sensibil.

Ce spune Dan Șucu despre domeniul HoReCa

În opinia milionarului, există mai multe anomalii în interiorul HoReCa, care cel mai probabil nu vor fi rezolvate prea curând. Mai mult de atât, acesta este de părere că ANAF nu își îndreaptă atenție unde este cu adevărat nevoie.

ADVERTISEMENT

În industrie există evaziune fiscală, într-adevăr, însă sunt slabe șansele ca aceasta să fie combătută. Pentru ca lucrurile să fie mai clare, acesta a făcut o comparație între un restaurant din București și unul din Giurgiu.

În acest sens, patronul echipelor de fotbal Rapid București și Genoa a cerut ca Ministerul de Finanțe, prin ANAF, să acorde o atenție deosebită detaliilor și să efectueze verificări mai ample în acest sector.

ADVERTISEMENT
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA,...
Digi24.ro
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac

„E de notorietate că, în industria HoReCa, un restaurant din Bucureşti facturează singur mai mult decât toate restaurantele dintr-un judeţ, cum este judeţul Giurgiu.

ADVERTISEMENT
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus...
Digisport.ro
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp

Iar Ministerul de Finanţe merge acum prin ANAF să-l verifice tot pe acela, să vadă dacă, în loc de 100, nu poate să ia 105 prin interpretarea legii. Aceasta este problema despre care discutăm”, a declarat Dan Șucu, conform zf.ro.

Ce propunere a făcut Confederația Patronală Concordia

După cum spuneam anterior, Dan Șucu este și președintele Confederației Patronale Concordia. Aceasta include 20 de federații sectoriale și recent a venit cu o propunere inedită.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba despre un pachet de 20 de măsuri prioritare care au ca scop relansarea economiei și consolidarea competitivității în România. Conform reprezentanților Confederației, aceste măsuri trebuie activate concomitent cu eforturile de reducere a deficitului bugetar, respectiv a cheltuielilor publice.

Conform informațiilor din spațiul public, pachetul de relansare economică propus de Confederaţia Patronală Concordia vizează şapte domenii strategice. Este vorba despre fiscalitate, piaţa muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi şi diplomaţie economică.

În ce afaceri mai e implicat Dan Șucu

Menționăm faptul că pe lângă activitatea sa din fotbal și Mobexpert, Dan Șucu este implicat și în alte afaceri. De altfel recent s-a aflat că acesta pregătește un proiect important, alături de partenerul său, Redport.

Este vorba despre un proiect imobiliar uriaș, complexul Infinity Nord din Străulești. Investiția totală se ridică la 180 de milioane de euro, iar complexul cuprinde în jur de 1.250 de apartamente.

Mai mult de atât, Dan Șucu a decis ca de această dată să îl includă în afacere și pe fiul său cel mare. În vârstă de 19 ani, Dan Matei Șucu a renunțat la fotbal în urmă cu ceva timp și s-a concentrat pe studii și afaceri. Acum însă, acesta va fi implicat și în imobiliare.

Clasament LIVE Conference League. Cum se califică Universitatea Craiova: toate calculele
Fanatik
Clasament LIVE Conference League. Cum se califică Universitatea Craiova: toate calculele
FCSB l-a ratat pe Lindon Emerllahu! A efectuat vizita medicală și vineri semnează....
Fanatik
FCSB l-a ratat pe Lindon Emerllahu! A efectuat vizita medicală și vineri semnează. Update exclusiv
Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro....
Fanatik
Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român ar putea da marea lovitură
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Încă un război pierdut de Adrian Mititelu! Liderul galeriei exultă: 'Vorbe goale, manipulare...
iamsport.ro
Încă un război pierdut de Adrian Mititelu! Liderul galeriei exultă: 'Vorbe goale, manipulare și victimizare ieftină'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!