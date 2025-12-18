Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa

ADVERTISEMENT

Dan Șucu, patronul echipelor de fotbal Rapid București și Genoa este totodată și preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia. Iar recent, a abordat un subiect cât se poate de sensibil.

Ce spune Dan Șucu despre domeniul HoReCa

În opinia milionarului, există mai multe anomalii în interiorul HoReCa, care cel mai probabil nu vor fi rezolvate prea curând. Mai mult de atât, acesta este de părere că ANAF nu își îndreaptă atenție unde este cu adevărat nevoie.

În industrie există evaziune fiscală, într-adevăr, însă sunt slabe șansele ca aceasta să fie combătută. Pentru ca lucrurile să fie mai clare, acesta a făcut o comparație între un restaurant din București și unul din Giurgiu.

În acest sens, patronul echipelor de fotbal Rapid București și Genoa a cerut ca Ministerul de Finanțe, prin ANAF, să acorde o atenție deosebită detaliilor și să efectueze verificări mai ample în acest sector.

„E de notorietate că, în industria HoReCa, un restaurant din Bucureşti facturează singur mai mult decât toate restaurantele dintr-un judeţ, cum este judeţul Giurgiu.

Iar Ministerul de Finanţe merge acum prin ANAF să-l verifice tot pe acela, să vadă dacă, în loc de 100, nu poate să ia 105 prin interpretarea legii. Aceasta este problema despre care discutăm”, a declarat Dan Șucu, conform .

Ce propunere a făcut Confederația Patronală Concordia

După cum spuneam anterior, Dan Șucu este și președintele Confederației Patronale Concordia. Aceasta include 20 de federații sectoriale și recent a venit cu o propunere inedită.

Mai exact, este vorba despre un pachet de 20 de măsuri prioritare care au ca scop și consolidarea competitivității în România. Conform reprezentanților Confederației, aceste măsuri trebuie activate concomitent cu eforturile de reducere a deficitului bugetar, respectiv a cheltuielilor publice.

Conform informațiilor din spațiul public, pachetul de relansare economică propus de Confederaţia Patronală Concordia vizează şapte domenii strategice. Este vorba despre fiscalitate, piaţa muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi şi diplomaţie economică.

În ce afaceri mai e implicat Dan Șucu

Menționăm faptul că Dan Șucu este implicat și în alte afaceri. De altfel recent s-a aflat că acesta pregătește un proiect important, alături de partenerul său, Redport.

Este vorba despre un proiect imobiliar uriaș, complexul Infinity Nord din Străulești. Investiția totală se ridică la 180 de milioane de euro, iar complexul cuprinde în jur de 1.250 de apartamente.

Mai mult de atât, . În vârstă de 19 ani, Dan Matei Șucu a renunțat la fotbal în urmă cu ceva timp și s-a concentrat pe studii și afaceri. Acum însă, acesta va fi implicat și în imobiliare.