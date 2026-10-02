Dan Șucu e gata să facă pasul în spate: „Pot chiar să rămân ca acționar minoritar”

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Înaintea meciului , Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar al celor două cluburi, a anunțat că este dispus să facă un pas în spate la gruparea din Serie A. Concret, omul de afaceri român își dorește să atragă în continuare alături de el și alți investitori puternici, pentru că a ajuns la concluzia că nu poate duce societatea de unul singur la un nivel mult mai ridicat față de cel din prezent.

Dan Șucu a anunțat că vrea investitori noi la Genoa, chiar înaintea amicalului cu Rapid

În acest context, Șucu a punctat că nu ar fi o problemă pentru el nici măcar dacă ar ajunge să devină doar acționar majoritar la clubul de pe „Luigi Ferraris”. „Interesul lui Genoa este important pentru mine, asta e clar. Să fim clari. Vrem să ajutăm Genoa să ajungă la același nivel pe care îl avea cu ani în urmă. Aceasta este ideea. Am spus-o mereu și repet, nu pot face asta singur. O voi face cu alți parteneri.

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Dacă găsesc parteneri mai puternici decât mine, nu e nicio problemă. Pot chiar să rămân ca acționar minoritar. Avem o echipă foarte experimentată; acum sunt 10 jucători care joacă pentru echipe naționale din diferite țări; avem un antrenor campion mondial care are încrederea tuturor. Singurul lucru pe care vreau să-l fac este să nu pun presiune pe echipă. Nu au nevoie de asta.

Ceea ce am spus întotdeauna este că sunt deschis intrării unor oameni puternici care pot ajuta Genoa. Nu sunt un cowboy care face totul singur. Vreau să lucrez împreună, am lucrat întotdeauna în echipă. Am spus întotdeauna că nu poți face niciodată nimic singur; toate lucrurile bune pe care le faci sunt realizate în echipă”, a spus Dan Șucu, citat de jurnaliștii italieni

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Marea problemă pe care o are Dan Șucu în prezent din acest punct de vedere

De asemenea, cu aceeași ocazie, a explicat și că îi este destul de dificil în prezent să atragă noi investitori la echipa din Serie A, prin prisma faptului că s-a confruntat în urmă cu ceva timp cu acele probleme de natură juridică vizavi de foștii proprietari, chestiune care a afectat destul de mult imaginea „grifonului”:

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„Cu siguranță am pornit dintr-o poziție nefavorabilă, nu doar financiar, ci și legal. Nu am văzut niciodată atâtea bătălii juridice în viața mea. Și este greu să găsești un partener puternic, capabil, care să poată accepta toate aceste situații, care sunt neobișnuite în lumea afacerilor”.