Dan Şucu, economie de peste 1 milion de euro dacă îl dă afară acum pe Neil Lennon! Clauza care îl “acoperă” pe patronul giuleştenilor

, şi a rămas singura formaţie din SuperLiga fără victorie, după primele şase etape. Neil Lennon are un început dezastruos de mandat şi este ameninţat cu demiterea.

Dan Şucu, economie de peste 1 milion de euro dacă îl dă afară acum pe Neil Lennon!

Mai ales că Dan Şucu şi-a luat şi măsuri de siguranţă în momentul în care a făcut contractul cu antrenorul nord-irlandez, asta în condiţiile în care vorbim despre un salariu lunar de 70.000 de euro pentru Lennon şi staff.

Dacă îl va da afară până pe 1 septembrie, Dan Şucu ar trebui să îi achite lui Neil Lennon despăgubiri de 400.000 de euro. Conform , patronul va economisi 1,1 milioane de euro, pentru că nu ar trebui să îi achite toţi banii până la finalul contractului.

Patronul Rapidului va trage linie după următoarele două etape în care Rapid joacă pe terenul lui Poli Iaşi şi apoi, în ultima zi a lunii august, pe terenul Universităţii Craiova. În cazul în care seceta continuă, soarta lui Lennon este pecetluită.

Neil Lennon nici nu vrea să audă de demisie: “Nu se va întâmpla asta!”

La începutul lunii septembrie este prima pauză internaţională, iar dacă Lennon va fi demis, noul antrenor va avea la dispoziţie două săptămâni de acomodare alături de echipă şi jucători. În acest interval, Mircea Lucescu va disputa primele două meciuri pe banca naţionalei: Kosovo (6 septembrie, Pristina) şi Lituania (9 septembrie, București).

. Chestionat despre demisie de reporteri, antrenorul nord-irlandez a declarat că acest lucru nu se va întâmpla, chiar dacă situaţia este una delicată:

„Am auzit că fanii îmi cer demisia, dar nu se va întâmpla asta. Înţeleg că este nemulţumire. Sunt și eu dezamăgit şi frustrat că nu am câştigat. Avem ghinion! Nu am fructificat ocazii importante. Nu am înscris din situaţii clare. Mai avem nevoie de jucători”, a spus Lennon.

Rapid a scos cinci remize în primele şase etape, înfrângerea venind în “Primvs Derby”, cu Petrolul Ploieşti, scor 0-1. Giuleştenii au condus până în final de meci şi cu Dinamo, dar s-au văzut egalaţi dintr-un penalty scos de Selmani.

Următorul meci al celor de la Rapid este pe terenul lui Poli Iaşi. Elevii lui Tony da Silva sunt pe val după victoria din Ghencea împotriva campioanei en-titre, FCSB.