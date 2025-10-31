Dan Șucu face revoluție la Genoa după ce echipa a ajuns într-o situație critică în Serie A! Toată lumea din club e pe făraș, inclusiv antrenorul Patrick Vieira

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a mers în Italia pentru a vedea meciul Genoa – Cremonese 0-2 și e gata să facă o schimbare pentru a produce un șoc la echipă. Gruparea de pe Luigi Ferraris Stadium este pe locul 20 (ultimul), la finalul primelor nouă etape din Serie A.

Dan Șucu pregătește revoluția la Genoa

Genoa are un start horror de sezon în Serie A. După nouă etape, echipa patronată de Dan Șucu are doar 3 puncte, n-a obținut nicio victorie și e codașa clasamentului.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a mers să vadă care e situația și a ratat inclusiv . Șucu nu le-a purtat noroc fotbaliștilor lui Patrick Vieira, care au pierdut în runda intermediară, scor 0-2, cu Cremonese.

Dan Șucu e gata să facă o adverată revoluție la Genoa, atât la nivel de bancă tehnică, cât și în conducere. Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, pe lângă Vieira este vizat și directorul sportiv Marco Ottolini.

ADVERTISEMENT

Patronul „Grifonului” s-a arătat nemulțumit de felul în care Ottolini a gestionat perioada de mercato din vară, în care au fost aduși mai mulți jucători fără impact imediat.

ADVERTISEMENT

Diego is one step away to as new sporting director. Ready a contract until 2027 with the option for 2028. — Nicolò Schira (@NicoSchira)

Pe cine vrea să aducă Șucu la Genoa în locul lui Patrick Vieira

Presa din „Cizmă” anunță că favorit să preia funcția lui Ottolini este managerul sportiv Diego Lopez, fost antrenor la Cagliari și Brescia. Schira susține că Lopez ar urma să semneze un contract valabil până în 2027, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

„Diverse sunt motivele care l-au determinat pe Dan Șucu să ia în considerare demiterea directorului sportiv Marco Ottolini: în primul rând, perioada de transferuri din vară, considerată deficitară (doar Ostigard joacă regulat ca titular), precum și numeroasele achiziții ofensive dezamăgitoare (cel mai slab atac din Serie A, cu doar 4 goluri marcate în 9 etape).

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, la Genoa, Ottolini este considerat în prezent mai responsabil decât antrenorul Patrick Vieira pentru starea de criză a echipei. În plus, patronul clubului nu a fost deloc mulțumit de flirtul din mijlocul sezonului cu Juventus. Această mișcare, care a răcit oarecum relațiile în ultimele săptămâni și care, adăugată rezultatelor negative și ultimului loc din clasament, ar putea duce la o concluzie șocantă: despărțirea.

Evaluările sunt în curs. Și să te gândești că, până nu demult, părțile purtau discuții pentru o posibilă prelungire a contractului până în 2028”, a scris Nicolo Schira pe X.

Viitorul lui Patrick Vieira pe banca lui Genoa este și el incert. Cele mai mari șanse de a asigura interimatul, în cazul în care Vieira va f demis, le are Domenico Criscito. Fostul căpitan al „Grifonului” e în prezent antrenor la echipa U17.