Dan Şucu, „furat” în Genoa – Napoli 2-3! Dezvăluirile unui fost arbitru din Serie A

ADVERTISEMENT

Genoa a făcut un meci bun contra lui Napoli și a fost aproape să obțină un punct, însă totul s-a năruit în prelungirile jocului, când arbitrul Davide Massa a acordat un penalty pentru oaspeți după un duel în careu între Vergara și Cornet. Fostul arbitru Massimo Chiesa (68 de ani) e de părere că decizia „centralului” nu a fost una corectă.

Dan Șucu, „furat” în Genoa – Napoli 2-3? Un fost arbitru din Serie A s-a pronunțat

Genoa a condus-o pe Napoli cu 1-0, însă campioana Italiei a întors rezultatul cu două goluri în doar câteva minute. Gruparea patronată de Dan Șucu a reușit să egaleze în partea secundă și a sperat chiar la un succes după ce Juan Jesus a văzut al doilea cartonaș galben, însă cei care au dat lovitura decisivă au fost oaspeții, în minutul 90+5, printr-un penalty transformat de Rasmus Hojlund. Fostul arbitru Massimo Chiesa, care a activat în Serie A în perioada 1991-1994, a comentat decizia „centralului” Davide Massa.

ADVERTISEMENT

„Nu am fost convins în totalitate. A fost vorba despre natura dinamică a fazei, dar și despre criteriile de intervenție a VAR-ului. Massa l-a ratat și probabil ar fi fost mai bine așa. Dacă te cheamă la monitor cu stilul din fotbalul actual, e o intrare care ar putea fi pedepsită cu un penalty. Nu l-a călcat pe picior, dar a existat contact. Nu îmi place să clasific penalty-urile și mini-penalty-urile, dar am dubii.

E clar însă că dacă te cheamă la monitorul VAR, trebuie să acorzi penalty, altfel e ca și cum ai nega existența contactului. Nu mi s-a părut o decizie clară, iar eu personal nu aș fi acordat penalty”, a spus Chiesa, care a fost de acord cu , la final: „E un sentiment pe care l-am exprimat în ultimii patru sau cinci ani, e o umilință pentru fotbal. Sunt în totalitate de acord cu De Rossi. Nu vorbim despre volei. În fotbal, nu orice contact trebuie pedepsit”.

ADVERTISEMENT

Controversă și la meciul lui Cristi Chivu

, însă golul prin care „nerazzurrii” au deschis scorul ar fi trebuit anulat, conform fostului arbitru Massimo Chiesa. Bisseck a punctat cu capul după un corner executat de Dimarco, însă lovitura de colț a fost acordată după o fază în care un fotbalist al lui Inter se afla în offside.

ADVERTISEMENT

„Un alt caz extrem, astfel de situații ar trebui adresate. Offside-ul ar trebui să conteze și dacă mingea părăsește suprafața de joc. Nu poți să oferi un avantaj pentru că mingea a ieșit. Ar trebui să existe o metodă de a anula golul pentru offside. E adevărat că, probabil, nu ar fi schimbat cursul jocului, dar golul de 1-0, care a venit după un offside, a fost validat”, a declarat fostul „central”, conform .

În ce situație se află Genoa în Serie A

După eșecul suferit contra lui Napoli și victoria obținută de Parma la Bologna, 1-0, „grifonii” au căzut pe locul 16 în Serie A, având momentan un avantaj de 5 puncte față de prima echipă aflată în „zona roșie”, Fiorentina. Pentru Genoa urmează un duel important, pe terenul lui Cremonese, care va avea loc duminică, de la ora 16:00.