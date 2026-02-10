Sport

Dan Şucu, „furat” în Genoa – Napoli 2-3! Dezvăluirile unui fost arbitru din Serie A

Genoa a suferit un eșec dramatic, 2-3 pe teren propriu cu Napoli, reușita decisivă sosind dintr-un penalty acordat în prelungiri. Un fost arbitru din Serie A a analizat faza și e de părere că decizia a fost una greșită.
Bogdan Mariș
10.02.2026 | 10:15
Genoa, gruparea patronată de Dan Șucu, a fost învinsă de Napoli după un penalty controversat acordat în prelungiri. Un fost arbitru din Serie A e de părere că decizia a fost incorectă. FOTO: colaj Fanatik
Genoa a făcut un meci bun contra lui Napoli și a fost aproape să obțină un punct, însă totul s-a năruit în prelungirile jocului, când arbitrul Davide Massa a acordat un penalty pentru oaspeți după un duel în careu între Vergara și Cornet. Fostul arbitru Massimo Chiesa (68 de ani) e de părere că decizia „centralului” nu a fost una corectă.

Dan Șucu, „furat” în Genoa – Napoli 2-3? Un fost arbitru din Serie A s-a pronunțat

Genoa a condus-o pe Napoli cu 1-0, însă campioana Italiei a întors rezultatul cu două goluri în doar câteva minute. Gruparea patronată de Dan Șucu a reușit să egaleze în partea secundă și a sperat chiar la un succes după ce Juan Jesus a văzut al doilea cartonaș galben, însă cei care au dat lovitura decisivă au fost oaspeții, în minutul 90+5, printr-un penalty transformat de Rasmus Hojlund. Fostul arbitru Massimo Chiesa, care a activat în Serie A în perioada 1991-1994, a comentat decizia „centralului” Davide Massa.

„Nu am fost convins în totalitate. A fost vorba despre natura dinamică a fazei, dar și despre criteriile de intervenție a VAR-ului. Massa l-a ratat și probabil ar fi fost mai bine așa. Dacă te cheamă la monitor cu stilul din fotbalul actual, e o intrare care ar putea fi pedepsită cu un penalty. Nu l-a călcat pe picior, dar a existat contact. Nu îmi place să clasific penalty-urile și mini-penalty-urile, dar am dubii.

E clar însă că dacă te cheamă la monitorul VAR, trebuie să acorzi penalty, altfel e ca și cum ai nega existența contactului. Nu mi s-a părut o decizie clară, iar eu personal nu aș fi acordat penalty”, a spus Chiesa, care a fost de acord cu reacția dură pe care a avut-o antrenorul lui Genoa, Daniele De Rossi, la final: „E un sentiment pe care l-am exprimat în ultimii patru sau cinci ani, e o umilință pentru fotbal. Sunt în totalitate de acord cu De Rossi. Nu vorbim despre volei. În fotbal, nu orice contact trebuie pedepsit”.

Controversă și la meciul lui Cristi Chivu

Interul lui Cristi Chivu a spulberat-o pe Sassuolo cu 5-0 duminică, însă golul prin care „nerazzurrii” au deschis scorul ar fi trebuit anulat, conform fostului arbitru Massimo Chiesa. Bisseck a punctat cu capul după un corner executat de Dimarco, însă lovitura de colț a fost acordată după o fază în care un fotbalist al lui Inter se afla în offside.

„Un alt caz extrem, astfel de situații ar trebui adresate. Offside-ul ar trebui să conteze și dacă mingea părăsește suprafața de joc. Nu poți să oferi un avantaj pentru că mingea a ieșit. Ar trebui să existe o metodă de a anula golul pentru offside. E adevărat că, probabil, nu ar fi schimbat cursul jocului, dar golul de 1-0, care a venit după un offside, a fost validat”, a declarat fostul „central”, conform tuttomercatoweb.com.

În ce situație se află Genoa în Serie A

După eșecul suferit contra lui Napoli și victoria obținută de Parma la Bologna, 1-0, „grifonii” au căzut pe locul 16 în Serie A, având momentan un avantaj de 5 puncte față de prima echipă aflată în „zona roșie”, Fiorentina. Pentru Genoa urmează un duel important, pe terenul lui Cremonese, care va avea loc duminică, de la ora 16:00.

