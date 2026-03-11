Dan Șucu, gata să dea o nouă lovitură în afaceri. Milionarul poate încasa 130.000.000 de euro

ADVERTISEMENT

Acționarul majoritar de la Rapid, Dan Șucu, este gata să dea o nouă lovitură în afaceri. Celebrul om de afaceri, care deține Mobexpert, poate încasa 130.000.000 de euro. Care este, de fapt, proiectul pe care-l lansează.

Cum poate încasa Dan Șucu 130 de milioane de euro

Dan Șucu este implicat în numeroase domenii de activitate. După ce a spus care este a făcut o nouă dezvăluire. De această dată are legătură cu afacerile în care este implicat.

Afaceristul a anunțat că este gata de un nou tun imobiliar. A pregătit alături de un alt investitor cunoscut un ansamblu imobiliar extrem de frumos. Împreună cu Marian Mihai scoate la vânzare 119 apartamente de lux.

Locuințele se găsesc în complexul denumit Nordului 56, care se găsește pe Șoseaua Nordului. Imobilele sunt destul de aproape de Parcul Herăstrău, care în momentul de față poartă numirea Parcul Regelui Mihai I al României.

Acestea au o valoare de vânzare care se ridică la suma de 130 de milioane de euro. Proprietarul Mobexpert este foarte încântat de acest pas, complexul trecând de una dintre cele mai importante etape, cea de construcție.

„După doi ani de dezvoltare intensă, în care am finalizat structura şi faţada clădirii, lansarea vânzărilor pentru Nordului 56 marchează intrarea proiectului în etapa finală.

Am ales să ajungem într-un stadiu foarte avansat al construcţiei înainte de a deschide vânzările, pentru a oferi cumpărătorilor certitudine şi pentru a demonstra nivelul de calitate pe care îl propunem.

Credem că Nordului 56 va deveni un reper pentru segmentul rezidenţial premium din Bucureşti”, a declarat patronul de la Rapid, conform .

Cum arată proiectul lui Dan Șucu

Dan Șucu a anunțat că în perioada imediat următoare cei interesați vor afla și prețurile. Un singur apartament are o suprafață care începe de la 100 de metri pătrați și poate ajunge până la 450 de metri pătrați.

Pe lângă un spațiu vast la interior viitorii proprietari vor beneficia și de 355 de locuri de parcare. De asemenea, nu lipsește curtea interioară, precum și finisajele de calitate. Acționarul majoritar de la Rapid a cumpărat cele mai bune produse.

De asemenea, proprietarii vor avea parte de serviciu de concierge. Apartamentele de lux sunt dotate cu parchet Chevron triplu stratificat, baterii Gessi și obiecte sanitare Vileroy&Boch. În plus, ferestrele sunt Schuco cu patru foi de sticlă.

Mai mult, rezidenții se bucură de o priveliște unică către Parcul Herăstrău. Au parte de liniște și o adevărată conexiune cu natura, chiar în inima orașului. Dan Șucu a dorit ca oamenii să fie întâmpinați de o recepție grandioasă, care impresionează prin design sofisticat.

Atenția la detalii este un punct forte, în timp ce atmosfera este primitoare și exclusivistă. Omul de afaceri nu este la primul proiect imobiliar de lux, de-a lungul timpului reușind să dezvolte Mobexpert Home și Arcadia Apartments.

A construit inclusiv Vitality Est, Level Apartments și Infinity Nord. În total este vorba de 3.300 de apartamente. Pe lângă domeniul acesta, e implicat și în fotbal. Soția sa, Diana, a povestit .