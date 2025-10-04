Dan Şucu, gaură uriaşă dacă Genoa retrogradează în Serie B: „100 de milioane de euro se duc pe Apa Sâmbetei!”

Dacă Rapidul merge bine în SuperLiga, acolo unde stă în coasta liderului Craiova, Genoa o are grea în Serie A. în acest moment.

Previziuni sumbre pentru Dan Șucu și Genoa: „Nu mai vinzi dacă cazi în B, vinzi chiftele!”

Dan Șucu ar putea retrograda cu Genoa după doar două sezoane în calitate de patron al „Grifonului”. După 5 etape în Serie A, echipa lui Patrick Vieira este pe locul 19, cu doar 2 puncte.

„Vrei să îți spun ceva? Dacă pică Genoa e minus 100 de milioane. Nu știu dacă la domnul Șucu, la Genoa. Plus că nu mai vinzi dacă cazi în B. Vinzi chiftele. Ai 50 de milioane, 60 de milioane de euro, drepturi TV. Ai abonamente. Te duci minus 100 de milioane de euro.

La Genoa sunt suporteri periculoși. Eu am transferat 4 jucători într-o iarnă. În ianuarie, nu în vară. Mihalcea, Claudiu Niculescu, Marius Sava, de la Craiova, și îl aveam pe Codrea. Codrea era dinainte. 4 aveam la Genoa. După 6 luni, Sava nu prea juca. Eu îi ziceam ‘Ce oraș frumos’, ca să vină. La care el, ‘Du-te, bre, nea Giovanni. Păi se compară cu Craiova?’ ‘Du-te, mă, la Craiova atunci. Reziliați-i contractul’. Și n-am mai auzit de el. Asta a zis Sava, olteanul”, a declarat Gioavanni Becali, în exclusivitate la „GIOVANNI SHOW”.

„Și Stanciu o are grea”

Giovanni Becali a comentat și situația lui Stanciu, care nu e în vederile antrenorului Patrick Vieira. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

„Și Stanciu o are grea. A venit aici crezând că va juca. E greu să joci… Are și el o vârstă. Și-a făcut o carieră frumoasă. Cuminte, disciplinat. Dar e devreme. Campionatul italian se joacă la jumătatea returului”, a adăugat celebrul agent FIFA.

