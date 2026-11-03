Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu! Ședință de urgență la Rapid: ce se întâmplă cu Andrei Șucu. Exclusiv

Adrian Baciu
03.11.2026 | 11:56
Dan Sucu ia decis soarta lui Daniel Pancu Sedinta de urgenta la Rapid ce se intampla cu Andrei Sucu Exclusiv
breaking news
Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu. Sursa foto: colaj Fanatik
Patronul celor de la Rapid, Dan Șucu, a luat decizia finală în privința lui Daniel Pancu. Ce se întâmplă cu tehnicianul din Giulești după scandalul din ultimele zile.
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Daniel Pancu (49 de ani) fost implicat într-un uriaș scandal în ultimele zile. Tensiunile au apărut după victoria cu Csikszereda, scor 2-0. Tehnicianul l-a titularizat în premieră pe Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu, dar l-a schimbat la pauză. Ulterior, Pancu a declarat că tânărul de 17 ani nu este încă pregătit pentru nivelul SuperLigii. În plus, a dat de înțeles că există nemulțumiri din partea acestuia și dorința părinților de a-l vedea jucând mai mult. Între Pancu și Diana Șucu, soția patronului Rapidului, a izbucnit apoi un „conflict” de la distanță. Totul s-a aplanat marți. Patronul Dan Șucu a convocat o ședință de urgență în care s-a decis soarta antrenorului echipei aflate pe locul 3 în campionat.

Ce a decis Dan Șucu în privința lui Daniel Pancu și a postului său de antrenor la Rapid

Patronul celor de la Rapid, Dan Șucu, a convocat o ședință de urgență la clubul din Giulești, în urma ultimelor scandaluri și declarații apărute în spațiul public care au implicat oficiali și membri din staff-ul tehnic, în special pe Daniel Pancu. În urma acestui eveniment, s-a decis ca „Pancone” să continue la Rapid. Din informațiile FANATIK, Dan Șucu a ajuns la concluzia că declarațiile lui Pancu date după partida cu Csikszereda Miercurea Ciuc nu-l fac pe acesta incompatibil cu echipa din Giulești și, implicit cu familia Rapid și familia Șucu.

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Este ședință la Rapid, o ședință convocată de Dan Șucu, de patronul Rapidului. (…) O primă decizie luată: Daniel Pancu continuă cu Rapidul! În ciuda incidentelor, declarațiilor care l-au avut în centru și pe Andrei Șucu, Diana Șucu. (…) Dan Șucu a hotărât astăzi (n.r. marți, 3 noiembrie) că Pancu va continua la Rapid. S-a decis că acest incident, aceste declarații ale lui Pancu, nu îl fac incompatibil mai departe cu Rapidul și cu familia Șucu”, a fost informația prezentată de Horia Ivanovici în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Andrei Șucu. Unde va juca fiul patronului

De asemenea, tot la evenimentul de marți, s-a decis ca fiul patronului de la Rapid, Andrei Șucu, cel de la care au plecat aceste discuții, să rămână la Rapid. Acesta va juca însă la Ștefănești în unele partide. Mai exact, fotbalistul de 17 ani, care a marcat recent în SuperLiga, apoi a jucat și titular în duelul cu Csikszereda din etapa a 14-a, va fi trimis la în în Liga 2, la CSL Ștefăneștii de Jos, la meciurile cele mai importante ale grupării din Ilfov.

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Andrei Șucu rămâne la Rapid. Așadar, nu va face obiectul unui transfer. El va fi păstrat în continuare în lotul Rapidului. Cu toate acestea, s-a luat hotărârea astăzi (n.r. marți, 3 noiembrie) ca în meciurile importante, meciurile cu adevărat cu miză, ale celor de la CSL Ștefăneștii de Jos, să joace acolo”, a fost o altă informație prezentată în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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CSL Ștefăneștii de Jos este o nou-promovată în Liga 2. Echipa ilfoveană traversează un sezon foarte greu. După 12 etape din sezonul 2026 – 2027, aceasta ocupă locul 21 din 22, cu numai 6 puncte, obținute din două victorii și zece înfrângeri. Golaverajul este unul dezastruos: 7 goluri marcate și 29 primite.

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Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu! Ședință de urgență la Rapid: ce se întâmplă cu Andrei Șucu. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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