Dan Șucu i-a fermecat pe italieni cu discursul său la petrecerea de Crăciun de la Genoa: „Suntem cu toții aici cu un singur vis”

Dan Șucu a avut un discurs în fața celor care formează partea juvenilă de la Genoa, una care produce talente an de an și ajută la susținerea clubului la cel mai înalt nivel.
Mihai Alecu
10.12.2025 | 09:52
Dan Șucu, mesaj motivațional pentru juniorii lui Genoa. Foto: Facebook - @Genoa CFC
Acționarul majoritar de la Genoa și Rapid, românul Dan Șucu, a fost protagonistul unui moment emoționant când a discutat cu juniorii clubului italian, pe care i-a încurajat să-și urmeze visul.

Omul de afaceri a dat exemplul celor 3 fotbaliști de la prima echipă a lui Genoa, care au venit din Academia echipei, și i-a îndemnat pe toți puștii să creadă în visul lor.

„Suntem cu toții aici cu un singur vis, cel mai frumos vis din lume, acela de a deveni jucători profesioniști în fotbal. Avem trei jucători aici care, acum câțiva ani, erau ca voi, exact ca voi. Au avut un vis. Au transformat acest vis în realitate. Acum este rândul vostru, iar dedicarea, ambiția și puterea sunt să transformați acest vis în realitate. Genoa este cel mai bun loc pentru asta.

Îi felicit pe colegii voștri de pe scenă (Ekhator, Venturino și Masini) pentru cariera pe care o construiesc, pentru cea pe care o vor avea și pentru rezultatul de ieri care i-a făcut pe toți mai fericiți în această seară. Crăciun fericit tuturor, fără să uităm că visele există pentru a le transforma în realitate”, a spus Dan Șucu, citat de buoncalcioatutti.it.

Genoa și-a revenit după schimbarea antrenorului

Formația lui Dan Șucu a avut un start de sezon foarte slab, sub comanda lui Patrick Vieira, însă după înlăturarea francezului lucrurile s-au schimbat în bine. Legenda celor de la AS Roma și a fotbalului italian, Daniele De Rossi, a venit să preia banca tehnică și acesta a reușit să aibă rezultate peste așteptări, iar norii nu mai sunt atât de negri pentru trupa genoveză.

Genoa are 3 victorii în 14 etape și a acumulat 14 puncte, aflându-se chiar pe locul 14. Grifonul a fost multe runde pe o poziție retrogradabilă și părea că se scufundă de la meci la meci și mai mult în clasament. Totuși, chiar și ultimul rezultat, victorie, 2-1, la Udinese, arată că Genoa este pe drumul cel bun și ar putea să aibă o stagiune în care să nu existe emoții cu privire la retrogradarea în liga secundă.

Afacerea făcută de Genoa în vară cu un jucător din propria pepinieră

Într-un interviu acordat în presa din România, Șucu recunoștea că datoriile celor de la Genoa sunt de peste 100 de milioane de euro, iar pentru ca echipa să aibă performanțe la nivel financiar și sportiv, atunci este nevoie ca tinerii crescuți în propria pepinieră să fie de cel mai bun nivel și să aducă un profit cu o eventuală vânzare.

Un exemplu în acest sens a fost Honest Ahanor, cel care în vară pleca de la Genoa la Atalanta pentru 17 milioane de euro, asta după ce a bifat doar câteva partide la seniori pentru grifon. Fundașul de doar 17 ani a fost însă considerat un mare talent în Italia și a reușit astfel să aducă o sumă mare pentru echipa lui Dan Șucu.

