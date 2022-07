Dan Șucu îi aruncă mănușa lui Neluțu Varga: „E ultimul an în care Rapid pornește cu șansa a doua în fața CFR-ului!”

Dan Șucu a spus și cum vrea să transforme Rapidul în viitor și că este o persoană care realizează lucrurile pe care și le-a propus.

Dan Șucu îi aruncă mănușa lui Neluțu Varga

lui Neluțu Varga și i-a transmis că Rapid va veni tare din urmă și nu va mai porni cu șansa a doua împotriva CFR-ului:

„Da, îmi place fotbalul. Sunt fan mai mult Premier League, îmi place tipul acela de fotbal, mie personal îmi place cel mai mult tenisul.

Am vrut să-mi duc copiii la tenis, nu au vrut și mi-au spus că vor să meargă la fotbal și acolo au rămas. Am început undeva aproape de casă, am mers la un club mai puternic și acum sunt la Rapid

În fotbal există mai multe modele de business, în afaceri există modele de business și dorința de a aduce ceva nou, nu doar de a copia”.

„Echipa domnului Varga pe plan sportiv e un model pentru noi. Un om de afacere care are 25 de milioane de euro, care investește în fotbal, care e ceva periculos, înseamnă că are afaceri de o sumă de 10 ori mai mare. Poate am fost eu prea direct și prea dur atunci.

Eu gândesc că nu poți să investești mai mult de 10% din averea ta într-o astfel de afacere. Înseamnă că valoarea ta ca om de afacere e de 250 de milioane de euro, ceea ce ar însemna că ești foarte cunoscut și ar însemna mai multă transparență. Asta am spus!”, a mai spus Dan Șucu, la TV .

„Îi mulțumesc domnului Varga că este clientul organizației noastre”

„Îi mulțumesc domnului Varga pentru că este clientul organizației noastre și că a cumpărat multe produse de la afacerea pe care o gestionează soția mea. Îi mulțumesc și sper să ne rămână client, iar din perspectiva fotbalului sper să fie un adversar bun.

Eu cred că este ultimul an când Rapid va porni cu șansa a doua în fața CFR-ului. Din punctul meu de vedere, există două competiții în același timp: competiția sportivă, la care CFR excelează și cea organizatorică, la care sperăm să excelăm noi în scurt timp”, .

„Lumea e făcută de oameni în care își propun ceva sau oameni care caută motive să nu o facă.

Promisiunea Rapidului e că sunt singuri împotriva tuturor, așa și în afaceri, trebuie să muncești pentru lucrurile pe care le faci, muncești și te descurci singur”, a mai spus finanțatorul Rapidului.